Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe

Thứ tư, 14:59 15/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bạn có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.

Ăn khoai lang vào buổi sáng thế nào để tốt nhất cho sức khỏe

Nhiều người ưa chuộng ăn khoai lang buổi sáng vì coi đây là siêu thực phẩm, vừa cung cấp protein, vitamin, chất xơ, thích hợp để giảm cân, thậm chí ăn thay thế các bữa chính. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đơn cử, với người làm văn phòng, không hoạt động thể lực nhiều, bữa sáng có thể ăn một củ khoai lang cỡ vừa khoảng 200 g. Nhưng với người phải hoạt động thể lực nặng, một củ khoai lang là chưa đủ năng lượng. Ước tính, 200 g khoai bữa sáng tương đương khoảng 240 Kcal, trong khi một bữa sáng cần nạp ít nhất 300 kcal trở lên mới đủ nhu cầu năng lượng cần thiết.

Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, không nên liên tục ăn khoai lang trong nhiều tháng, vì sẽ gây nguy cơ thiếu chất, ít calo. Thực tế, một bát bún hay phở, tuy lượng rau xanh ít nhưng vẫn đa dạng thực phẩm và đầy đủ chất hơn khoai lang, bao gồm: tinh bột, chất đạm, chất béo. Khoai lang tuy có hàm lượng chất xơ, chất đạm nhưng không cân đối bằng.

Nhìn chung, mọi người có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.

Thời điểm nên hạn chế ăn khoai lang

Không nên ăn vào buổi tối

Ăn khoai lang vào buổi tối có thể gây trào ngược axit, đặc biệt là đối với những người có dạ dày yếu hoặc người già có hệ tiêu hóa kém. Điều này dẫn đến hiện tượng chướng bụng, khó tiêu và có thể gây mất ngủ do sự trao đổi chất diễn ra chậm vào ban đêm.

Không nên ăn khi đói

Mặc dù nhiều người nghĩ ăn khoai lang khi đói là tốt, nhưng thực tế, trong khoai lang chứa nhiều chất đường. Khi ăn nhiều, đặc biệt là khi đói, nó có thể gây tăng tiết dịch vị, làm nóng ruột, sinh hơi, chướng bụng và ợ chua. Để tránh tình trạng này, khoai lang nên được luộc hoặc nướng kỹ, hoặc có thể thêm ít rượu vào khi nấu để phá hủy chất men có trong khoai.

Ngoài ra, khi đói, mức đường huyết đã thấp, ăn khoai lang có thể làm hạ huyết áp, gây mệt mỏi.

3 nhóm người nên hạn chế ăn khoai lang

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù khoai lang là món ăn được coi là tốt cho cơ thể, nhưng cần hạn chế ăn khi cơ thể trong các trường hợp sau:

Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Người mắc bệnh thận

Những người mắc bệnh thận tuyệt đối nên tránh ăn khoai lang vì trong khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin… Khi thận yếu, khả năng loại bỏ kali không tốt sẽ gây nhiều tác hại cho tim.

Người đang đói

Khoai lang chứa nhiều đường, nếu ăn nhiều lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, nóng ruột, ợ chua, trướng bụng. Vì vậy, bạn không nên ăn khoai lang khi bụng đói. Bạn nên luộc chín kỹ khoai để hủy chất men.

Người mắc bệnh dạ dày

Ăn khoai lang khi đói sẽ kích thích tiết axit dạ dày, dễ dẫn đến đau bụng, viêm loét dạ dày. Đặc biệt những người đau dạ dày mạn tính, ăn khoai lang khi đói càng làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Đừng chỉ biết nướng hoặc hấp khoai lang! Người sành ăn mách mẹo ăn khoai vừa ngon, hấp thụ dưỡng chất mà lại giúp giảm cânĐừng chỉ biết nướng hoặc hấp khoai lang! Người sành ăn mách mẹo ăn khoai vừa ngon, hấp thụ dưỡng chất mà lại giúp giảm cân

GĐXH - Khoai lang từ lâu được xem là "thực phẩm vàng" cho người giảm cân, nhưng ít ai biết rằng ăn khoai lang theo cách này có thể giúp giảm đến 50% lượng calo hấp thụ.

M.H (th)
