Thực phẩm giúp tăng đề kháng, tránh mệt mỏi khi làm bài thi

1. Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần và hỗ trợ cải thiện não bộ. Ngoài ra, vitamin C còn có chức năng chống lại dị ứng, làm tăng chức năng miễn dịch... Các thực phẩm chứa nhiều vitamin C: cam, quýt, ổi, kiwi, rau xanh… nên được bổ sung hàng ngày để tăng cường trí nhớ, giúp đầu óc minh mẫn cho các sĩ tử.

2. Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D: Là một chất rất quan trọng đối với sức khỏe của hệ miễn dịch. Thiếu vitamin D khiến các tế bào miễn dịch không thể phản ứng một cách thích hợp. Điều này làm cơ thể dễ nhiễm trùng hơn. Sự thiếu hụt vitamin D có thể dẫn đến hệ miễn dịch yếu, tăng nguy cơ nhiễm virus.

Sĩ tử có thể bố sung vitamin D từ các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi. Trong lòng đỏ trứng gà cũng có hàm lượng vitamin D cao. Ngoài ra thời điểm thi căng thẳng, sĩ tử nên tăng cường uống sữa vì đây là nguồn cung cấp vitamin D hiệu quả.

3. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa:

Vitamin E: Là chất chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin E rất cần để điều chỉnh và duy trì chức năng hệ miễn dịch. Vitamin E có thể làm tăng tính miễn dịch bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Do đó tăng sức đề kháng của cơ thể với các bệnh nhiễm khuẩn mạnh hơn.

Vitamin E có trong giá đỗ, quả bơ, các loại rau màu xanh đậm... Phụ huynh có thể tăng cường vitamin E bằng cách cho các con ăn việt quất, giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Socola đen cũng chứa caffeine và flavonoids giúp tăng khả năng đề kháng. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

4. Thực phẩm tốt cho não:

Thực phẩm tốt cho não bao gồm cá béo (cá hồi, cá mòi), các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt lanh), các loại trái cây màu sậm (việt quất, dâu tây), rau xanh đậm (bông cải xanh, rau chân vịt), trứng, và socola đen. Các loại thực phẩm này cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng như omega-3, chất chống oxy hóa, và vitamin giúp hỗ trợ chức năng não bộ.

Lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho các sĩ tử: - Tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng các nhóm thực phẩm. - Không nên bỏ bữa, nên ăn bữa phụ giữa các bữa chính nếu cần. - Uống đủ nước để duy trì sự tỉnh táo và tập trung. - Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo bão hòa và chất bảo quản. - Lên kế hoạch bữa ăn và chuẩn bị trước để đảm bảo có những lựa chọn lành mạnh. - Lắng nghe cơ thể và không nên ép bản thân ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm mình không thích

Thí sinh bị ốm trong lúc thi, gợi ý những món ăn, thực phẩm dưới đây giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng GĐXH - Nếu thí sinh không may bị ốm trong lúc thi, bạn nên ưu tiên các món ăn, thực phẩm dễ tiêu hóa, nhiều chất dinh dưỡng và giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

6 loại thực phẩm giúp sĩ tử duy trì sự tỉnh táo và tập trung trong suốt mùa thi, phụ huynh nên cân nhắc trong bữa ăn cho con GĐXH - Mùa thi là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ và sức khỏe tốt để đạt hiệu quả học tập tối ưu. Một chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp sĩ tử tăng cường trí nhớ, duy trì sự tỉnh táo và tập trung, cải thiện hiệu suất học tập.