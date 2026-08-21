Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG của Đức chính thức cập bến Việt Nam

Với chủ đề "From Blueprint to Perfekt", sự kiện ra mắt diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các đối tác kinh doanh, để cùng khám phá tầm nhìn của AEG về một thế hệ không gian bếp cao cấp cho tương lai.

Được thành lập tại Berlin vào năm 1887, AEG mang đến Việt Nam 139 năm di sản Đức về đổi mới, thiết kế và phát triển bền vững. Sự hiện diện của AEG tại Việt Nam thể hiện niềm tin của Tập đoàn Electrolux vào tiềm năng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến thiết kế, quan tâm đến những xu hướng sống toàn cầu và đề cao chất lượng trong trải nghiệm sống hàng ngày. Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, AEG sẽ tập trung phát triển mảng dự án, đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối.

"Sự kiện ra mắt không chỉ đánh dấu sự hiện diện của AEG tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết phát triển dài hạn và xây dựng một vị thế khác biệt tại thị trường này. ông Robert Vũ, Tổng Giám đốc Electrolux Group tại Việt Nam, cho biết.

"Bên cạnh việc cung cấp các thiết bị gia dụng cao cấp, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác thông qua một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần kiến tạo chuẩn mực mới cho thế hệ không gian sống cao cấp tại Việt Nam." ông Robert Vũ chia sẻ.

Di sản từ những kỳ vọng đầy thách thức

Triết lý thiết kế của AEG có nguồn gốc từ kiến trúc sư và nhà thiết kế tiên phong Peter Behrens. Năm 1907, theo triết lý "Perfekt in Form und Funktion", nghĩa là "hoàn hảo trong hình thức và công năng", đã đặt nền móng cho tư tưởng "thiết kế và kỹ thuật cần phải luôn song hành và bổ trợ lẫn nhau". Triết lý này sau đó có ảnh hưởng đến phong trào Bauhaus và định hình cho DNA thiết kế của AEG đến ngày hôm nay.

Năm 1994, AEG trở thành một phần của Tập đoàn Electrolux, mang di sản thiết kế Đức của thương hiệu kết hợp cùng năng lực toàn cầu, sự am hiểu người tiêu dùng và mạng lưới thị trường rộng khắp của Tập đoàn.

Với cam kết "Challenge The Expected" – AEG thể hiện niềm tin rằng người tiêu dùng không cần đánh đổi giữa những giá trị mà họ mong muốn.

AEG đã và đang kiến tạo những thiết bị gia dụng hiện đại và cao cấp, kết hợp công năng vượt trội, thiết kế tinh tế và dịch vụ tiên tiến theo những cách mới mẻ và khác biệt.

Chương mới cho phong cách sống cao cấp tại thị trường Việt Nam

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khái niệm về không gian sống cao cấp đang chuyển dịch từ việc sở hữu những bất động sản hay căn hộ có diện tích lớn với nhiều tiện ích sang việc kiến tạo nên những trải nghiệm sống thật sự chất lượng. Trong sự chuyển dịch này, căn bếp trở thành vai trò trung tâm. Không còn đơn thuần là không gian chức năng phục vụ việc nấu nướng, căn bếp còn được gắn liền là nơi để kết nối, trải nghiệm và thể hiện phong cách sống cá nhân.

Việt Nam cũng đang bước vào quá trình chuyển đổi tương tự. Người mua nhà ngày càng tìm kiếm những không gian sống có ảnh hưởng và được định hình bởi các xu hướng kiến trúc, thiết kế và phong cách sống quốc tế. Điều này thúc đẩy các dự án bất động sản cao cấp tại những thành phố trọng điểm ngày càng chú trọng đến thiết kế đồng bộ, chất lượng và trải nghiệm sống toàn diện khi thiết kế và xây dựng.

Dấu ấn công nghệ tiên phong của AEG

Tâm điểm của sự kiện ra mắt chính là sự xuất hiện của bốn công nghệ mang tính cách mạng, minh chứng sắc nét nhất cho cam kết cốt lõi "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng) của AEG:

SaphirMatt Glass – Tuyệt tác về độ bền bỉ và vẻ đẹp vượt thời gian

Sở hữu bề mặt đen mờ tinh tế, SaphirMatt kết hợp vẻ đẹp sang trọng trầm tĩnh với độ bền vượt trội.

Bề mặt SaphirMatt giúp hạn chế bám dính dấu vân tay và làm giảm khả năng hiển thị các vết trầy xước lên đến 10 lần. Không chỉ là một bước đột phá về vật liệu, SaphirMatt còn thể hiện tinh thần thiết kế xuất sắc của AEG khi đồng thời giành được hai giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá: iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert – Nghệ thuật làm bánh chuyên nghiệp ngay tại căn bếp gia đình

PizzaExpert mang tinh hoa của lò gạch Ý truyền thống vào không gian bếp gia đình. Với khả năng đạt nhiệt độ lý tưởng lên đến 340°C, công nghệ tiên tiến này giúp người dùng tạo ra những chiếc pizza theo phong cách Neapolitan đích thực - với phần đế giòn, lớp vỏ phồng nhẹ và hương vị đặc trưng, công nghệ Pizza Expert thật sự mang lại những chiếc pizza đạt chuẩn chất lượng Ý - được công nhận bởi Hiệp hội Pizza Ý (Scuola Italiana Pizzaioli).

AI TasteAssist – Công nghệ AI cho trải nghiệm nấu ăn thông minh và chuẩn xác

Được trang bị công nghệ AI TasteAssist và đầu dò thực phẩm Food Sensor, lò nướng thông minh AEG liên tục tối ưu các thông số nấu để mang lại kết quả chính xác và nhất quán cho từng món ăn. Chỉ cần lựa chọn công thức yêu thích, lò nướng sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập cần thiết, để bạn dễ dàng tạo nên những món ăn hoàn hảo.

Hob2Hood – Kết nối thông minh cho không gian bếp hoàn hảo toàn diện

Hob2Hood là tính năng thông minh giúp kết nối không dây giữa bếp từ và máy hút mùi, giúp tự động điều chỉnh công suất hút theo hoạt động nấu nướng. Nhờ đó, không gian bếp luôn yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu, đồng thời mang đến trải nghiệm nấu nướng liền mạch, tiện lợi và không gián đoạn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://www.aeg-vn.com

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