Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn?

Lý do giá lăn bánh Toyota Yaris Cross giảm sâu, rẻ hơn Mitsubishi Xforce, Kia SeltosGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross đang vô cùng hấp dẫn do được hãng hỗ trợ khách hàng 50 triệu đồng khi mua xe trong tháng 8 giúp giá rẻ hơn đối thủ Mitsubishi Xforce dù là xe xăng bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 21 - 23/8/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 21/8: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng giảm mạnh, 'chợ đen' chững giáGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 21/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu bật tăng caoGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng theo đà đi lên của thế giới, vàng miếng SJC được bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Kích thước ngang Kia Sonet, SUV 5 chỗ của Hyundai giá 222 triệu đồng thiết kế cá tính, rẻ hơn Grand i10 và Kia MorningGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ mới của Hyundai thậm chí còn rẻ hơn cả Grand i10 và Kia Morning, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế cho những chiếc xe máy hạng sang, đắt tiền như Honda SH.
Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Hiện nay, nếu trúng thưởng trên 20 triệu đồng, người trúng thưởng phải nộp lại 10% giá trị phần thưởng (tiền thuế thu nhập cá nhân) đó theo từng lần phát sinh, tính tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thưởng.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 160cc của Honda giá 76 triệu đồng trang bị sánh ngang SHGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa cập bến đại lý sở hữu thiết kế đẹp át vía SH Mode, trang bị sáng ngang SH, giá bán dễ tiếp cận chỉ 76 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 21 - 23/8/2026: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Ghế ô tô trẻ em dưới 3 triệu đồng: Những lựa chọn đáng cân nhắc khi quy định mới có hiệu lựcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Hiện nay trên thị trường bày bán rất nhiều ghế an toàn cho trẻ khi đi ô tô với đủ các thương hiệu và giá cả khác nhau. Tuy nhiên, với ngân sách có hạn, phụ huynh có thể lực chọn những sản phẩm nào?
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 20/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 20/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.