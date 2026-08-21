Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn?

Những ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 sớm năm 2026 phù hợp với từng con giáp GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày Rằm, các gia đình có thể làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm. Từ ngày 11/7 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo ngày, giờ phù hợp dưới đây để tiến hành nghi lễ.

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn? GĐXH - Dịch vụ đặt mâm cỗ chay giao tận nhà ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp rằm tháng 7 âm lịch. Trong đó, các mâm cỗ chay tầm trung có giá khoảng 800.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ sự tươm tất, thực đơn phong phú kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách ẩm thực hiện đại.