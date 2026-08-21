Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn?

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn?

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Mùa Vu Lan báo hiếu và Rằm tháng 7 âm lịch lại về, những ngày này, dịch vụ đặt mâm cỗ chay giao tận nhà đang ghi nhận sức mua tăng trưởng vượt bậc. Bên cạnh những mâm cỗ bình dân hay tầm trung, các mâm cỗ chay cao cấp có giá từ 1 triệu đồng trở lên lại đang trở thành điểm sáng, chinh phục được cả những vị khách hàng khó tính nhất.

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn? - Ảnh 1.Những ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 sớm năm 2026 phù hợp với từng con giáp

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày Rằm, các gia đình có thể làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm. Từ ngày 11/7 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo ngày, giờ phù hợp dưới đây để tiến hành nghi lễ.

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn? - Ảnh 2.Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn?

GĐXH - Dịch vụ đặt mâm cỗ chay giao tận nhà ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp rằm tháng 7 âm lịch. Trong đó, các mâm cỗ chay tầm trung có giá khoảng 800.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ sự tươm tất, thực đơn phong phú kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách ẩm thực hiện đại.

Rằm tháng 7, mâm cỗ chay trên 1 triệu đồng có món gì khác biệt khiến nhiều gia đình lựa chọn? - Ảnh 3.Bí quyết cúng Thần tài rằm tháng 7 để tiền bạc rủng rỉnh

GĐXH - Rằm tháng 7 âm lịch không chỉ là thời điểm cúng Vu lan hay cúng cô hồn, mà còn là dịp quan trọng để tri ân và thỉnh cầu Thần tài chiêu tài đón lộc.

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