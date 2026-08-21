Kích thước ngang Kia Sonet, SUV 5 chỗ của Hyundai giá 222 triệu đồng thiết kế cá tính, rẻ hơn Grand i10 và Kia Morning

SUV 5 chỗ của Hyundai thiết kế cá tính

Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ.

Hyundai Motor India vừa chính thức cho ra mắt phiên bản đặc biệt Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ.

Theo Tri thức và Cuộc sống, về ngoại thất, Hyundai Exter Knight Edition tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ hàng loạt chi tiết sơn đen mờ và tối màu. Logo Hyundai cùng dòng chữ Exter ở cả đầu xe lẫn đuôi xe đều được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Bánh xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 15 inch, sơn đen thể thao, kết hợp cùng cùm phanh trước màu đỏ nổi bật.

Cản trước, cản sau cùng ốp lườn hai bên hông của Exter Knight Edition mang tông màu xám đậm metallic, đi kèm biểu tượng Knight riêng biệt ở phía sau. Mẫu xe cung cấp 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen Titanium, Trắng Atlas, Xám Titan, Đen Starry Night và Vàng Đồng Golden Bronze.

Hyundai Exter Knight Edition tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ hàng loạt chi tiết sơn đen mờ và tối màu.

Không gian cabin của Exter Knight Edition tiếp tục duy trì phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo, thay cho phối màu xám xanh của bản tiêu chuẩn. Điểm nhấn nổi bật bên trong đến từ những chi tiết trang trí màu đồng brass tại hốc gió điều hòa, bệ trung tâm và các đường chỉ khâu. Xe sở hữu vô-lăng dạng D-cut bọc màu đen, ghế bọc bán nỉ đen tối màu và hệ thống đèn chiếu sáng chân màu hổ phách tạo không gian sang trọng, ấm cúng.





Exter Knight Edition giữ nguyên hệ truyền động với khối động cơ xăng

Trang bị tiện nghi trên phiên bản đặc biệt này vẫn đầy đủ và hiện đại như các bản cao cấp tiêu chuẩn. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, cửa sổ trời đơn, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, camera hành trình và hệ thống công nghệ kết nối xe. Trang bị an toàn bao gồm 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử ESC, cảm biến áp suất lốp, cảm biến và camera lùi.





Không gian cabin của Exter Knight Edition tiếp tục duy trì phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo

Về khả năng vận hành, Exter Knight Edition giữ nguyên hệ truyền động với khối động cơ xăng Kappa 1.2L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, kết hợp tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có thêm tùy chọn động cơ xăng CNG 1.2L, đạt công suất 69 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Giá SUV 5 chỗ Hyundai Exter Knight Edition

Phiên bản Knight Edition được phân phối trên các biến thể HX 6 và HX 10 với mức giá chênh lệch không đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, các biến thể HX 6 xăng MT và AMT lần lượt có giá tương ứng là 813.500 Rs và 873.500 Rs (khoảng 222 triệu đồng và 238,5 triệu đồng). Trong khi bản HX 6 CNG và HX 10 xăng AMT có giá bán 909.500 Rs và 960.500 Rs (khoảng 248,3 triệu đồng và 262,2 triệu đồng).

Mức giá của rẻ hơn hẳn Hyundai Grand i10 và Kia Morning, hứa hẹn giúp Exter Knight Edition dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng, thậm chí trở thành phương tiện di chuyển thay thế các mẫu xe máy tay ga hạng sang như Honda SH.

Theo Nhịp sống thị trường, hiện chưa rõ Hyundai và TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) có ý định đưa Exter về Việt Nam hay không. Nếu về nước, nó sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet hay mẫu SUV cỡ A chạy điện của VinFast là VF5.

SUV đô thị hạng A là phân khúc mới tại Việt Nam nhưng được đánh giá có nhiều tiềm năng khi người Việt ngày càng chuộng các mẫu xe gầm cao nhỏ gọn với chi phí rẻ, phù hợp với điều kiện di chuyển trên các cung đường nhỏ hẹp, lại không sợ mưa nhập như các mẫu xe gầm thấp.

Trong tương lai không xa, đây có thể là những mẫu xe thay thế phân khúc hatchback hạng A, vốn có doanh số khá khiêm tốn thời gian gần đây.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.