Đẹp hơn SH Mode, xe ga 160cc của Honda giá 76 triệu đồng trang bị sánh ngang SH

Xe ga 174cc thiết kế sang trọng, có ABS 2 kênh như Honda SH, giá 115 triệu đồng có xứng tầm? GĐXH - Xe ga 174cc thiết kế cực kỳ bắt mắt, đi kèm trang bị hiện đại không thua kém Honda SH đang được các đại lý nhận cọc với mức giá khá cạnh tranh.

Xe ga 160cc của Honda trang bị sánh ngang SH

New Honda PCX160

Theo Phunumoi.vn, cách đây ít ngày, Honda Thái Lan đã chính thức giới thiệu phiên bản cập nhật của New Honda PCX160 tại thị trường nội địa. Mẫu xe tay ga cao cấp này không thay đổi về thiết kế hay nền tảng kỹ thuật, nhưng được làm mới với loạt màu sơn mới, đồng thời tiếp tục phân phối hai phiên bản gồm RoadSync Type và Standard Type nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

RoadSync Type được bổ sung màu Matt Gunmetal Silver hoàn toàn mới

Ở phiên bản mới, RoadSync Type được bổ sung màu Matt Gunmetal Silver hoàn toàn mới, kết hợp giữa thân xe màu xám bạc với các chi tiết màu đen, tạo nên diện mạo sang trọng và hiện đại. Hai màu White Blaze và Matt Gunpowder Black cũng tiếp tục được duy trì. Trong khi đó, Standard Type có thêm hai màu mới là Vibrant Green và Nürburgring Blue, bên cạnh màu Pearl Smoky Grey đã xuất hiện trước đó. Tổng cộng, New Honda PCX160 hiện có 6 tùy chọn màu sắc, chia đều cho hai phiên bản.

Standard Type vẫn sử dụng chung động cơ

Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở trang bị công nghệ. RoadSync Type được trang bị màn hình màu TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép đồng bộ điện thoại thông minh để sử dụng dẫn đường, nhận và thực hiện cuộc gọi, điều khiển nhạc cũng như theo dõi thông tin hành trình thông qua cụm nút điều khiển trên tay lái. Phiên bản này còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp.

Trong khi đó, Standard Type vẫn sử dụng chung động cơ, khung gầm và các trang bị cơ bản nhưng lược bỏ màn hình TFT, hệ thống Honda RoadSync và HSTC nhằm giữ mức giá dễ tiếp cận hơn.

New Honda PCX160 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế hiện hành với cụm đèn trước mang phong cách Victory Shape đặc trưng.

Về thiết kế, New Honda PCX160 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế hiện hành với cụm đèn trước mang phong cách Victory Shape đặc trưng. Dải đèn định vị LED kéo dài sang hai bên kết hợp với cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Cụm đèn hậu LED cùng các đường nét thân xe kéo dài từ trước ra sau tiếp tục mang đến phong cách thể thao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng vốn là đặc trưng của dòng PCX. Kính chắn gió phía trước được thiết kế lớn, góp phần tăng khả năng che gió khi di chuyển trên các hành trình dài.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 157 cc, SOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số vô cấp V-Matic. Khối động cơ này được tối ưu để mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống Idling Stop tiếp tục được trang bị nhằm tự động tắt máy khi xe dừng và khởi động lại ngay khi người lái mở ga.





Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ eSP+ xi-lanh đơn

Hệ thống an toàn vẫn gồm phanh đĩa trên cả hai bánh, trong đó bánh trước được trang bị chống bó cứng phanh ABS. Xe sử dụng vành trước 14 inch và vành sau 13 inch đi kèm lốp không săm. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, mang lại khả năng vận hành ổn định trong điều kiện di chuyển hàng ngày.

Các trang bị tiện ích quen thuộc vẫn được giữ nguyên, bao gồm cốp chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc thiết bị di động, hệ thống Honda Smart Key giúp khởi động xe, mở yên và mở nắp bình xăng mà không cần lấy chìa khóa ra khỏi túi. Nắp bình xăng tiếp tục được bố trí ở giữa sàn xe, giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn mà không cần mở yên.

Các trang bị tiện ích quen thuộc vẫn được giữ nguyên,

Với lần cập nhật này, Honda chủ yếu tập trung làm mới diện mạo thông qua các lựa chọn màu sắc, đồng thời tiếp tục duy trì sự khác biệt giữa hai phiên bản bằng các trang bị công nghệ. Trong khi RoadSync Type hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm kết nối và các tính năng hỗ trợ lái, Standard Type vẫn là lựa chọn phù hợp cho những người cần một mẫu xe tay ga cao cấp với đầy đủ tiện nghi cơ bản nhưng có mức giá hợp lý hơn.

Giá xe ga 160cc New Honda PCX160

Thông tin trên Báo Quốc tế, Honda PCX160 mới đã cập bến đại lý, phiên bản RoadSync Type có giá bán đề xuất 99.900 baht (khoảng 79 triệu đồng), trong khi Standard Type được niêm yết ở mức 96.000 baht (tương đương 76 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.