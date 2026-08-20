Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn?

Cỗ chay 800.000 đồng/mâm, nhiều món ngon, vừa túi tiền, thực đơn phong phú

Khảo sát thị trường trước ngày rằm tháng 7 âm lịch cho thấy, bên cạnh các dòng cỗ chay giá rẻ (500.000 - 600.000 đồng), phân khúc cỗ chay tầm trung quanh mức 800.000 đồng/mâm nhận được lượng đặt hàng vượt trội tại các cửa hàng, nhà hàng chay lớn tại Hà Nội.

Đại diện nhiều cơ sở kinh doanh cho biết, nếu mâm cỗ 500.000 đồng thường dừng lại ở 6-7 món cơ bản, thì mức giá 800.000 đồng cho phép nhà bếp xây dựng thực đơn đầy đặn từ 8 đến 10 món. Định lượng này hoàn toàn đủ đáp ứng cho mâm cỗ cúng gia đình từ 3-5 người ăn, tạo sự chỉn chu và trang trọng trên bàn thờ gia tiên mà chi phí vẫn rất hợp lý.

Ở phân khúc 800.000 đồng, Cỗ chay Thiện Tâm giới thiệu mâm "Nguồn Cuội" gồm 10 món ăn tươm tất, kết hợp hài hòa giữa các món khai vị nhẹ nhàng và món chính đậm đà. Mâm cỗ mở đầu bằng bánh bột lọc Huế, nộm salad theo mùa, nấm thính cuốn rau và rau luộc thập cẩm. Điểm nhấn chính nằm ở các món biến tấu từ nấm như chả nấm Lã Vọng, đông cô kho riềng, giò nấm hấp, kết hợp cùng heo quay chay, đậu sốt Tứ Xuyên và bát canh măng gà nóng hổi.

Cùng tầm giá 800.000 đồng, Cỗ chay Thiện Giác mang đến mâm "Tâm Ngọc" tròn vị với 10 món ăn đa dạng. Thực đơn vừa giữ trọn nét cúng lễ truyền thống với xôi vò, giò lụa, nem Hà Nội, chả cốm và xào thập cẩm ngũ sắc; vừa tạo sự mới lạ qua các món đậm vị biển và rừng như gỏi rong sụn, chả rong nướng hương rừng, viên chay chiên mắm, cà ri nấu chậm cùng bát canh chuối om đậu béo bùi.

Trong khi đó, ở khoảng giá 785.000 đồng, Nhà hàng chay Vị Lai mang đến mâm cỗ "Tâm An" theo phong cách ẩm thực hiện đại và tinh tế. Mâm cỗ ghi điểm nhờ sự kết hợp Á - Âu độc đáo, gồm gỏi xoài chua cay kích thích vị giác, cơm rang rau củ, bánh filo phô mai giòn rụm, nấm xào Cung Bảo đậm đà và canh bí nhồi hạt sen thanh mát.

Điều đặc biệt ở mâm cỗ chay 800.000 đồng khiến các bà nội trợ mở ví chi tiền

Không đơn thuần là gia tăng số lượng món ăn, mâm cỗ chay giá 800.000 đồng mang đến những điểm khác biệt rõ rệt về chất lượng và trải nghiệm thưởng thức. Điểm nhấn lớn nhất có thể nhận thấy chính là sự giao thoa giữa nét văn hóa vùng miền và sự bứt phá khỏi những món cúng chay lối cũ. Các nhà hàng đã khéo léo đưa vào thực đơn những đặc sản địa phương như Bánh bột lọc Huế, Chả nấm Lã Vọng, Nem Hà Nội, Canh chuối om và thêm mới bằng những món quốc tế như đậu sốt Tứ Xuyên, Nấm xào Cung Bảo, Cà ri nấu chậm...

Nhiều gia đình hiện nay e ngại các sản phẩm giả mặn công nghiệp chứa nhiều phụ gia. Thực đơn mâm cỗ 800.000 đồng giải quyết triệt để lo ngại này khi tập trung khai thác dinh dưỡng từ các loại nấm cao cấp (nấm đông cô, nấm đùi gà, nấm thính), rong biển, hạt sen và rau củ tươi theo mùa. Các món như Chả rong nướng hương rừng, Gỏi rong sụn hay Canh bí nhồi hạt sen vừa đáp ứng tiêu chí thanh tịnh vừa bổ dưỡng.

Sự kết hợp hài hòa giữa các món chay giả mặn truyền thống (heo quay chay, giò lụa, canh măng gà) và các món thực vật nguyên bản giúp mâm cỗ phù hợp với thị hiếu của nhiều thế hệ trong gia đình từ người già yêu thích hương vị quen thuộc đến người trẻ chuộng lối ăn xanh nhẹ nhàng.

Nhu cầu cúng chay Rằm tháng 7 vì sao được nhiều người quan tâm?

Xu hướng cúng cỗ chay dịp Vu Lan không chỉ dừng lại ở góc độ ẩm thực mà phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh của người Việt. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng trước thềm tháng 7 âm lịch, phần lớn ý kiến đều đồng tán thành việc sử dụng đồ chay trong dịp lễ này.

Một người dân tại Hà Nội chia sẻ: "Tháng 7 âm lịch năm nào tôi cũng phải cúng chay, mua hoa, quả cúng thanh tịnh". Đồng quan điểm, nhiều gia đình lựa chọn duy trì nét đẹp này như một thói quen nếp nhà: "Nhà chú, tháng 7 âm lịch toàn cúng chay thôi".

Bên cạnh đó, Rằm tháng 7 còn là dịp để các thế hệ trong gia đình gắn kết. "Đối với nhà tôi, con cháu thường tụ tập đến nhà bác cả. Bác và mẹ tôi thường đi chợ mua hoa quả, đồ về làm cơm, còn các bác, bố, chú ở nhà sẽ bày biện lại bàn thờ", một người dân cho biết.

Việc ăn chay và dâng cỗ chay xuất phát từ quan niệm hạn chế sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ bi và cầu mong phúc lành cho gia đạo. Mặc dù đây là nét đẹp tín ngưỡng dân gian không mang tính bắt buộc, nhưng điều cốt lõi vẫn nằm ở sự thành tâm của gia chủ.

Sự phát triển của dịch vụ đặt mâm cỗ trọn gói giá 800.000 đồng đã giải phóng bớt áp lực bếp núc cho các gia đình bận rộn. Chỉ với một cuộc điện thoại hay vài thao tác đặt hàng online, người dân đã có thể chuẩn bị một mâm cỗ cúng Rằm vừa tươm tất, vừa đúng nghĩa thanh tịnh để dâng lên tổ tiên trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt khách GĐXH - Thị trường dịch vụ mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 âm lịch ghi nhận sức mua tăng mạnh ở phân khúc bình dân. Các mâm cỗ chay thiết kế sẵn có giá dao động từ 500.000 đến dưới 700.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ chi phí hợp lý và tính tiện lợi.