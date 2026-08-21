Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Thứ sáu, 09:16 21/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Hiện nay, nếu trúng thưởng trên 20 triệu đồng, người trúng thưởng phải nộp lại 10% giá trị phần thưởng (tiền thuế thu nhập cá nhân) đó theo từng lần phát sinh, tính tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thưởng.

Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? - Ảnh 1.

Thu nhập từ trúng thưởng vượt 20 triệu đồng thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10%.

Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? - Ảnh 2.Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? - Ảnh 3.Bỏ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Người nộp thuế được trút bớt gánh nặng thủ tục

GĐXH - Bãi bỏ kỳ kê khai tháng với thuế thu nhập cá nhân và tự động điền tờ khai là hai trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, giúp cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

 

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