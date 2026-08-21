Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?
GĐXH - Hiện nay, nếu trúng thưởng trên 20 triệu đồng, người trúng thưởng phải nộp lại 10% giá trị phần thưởng (tiền thuế thu nhập cá nhân) đó theo từng lần phát sinh, tính tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thưởng.
Kích thước ngang Kia Sonet, SUV 5 chỗ của Hyundai giá 222 triệu đồng thiết kế cá tính, rẻ hơn Grand i10 và Kia MorningGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ mới của Hyundai thậm chí còn rẻ hơn cả Grand i10 và Kia Morning, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế cho những chiếc xe máy hạng sang, đắt tiền như Honda SH.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 160cc của Honda giá 76 triệu đồng trang bị sánh ngang SHGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa cập bến đại lý sở hữu thiết kế đẹp át vía SH Mode, trang bị sáng ngang SH, giá bán dễ tiếp cận chỉ 76 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 21 - 23/8/2026: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Ghế ô tô trẻ em dưới 3 triệu đồng: Những lựa chọn đáng cân nhắc khi quy định mới có hiệu lựcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Hiện nay trên thị trường bày bán rất nhiều ghế an toàn cho trẻ khi đi ô tô với đủ các thương hiệu và giá cả khác nhau. Tuy nhiên, với ngân sách có hạn, phụ huynh có thể lực chọn những sản phẩm nào?
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 20/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 20/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Rằm tháng 7, mâm cỗ chay 800.000 đồng có món ngon gì đặc biệt mà nhiều gia đình lựa chọn?Giá cả thị trường -
GĐXH - Dịch vụ đặt mâm cỗ chay giao tận nhà ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp rằm tháng 7 âm lịch. Trong đó, các mâm cỗ chay tầm trung có giá khoảng 800.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ sự tươm tất, thực đơn phong phú kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách ẩm thực hiện đại.
Vì sao giá lăn bánh Mazda 3 tiếp tục giảm sốc, rẻ hơn Honda City, Hyundai Accent?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda 3 đang ở mức giảm sâu nhất của mẫu sedan này trong năm 2026, do nhận ưu đãi lên tới 50 triệu đồng.
Vượt trội SH, xe ga 174cc giá 59 triệu đồng thiết kế cá tính, công nghệ vượt tầm, rẻ chỉ ngang Air BladeGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 174cc với ngoại hình cá tính, trang bị ấn tượng cùng mức giá cạnh tranh, hoàn toàn có đủ khả năng đe dọa doanh số của Honda SH và Air Blade.
Smartphone bí ẩn Nothing Phone (4a) dành cho những ai?Sản phẩm - Dịch vụ -
Sự xuất hiện của Nothing Phone (4a) mang đến một làn gió mới mẻ cho thị trường thiết bị di động. Với diện mạo lạ mắt cùng những trang bị phần cứng thiết thực, nhiều người dùng đặt ra câu hỏi liệu chiếc máy này sẽ phù hợp nhất với nhóm khách hàng nào.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 20 - 23/8/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.