Trúng thưởng trên 20 triệu đồng, phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

21 giờ trước

Sự xuất hiện của Nothing Phone (4a) mang đến một làn gió mới mẻ cho thị trường thiết bị di động. Với diện mạo lạ mắt cùng những trang bị phần cứng thiết thực, nhiều người dùng đặt ra câu hỏi liệu chiếc máy này sẽ phù hợp nhất với nhóm khách hàng nào.