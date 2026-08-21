Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu bật tăng cao

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng

Lúc 9h34' sáng nay (21/8), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 143,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cao hơn vàng nhẫn SJC 1,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 9h38', vàng thế giới tăng lên trên 4.537 USD/ounce. Sáng nay 21/8, lúc 8h18', giá vàng tiếp tục trụ ở mốc cao trên 4.524 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 20/8 quay đầu tăng mạnh sau nhịp lao dốc đầu phiên Mỹ, có thời điểm vượt 4.538 USD/ounce. Việc nhanh chóng lấy lại mốc 4.500 USD cho thấy lực mua vàng vẫn rất lớn, qua đó có thể kéo giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vào sáng 21/8.

Tối 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới biến động dữ dội. Sau khi có lúc giảm xuống gần 4.450 USD/ounce, giá vàng giao ngay nhanh chóng đảo chiều, vượt 4.538 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá kim loại quý đã phục hồi gần 90 USD/ounce từ đáy trong ngày và vượt mức cao nhất 4.528,3 USD/ounce được Kitco ghi nhận trước đó.