Thượng Long Yến – Thương hiệu yến sào hàng đầu cho người Việt

Không chỉ đơn thuần khai thác và cung ứng tổ yến, Thượng Long Yến lựa chọn con đường khó hơn: xây dựng một hệ giá trị bền vững, nơi mỗi sản phẩm là kết tinh của sự an toàn, trung thực và chuyên nghiệp. Từ lựa chọn vùng nuôi, quy trình tinh chế, đến đóng gói – tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt, với mục tiêu cuối cùng là mang đến sản phẩm yến sào sạch và tự nhiên.

Quá trình sản xuất yến sào Thượng Long Yến đạt chuẩn

Thượng Long Yến sử dụng nguồn nguyên liệu thu hoạch từ nhà yến đạt chuẩn tại thủ phủ yến sào Khánh Hòa, những khu vực có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng giúp chim yến sinh trưởng mạnh mẽ và tạo tổ yến có hàm lượng dưỡng chất cao.

Mỗi tổ yến được thu hoạch vào đúng thời điểm chín muồi, đảm bảo sợi yến già – dày – hàm lượng dưỡng chất cao, không lẫn tạp chất, không bị mục, không ảnh hưởng đến quần thể yến.

Tổ yến sau khi thu hoạch sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm làm sạch hoàn toàn thủ công dưới hệ thống nước tinh khiết. Quy trình này không sử dụng hóa chất, phụ gia hay chất tẩy trắng.

Mỗi sản phẩm của Thượng Long Yến đều được đầu tư chỉnh chu

Sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu người Việt

Từ tổ yến, yến chưng sẵn đến set quà tặng cũng như bổ phẩm, Thượng Long Yến đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng và biếu tặng của khách hàng

Tổ yến là lựa chọn hàng đầu cho những ai quan tâm sự nguyên chất và giá trị dinh dưỡng. Sản phẩm giữ trọn cấu trúc sợi nguyên bản, hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng nguyên vẹn sau quá trình tinh chế.

Tổ Yến Thô Vip Thượng Long Yến đến từ thủ phủ yến Khánh Hòa nổi tiếng

Yến chưng là sự kết hợp giữa tổ yến sào và những nguyên liệu bổ dưỡng quen thuộc của người Việt như táo đỏ, đông trùng hạ thảo, hạt chia, kỷ tử…Đây là lựa chọn thích hợp cho người bận rộn, phụ nữ sau sinh, người lớn tuổi hoặc những ai muốn bổ sung dinh dưỡng nhanh – an toàn – hiệu quả.

Với triết lý "Quà tặng không chỉ là vật phẩm, mà còn là tấm lòng", Thượng Long Yến đã đưa ra các Set quà tặng yến sào cao cấp – phù hợp cho mọi dịp tri ân, lễ Tết, thăm bệnh, chúc sức khỏe và tặng đối tác.

Bổ Phẩm là các thảo dược quý hiếm và thực phẩm bổ dưỡng chưng yến đi kèm (như táo đỏ, hạt chia, đường phèn,...) để gia tăng hương vị cũng như bồi bổ thêm các dưỡng chất cho người sử dụng yến.

Khách hàng luôn tin tưởng Thượng Long Yến

Trong suốt hành trình phát triển, Thượng Long Yến luôn xem trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng nhất để khẳng định thương hiệu. Nhờ sự minh bạch trong nguồn gốc, sự chỉn chu trong quy trình sản xuất và cam kết chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã nhận được hàng nghìn phản hồi tích cực từ người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm của Thượng Long Yến

Không chỉ vậy, các sản phẩm tổ yến của Thượng Long Yến nhận được phản hồi tốt nhờ giá trị dinh dưỡng cao và hương vị đặc trưng thích hợp để bồi bổ hoặc tặng cho người thân.

Với Thượng Long Yến, niềm tin của khách hàng không chỉ là động lực, mà còn là cam kết để chúng tôi tiếp tục nâng cấp chất lượng – duy trì sự minh bạch – và mang đến giá trị thật từ từng gram yến.

