Hà Nội khoác "áo mới", không khí Giáng sinh 2025 rộn ràng trên từng góc phố
GĐXH - Khi những ánh đèn Giáng sinh bắt đầu thắp sáng khắp phố phường, Hà Nội cũng bước vào những ngày nhộn nhịp nhất của mùa đông. Từng góc phố, quán xá và không gian công cộng được trang hoàng rực rỡ, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động, ấm áp giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô những ngày cuối năm.
Những ngày cận kề Giáng sinh, không khí lễ hội hiện diện rõ rệt trên khắp các con phố Hà Nội. Từ các tuyến đường trung tâm đến những khu mua sắm, quán cà phê, cửa hàng ven đường..., sắc đỏ, xanh và vàng đặc trưng của mùa Noel phủ kín không gian, mang lại cảm giác vừa rực rỡ, vừa gần gũi.
Tại khắp các tuyến đường, những dải đèn led, mô hình cây thông, ông già Noel và các tiểu cảnh trang trí được đầu tư công phu. Nhiều người tranh thủ dạo phố, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí Giáng sinh 2025 đang đến rất gần, các tuyến phố trung tâm trở thành điểm vui chơi quen thuộc trong những ngày cuối năm.
Không nằm ngoài không khí chung, các trung tâm thương mại lớn như IPH, Aeon Mall… đồng loạt "khoác áo mới" với các chủ đề trang trí Giáng sinh khác nhau. Không gian mua sắm trở nên sống động hơn nhờ ánh đèn lung linh và những bản nhạc Noel quen thuộc.
Ghi nhận tại một số trung tâm thương mại trong những ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan và mua sắm tăng rõ rệt. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bạn Hà Phương Ngân (20 tuổi), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Mình thấy Hà Nội đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người ra phố nhiều hơn. Không chỉ các bạn trẻ mà cả các cô chú cũng hào hứng chụp ảnh check-in tại các trung tâm thương mại và địa điểm vui chơi được trang trí Giáng sinh 2025. Bầu không khí này khiến mình muốn ra ngoài và hòa vào nhịp lễ hội cuối năm".
Bên cạnh các địa điểm lớn, những quán cà phê nhỏ tại Hà Nội cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong mùa Giáng sinh. Những dây đèn vàng, vòng nguyệt quế, cây thông mini hay các góc trang trí nhỏ xinh mang lại cảm giác ấm cúng giữa tiết trời se lạnh.
Chia sẻ trong không gian một quán cà phê được trang trí theo chủ đề Noel, bạn Bùi Thị Hoàng Mai (20 tuổi), sinh viên Học viện Tài chính cho biết: "Những ngày này mình cảm nhận rất rõ Giáng sinh đang đến gần. Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn, từ đường phố, quán xá đến các điểm vui chơi đều rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội. Việc các quán cà phê được trang trí Giáng sinh khiến không khí lễ hội lan tỏa rõ hơn, đi đâu cũng cảm nhận được tinh thần Noel".
Giáng sinh tại Hà Nội không chỉ được cảm nhận qua ánh sáng và sắc màu, mà còn qua sự nhộn nhịp của phố phường và cảm xúc háo hức của người dân trong những ngày cuối năm. Giữa tiết trời se lạnh, không khí lễ hội mang đến cảm giác ấm áp, khiến nhiều người muốn ra ngoài, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.
Hà Nội khoác “màu áo” Giáng sinh 2025 - Không khí lễ hội rộn ràng trên từng góc phố.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.
Mẫu phối màu nhà đẹp từ Nippon Paint truyền cảm hứng không gian sống ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Màu sơn không đơn thuần là lớp phủ, mà còn góp phần định hình cảm xúc và diện mạo của không gian sống. Một bảng màu phù hợp giúp căn nhà thoáng sáng, rộng rãi hoặc ấm cúng hơn, đặc biệt hữu ích cho nhà phố và căn hộ nhỏ.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện cả ngày dài một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 21/12/2025: Cúp điện liên tục nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
PCS Health - Recovery - Fitness Center, định hình chuẩn tập luyện phục hồi 5 sao mớiSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đòi hỏi mỗi người phải liên tục làm việc với cường độ cao, căng thẳng kéo dài và ít thời gian chăm sóc bản thân, nhu cầu về một mô hình luyện tập, hồi phục và chăm sóc sức khỏe toàn diện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.
Mỗi người một kiểu, giới trẻ đón Giáng sinh theo cách 'không đụng hàng'Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
Nếu hỏi các bạn trẻ Giáng sinh này làm gì vui, chắc chắn sẽ nhận về hàng loạt câu trả lời "không đụng hàng": người háo hức ra phố săn ảnh check-in, người chọn ở nhà mở tiệc cho ấm cúng, người lại vừa bật nhạc Giáng sinh vừa miệt mài chạy deadline.
Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường
GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.