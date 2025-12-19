Hà Nội khoác "áo mới", không khí Giáng sinh 2025 rộn ràng trên từng góc phố

Những ngày cận kề Giáng sinh, không khí lễ hội hiện diện rõ rệt trên khắp các con phố Hà Nội. Từ các tuyến đường trung tâm đến những khu mua sắm, quán cà phê, cửa hàng ven đường..., sắc đỏ, xanh và vàng đặc trưng của mùa Noel phủ kín không gian, mang lại cảm giác vừa rực rỡ, vừa gần gũi.

Tại khắp các tuyến đường, những dải đèn led, mô hình cây thông, ông già Noel và các tiểu cảnh trang trí được đầu tư công phu. Nhiều người tranh thủ dạo phố, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí Giáng sinh 2025 đang đến rất gần, các tuyến phố trung tâm trở thành điểm vui chơi quen thuộc trong những ngày cuối năm.

Một ngõ nhỏ tại Hà Nội bừng sáng với đèn trang trí, cờ dây và cây thông Noel lấp lánh, thu hút người dân dạo phố và chụp ảnh lưu niệm.( Ảnh: Gia Huy)

Phố phường Hà Nội bừng sáng không khí Noel với đèn led và cây thông trang trí, thu hút người dân dạo phố.( Ảnh: Gia Huy)

Không nằm ngoài không khí chung, các trung tâm thương mại lớn như IPH, Aeon Mall… đồng loạt "khoác áo mới" với các chủ đề trang trí Giáng sinh khác nhau. Không gian mua sắm trở nên sống động hơn nhờ ánh đèn lung linh và những bản nhạc Noel quen thuộc.

Cây thông Noel khổng lồ rực rỡ tại AEON Xuân Thủy góp phần làm rộn ràng thêm không khí lễ hội trên các cung đường Hà Nội. (Ảnh: Minh Nguyệt )

Ghi nhận tại một số trung tâm thương mại trong những ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan và mua sắm tăng rõ rệt. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bạn Hà Phương Ngân (20 tuổi), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Mình thấy Hà Nội đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người ra phố nhiều hơn. Không chỉ các bạn trẻ mà cả các cô chú cũng hào hứng chụp ảnh check-in tại các trung tâm thương mại và địa điểm vui chơi được trang trí Giáng sinh 2025. Bầu không khí này khiến mình muốn ra ngoài và hòa vào nhịp lễ hội cuối năm".

Những mô hình trang trí độc đáo như đoàn tàu Giáng sinh tại The LOOP (IPH) thu hút giới trẻ dừng chân check-in và cảm nhận tinh thần Noel đang đến gần. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Bên cạnh các địa điểm lớn, những quán cà phê nhỏ tại Hà Nội cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong mùa Giáng sinh. Những dây đèn vàng, vòng nguyệt quế, cây thông mini hay các góc trang trí nhỏ xinh mang lại cảm giác ấm cúng giữa tiết trời se lạnh.

Một góc check-in Giáng sinh ấm cúng tại quán cà phê với cây thông, gấu bông và quà tặng. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Mặt tiền quán cà phê được trang hoàng lộng lẫy bằng vòng nguyệt quế và dây đèn vàng, thu hút giới trẻ đến check-in. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Chia sẻ trong không gian một quán cà phê được trang trí theo chủ đề Noel, bạn Bùi Thị Hoàng Mai (20 tuổi), sinh viên Học viện Tài chính cho biết: "Những ngày này mình cảm nhận rất rõ Giáng sinh đang đến gần. Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn, từ đường phố, quán xá đến các điểm vui chơi đều rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội. Việc các quán cà phê được trang trí Giáng sinh khiến không khí lễ hội lan tỏa rõ hơn, đi đâu cũng cảm nhận được tinh thần Noel".

Các cặp đôi chọn quán cà phê làm điểm hẹn hò lãng mạn, tận hưởng không khí Giáng sinh. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Giáng sinh tại Hà Nội không chỉ được cảm nhận qua ánh sáng và sắc màu, mà còn qua sự nhộn nhịp của phố phường và cảm xúc háo hức của người dân trong những ngày cuối năm. Giữa tiết trời se lạnh, không khí lễ hội mang đến cảm giác ấm áp, khiến nhiều người muốn ra ngoài, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

