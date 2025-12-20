Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế châu Âu, trang bị hiện đại, cốp rộng, pin khỏe

Yadea Odora S2

Ngay từ lần đầu xuất hiện, xe điện Yadea Odora S2 đã tạo được thiện cảm nhờ phong cách thiết kế mềm mại, tròn trịa mang đậm hơi hướng châu Âu. Tổng thể xe không đi theo lối hầm hố hay góc cạnh, mà hướng tới sự thanh lịch, nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dùng nữ.

Điểm nhấn rõ ràng nhất nằm ở cụm đèn pha lục giác được viền kim loại sáng bóng, tạo cảm giác cao cấp hơn so với mặt bằng chung các mẫu xe điện giá rẻ. Cặp gương chiếu hậu tròn cổ điển kết hợp cùng hệ thống đèn LED toàn xe giúp Odora S2 vừa giữ được nét hoài cổ, vừa đảm bảo tính hiện đại và hiệu quả chiếu sáng khi di chuyển trong đô thị.

Yadea Odora S2 đã tạo được thiện cảm nhờ phong cách thiết kế mềm mại

Về mặt thông số, Yadea Odora S2 sở hữu kích thước tổng thể 1.775 x 669 x 1.120 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng chỉ 99 kg. Những con số này giúp xe dễ điều khiển, nhẹ nhàng khi dắt hoặc quay đầu, phù hợp với người mới sử dụng xe máy điện.

Đáng chú ý, khoảng sáng gầm lên tới 160 mm là một con số hiếm gặp trong phân khúc xe điện phổ thông. Nhờ đó, Odora S2 có thể dễ dàng vượt vỉa hè thấp, tránh cạ gầm khi đi qua ổ gà hay các đoạn đường gồ ghề trong đô thị mang lại sự yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Yadea Odora S2 được trang bị cụm đồng hồ LCD kích thước 5,91 inch, hiển thị rõ ràng các thông tin quan trọng như tốc độ, mức pin còn lại và quãng đường đã di chuyển. Giao diện trực quan, dễ quan sát ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh, phù hợp với người dùng không quá rành về công nghệ.

Cốp rộng là điểm cộng của Yadea Odora S2

Các phím chức năng trên tay lái được bố trí khoa học, thao tác đơn giản giúp người mới làm quen với xe điện cũng có thể sử dụng dễ dàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp Odora S2 hướng đến nhóm khách hàng phổ thông đều là những người ưu tiên sự tiện lợi và dễ dùng hơn là các tính năng phức tạp.

Giá xe máy điện Yadea Odora S2

Theo thông tin từ website chính hãng, Yadea Odora S2 hiện đang được điều chỉnh giá bán từ 18,49 triệu đồng xuống còn khoảng 16,5 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT, ắc quy và bộ sạc, giúp người mua không phải phát sinh thêm chi phí ban đầu, đây được xem là một lợi thế lớn so với nhiều mẫu xe điện khác trên thị trường.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ về chi phí đầu tư ban đầu và chi phí sử dụng lâu dài, Odora S2 nổi lên như một lựa chọn dễ tiếp cận, thiết kế đẹp, trang bị đủ dùng và đến từ thương hiệu xe điện có độ phủ rộng tại Việt Nam.

Với thiết kế thân thiện, kích thước gọn gàng, gầm cao và mức giá đã "chạm đáy" phân khúc, Yadea Odora S2 được đánh giá phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm quãng ngắn hoặc di chuyển hàng ngày trong đô thị. Mẫu xe này cho thấy các dòng xe điện phổ thông ngày càng được đầu tư nghiêm túc hơn về thiết kế và trải nghiệm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ như trước đây.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.