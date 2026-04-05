Điều gì xảy ra với gan khi uống cà phê mỗi ngày?
Cà phê không chỉ là một thói quen buổi sáng mà còn có thể là một trong những loại đồ uống có lợi cho gan nhất.
Nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm các vấn đề về gan và mang lại kết quả điều trị tốt hơn với người bệnh gan.
Gan hưởng lợi như thế nào từ cà phê mỗi ngày?
Dựa trên các nghiên cứu, việc thường xuyên uống từ ba đến bốn tách cà phê mỗi ngày có liên quan mật thiết đến các tác động tích cực sau đây:
- Giảm tích tụ mỡ: Giúp làm chậm hoặc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong tế bào gan.
- Chống viêm nhiễm: Khả năng chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, những yếu tố vốn gây tổn thương trực tiếp đến tế bào gan.
- Ngăn ngừa xơ hóa: Làm chậm quá trình hình thành sẹo gan (xơ gan), một yếu tố quan trọng gây tổn thương gan lâu dài.
- Cải thiện tình trạng: Người uống cà phê đúng cách có ít vấn đề về gan hơn, tiến triển bệnh gan chậm hơn và nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn.
- Giảm tỷ lệ tử vong: Nguy cơ tử vong do các vấn đề liên quan đến gan được ghi nhận là thấp hơn ở nhóm đối tượng này.
Tác dụng bảo vệ của cà phê bắt nguồn từ các hợp chất tự nhiên như caffeine, acid chlorogenic (chất chống oxy hóa) và các diterpenes bao gồm kahweol và cafestol. Cả hai loại cà phê có caffeine và không caffeine đều có vẻ có lợi, cho thấy phương pháp pha chế cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng này đến từ phòng thí nghiệm và động vật, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận ở người.
Cà phê và bệnh gan nhiễm mỡ (MAFLD)
Một phân tích nghiên cứu năm 2021 cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa cà phê và tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MAFLD) thấp hơn trong dân số chung. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở những người đã mắc MAFLD: người uống cà phê có nguy cơ xơ gan đáng kể thấp hơn khoảng 35% . Như vậy, dù cà phê có thể không ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ban đầu nhưng nó liên quan đến việc làm chậm quá trình hình thành sẹo, điều thiết yếu cho sức khỏe gan lâu dài.
Xơ gan và các kết quả liên quan
Xơ gan, hay sẹo gan nghiêm trọng, thường là hậu quả của tổn thương gan lâu dài. Cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý này cũng như nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính. Trong một nghiên cứu sâu rộng của UK Biobank, những người uống cà phê có nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính thấp hơn khoảng 49% so với người không uống . Lợi ích này được ghi nhận ở cả cà phê có caffeine và không caffeine, chứng tỏ các hợp chất ngoài caffeine cũng mang lại tác dụng bảo vệ.
Ung thư gan
Nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), loại ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất. Một phân tích năm 2023 cho thấy việc tiêu thụ nhiều cà phê hơn có liên quan đến nguy cơ mắc HCC thấp hơn đáng kể. Mặc dù trà xanh cũng mang lại tác dụng bảo vệ nhưng bằng chứng về tác dụng của cà phê thường mạnh mẽ hơn.
Lựa chọn loại cà phê tốt nhất và lượng tiêu thụ phù hợp
Kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích tối đa đối với các chỉ số chức năng gan là khoảng ba đến bốn cốc mỗi ngày ; tiêu thụ nhiều hơn không cho thấy lợi ích bổ sung rõ rệt. Tuy nhiên, người lớn khỏe mạnh cần lưu ý:
- Giữ lượng caffeine dưới 400 mg mỗi ngày (tương đương 2 - 3 tách 355 ml).
- Nếu uống cà phê có caffeine, hãy hạn chế lượng uống trên 1,1 lít mỗi ngày.
- Cả cà phê xay và cà phê lọc đều cho thấy tác dụng bảo vệ nhưng cách pha chế sẽ thay đổi kết quả sức khỏe.
Cụ thể, các chất cafestol và kahweol có lợi cho gan nhưng có thể làm tăng mức cholesterol LDL ở người uống cà phê không lọc (pha bằng máy ép kiểu Pháp hoặc lọc kim loại). Ngược lại, cà phê lọc bằng giấy loại bỏ hầu hết các chất này, giúp bảo vệ tim mạch nhưng có thể làm giảm một số lợi ích nhất định cho gan.
Cà phê có an toàn cho tất cả mọi người?
Mặc dù có lợi nhưng cần lưu ý sự an toàn cho các nhóm đối tượng:
Trẻ em: Tránh sử dụng caffeine, đặc biệt là trẻ dưới 12 tuổi.
Mang thai và cho con bú: Khuyến cáo tiêu thụ dưới 200 mg caffeine/ngày (khoảng một tách 355 ml). Nên tham khảo bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc cố gắng thụ thai.
Thành phần thêm vào: Đường hoặc kem béo có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe và góp phần gây tăng cân.
Tình trạng sức khỏe : Người bị rối loạn nhịp tim, trào ngược dạ dày, mất ngủ, tăng huyết áp hoặc đang dùng thuốc có tương tác với caffeine nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Cần phân biệt rõ loại cà phê trong nghiên cứu này với cà phê truyền thống tại Việt Nam:
Độ đậm đặc: Cà phê trong nghiên cứu nói trên là loại pha loãng (Americano/Drip) với dung tích lớn (355 ml/tách). Cà phê phin Việt Nam có độ đậm đặc và hàm lượng caffeine cao hơn gấp nhiều lần.
Lượng dùng an toàn: Định mức 3 - 4 tách trong bài tương đương khoảng 1,1 lít chất lỏng. Nếu uống lượng tương đương bằng cà phê phin đậm đặc, bạn sẽ dễ dàng vượt ngưỡng an toàn 400 mg caffeine/ngày, gây mất ngủ, say caffeine hoặc tăng huyết áp.
Uống với lượng phù hợp: Nên điều chỉnh lượng dùng phù hợp với thể trạng và hạn chế thêm đường, sữa đặc để bảo toàn lợi ích cho gan.
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngàySống khỏe - 12 giờ trước
Dù chỉ có một trong số 5 thói quen có thể gây hại cơ thể, ảnh hưởng đến gan dưới đây, bạn cũng nên thay đổi ngay!
Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?Sống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Hạnh nhân giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch nhưng với người suy thận, loại hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách.
Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnhSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu biaSống khỏe - 17 giờ trước
Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dânY tế - 19 giờ trước
Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tếY tế - 19 giờ trước
Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.
Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏeSống khỏe - 20 giờ trước
Cá mòi là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).
Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biếtSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.
Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một người phụ nữ 62 tuổi bị đột quỵ do chủ quan với bệnh tăng huyết áp. Đây là lời cảnh báo cho nhiều người đang “sống chung” với bệnh nhưng không điều trị đúng cách.
Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải tất cả các ca ung thư đều do yếu tố di truyền. Thực tế, khoảng 1/3 trường hợp có liên quan trực tiếp đến lối sống – những điều hoàn toàn có thể thay đổi nếu nhận ra sớm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.