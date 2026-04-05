Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biết
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.
Phát hiện cơ sở sản xuất 510 tấn giá đỗ bằng chất độc hại, bán cho người dân
NLĐ đưa tin, liên quan đến vụ sản xuất 510 tấn giá đỗ bằng chất độc 6-Benzylaminopurine bán cho người dân, ngày 4/4, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chu Thị Hòa khai nhận đã sử dụng hóa chất 6-BAP trong quá trình sản xuất giá đỗ khi sản phẩm được 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp giá đỗ mập, đẹp, dễ tiêu thụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Trung bình mỗi ngày, Hòa sản xuất từ 700 kg đến trên 1 tấn giá đỗ có chứa chất độc hại 6-BAP, cung cấp chủ yếu ra các chợ đầu mối tại khu vực Vĩnh Phúc, xã Sơn Tây (Hà Nội) và một phần tại tỉnh Lào Cai.
Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận từ tháng 1-2024 đến tháng 3, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại tiêu thụ ra ngoài thị trường.
Giá đỗ chứa hóa chất tiềm ẩn nguy cơ ung thư
PGS.TS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết 6-BAP thúc đẩy sự phát triển của cây, giúp giá đỗ mọc nhanh, mập đẹp. Tuy nhiên, chất này không được phép sử dụng cho thực phẩm do nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Tiếp xúc với 6-BAP có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhất là ở trẻ nhỏ hoặc người có bệnh dạ dày. Về lâu dài, chất này tiềm ẩn nguy cơ gây dị tật bẩm sinh nếu thai phụ tiếp xúc thường xuyên, trẻ nhỏ cũng dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù chưa xác định được liều lượng cụ thể tồn dư trong giá đỗ, song sử dụng lâu dài có thể tăng nguy cơ ung thư.
Cách nhận biết giá đỗ sạch và giá đỗ dùng hóa chất
Trước lo ngại về an toàn thực phẩm, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết người tiêu dùng có thể nhận biết giá đỗ sạch qua một số đặc điểm như sau:
- Giá sạch mọc tự nhiên, thân mảnh, gầy, phát triển không đều. Rễ dài 3-7 cm, nhiều lông tơ, lá mầm nhỏ màu xanh nhạt, thường dính vỏ đậu.
- Giá dùng hóa chất có thân to, mập, đều, không cong; rễ ngắn, thân trắng bệch, mọng nước, nhìn không tự nhiên.
- Khi ăn, giá hóa chất xốp khô, không thơm, vị nhạt, nhiều nước khi nấu, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường nhiều ngày không hỏng. Giá sạch màu trắng ngà hoặc hơi xanh, có mùi đậu, nhanh úng hỏng sau 1-2 ngày để ngoài trời.
- Ngoài ra, khi cắt thân nếu thấy nhiều nước, xốp bất thường, có thể giá đỗ đã dùng hóa chất. Có thể ngâm nước muối loãng vài phút để quan sát màu, mùi giá.
Người tiêu dùng cần làm gì để bảo vệ sức khỏe?
Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với thực phẩm chứa hóa chất độc hại, người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các cơ sở uy tín.
Bên cạnh đó, cần rửa sạch, ngâm thực phẩm trước khi chế biến và hạn chế sử dụng các loại rau củ có hình thức bất thường, quá đẹp hoặc không giống đặc điểm tự nhiên.
Trong bối cảnh thực phẩm bẩn vẫn còn tồn tại trên thị trường, việc nâng cao nhận thức và thói quen tiêu dùng an toàn là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
