Nhóm máu có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất: Ai có dấu hiệu này cần cảnh giác để phòng bệnh
GĐXH - Dù có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhưng người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Nhóm máu B có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn?
Một nghiên cứu do các nhà khoa học từ Trường Đại học Y khoa Trung Quốc dẫn đầu đã đưa ra cảnh báo đáng chú ý về mối liên hệ giữa nhóm máu và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Theo công bố trên Science Alert, nhóm nghiên cứu đã phân tích tổng hợp 51 bài đánh giá hệ thống và nhiều nghiên cứu khác, từ đó xác định 270 mối liên hệ giữa nhóm máu và các vấn đề sức khỏe.
Kết quả cho thấy người mang nhóm máu B (theo hệ ABO) có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn khoảng 28% so với các nhóm máu khác, bất kể yếu tố Rh dương hay âm.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mức tăng nguy cơ này không phải yếu tố quyết định, mà chỉ mang tính tham khảo trong đánh giá tổng thể nguy cơ bệnh.
Lối sống vẫn là yếu tố quyết định nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Dù có sự khác biệt về nhóm máu, nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguy cơ từ lối sống cao hơn rất nhiều.
Cụ thể, chỉ cần tiêu thụ khoảng 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2 lên đến 37%. Trong khi đó, lối sống ít vận động có thể làm nguy cơ tăng hơn 100%. Đặc biệt, tình trạng thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ hàng đầu.
Điều này cho thấy, dù mang nhóm máu B hay bất kỳ nhóm máu nào, việc duy trì chế độ sống lành mạnh vẫn đóng vai trò then chốt trong phòng bệnh.
Cảnh giác với các biến chứng nguy hiểm của tiểu đường
Các chuyên gia cảnh báo, tiểu đường type 2 nếu không được kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.
Trước hết là các bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Bệnh cũng có thể gây tổn thương hệ thần kinh, dẫn đến tê bì tay chân, mất cảm giác, làm tăng nguy cơ loét và biến chứng bàn chân.
Ngoài ra, đường huyết cao kéo dài còn gây tổn thương thận, dẫn đến suy thận; ảnh hưởng đến mắt gây bệnh võng mạc, đục thủy tinh thể; đồng thời làm suy giảm miễn dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm trùng.
Đáng chú ý, tiểu đường type 2 cũng liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.
Người nhóm máu B nên làm gì để phòng bệnh?
Dù có nguy cơ cao hơn, người mang nhóm máu B hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh thông qua thay đổi lối sống.
Trước hết, cần xây dựng chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ và đồ chế biến sẵn. Việc kiểm soát khẩu phần ăn giúp ổn định đường huyết hiệu quả.
Bên cạnh đó, duy trì vận động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện chuyển hóa và kiểm soát cân nặng. Với người thừa cân, giảm cân là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh.
Ngoài ra, việc kiểm tra đường huyết định kỳ, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ, sẽ giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Các chuyên gia nhấn mạnh, nhóm máu chỉ là một trong nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tật. Quan trọng hơn cả vẫn là lối sống, chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt hàng ngày.
