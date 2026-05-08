Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo

Thứ sáu, 15:47 08/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Ngô Thanh Vân và Huy Trần kỷ niệm 4 năm ngày cưới, những lời chia sẻ đầy hạnh phúc của cô trong ngày đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã có những dòng tâm sự xúc động nhân dịp kỷ niệm ngày kết hôn với Huy Trần. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, ai cũng bày tỏ niềm vui và chia sẻ với nữ diễn viên về hành trình hôn nhân và làm mẹ.

Nữ diễn viên viết: "Từ hai người xa lạ, cô và Huy Trần chọn đồng hành cùng nhau cho đến khi trở thành một gia đình nhỏ với sự xuất hiện của bé Gạo".

Ngô Thanh Vân thừa nhận: "Hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Sẽ có những ngày mệt, những đêm thức trắng, những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cũng chính những điều đó làm vợ càng tin rằng: tình yêu thật sự không nằm ở những điều quá lớn lao… mà là vẫn luôn ở đó, cùng nhau đi qua mọi thứ".

Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Ngô Thanh Vân đã gửi lời cảm ơn tới Huy Trần vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con. Và cảm ơn bé Gạo đã đến, để ba mẹ có thêm một lý do để mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn và cố gắng hơn mỗi ngày.

Trước đó, Ngô Thanh Vân liên tục đăng tải những dòng trạng thái với nhiều cảm xúc về gia đình nhỏ. Theo cô, có những ngày cô chỉ muốn im lặng, nhưng khi nhìn thấy chồng và con luôn ở cạnh, mọi mệt mỏi dường như dịu lại. “Gia đình mình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau trong những khoảnh khắc như thế này là đủ”, cô viết.

Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cùng chồng và bé Gạo. Hạnh phúc của cô nhận được sự hưởng ứng nhiều từ người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Ngô Thanh Vân cho biết, cô luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi đồng hành với con vì có ông xã biết lo lắng mọi việc, khéo chăm con.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Nữ diễn viên thông báo sinh con gái đầu tháng 8/2025, từ đó thoải mái chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), cô là con út trong một gia đình có 3 chị em. Ngô Thanh Vân từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có những vai diễn để đời trong các bộ phim gây sốt như: "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng", "Ngọc viễn đông", "Ngôi nhà trong hẻm"...

(Ảnh: FB nhân vật)

Bình luận (0)
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
