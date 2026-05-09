Đình Tú thấy khó và ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm với Ngọc Huyền
GĐXH - Đình Tú đã có những trải nghiệm thú vị khi có lần đầu tiên cùng bà xã Ngọc Huyền diễn cảnh yêu nhau trên màn ảnh nhỏ.
Trong dự án phim truyền hình mới nhất mang tên "Ngược đường ngược nắng", khán giả không khỏi thích thú khi thấy Đình Tú và bà xã Ngọc Huyền có cơ hội đóng cặp cùng nhau. Đôi vợ chồng mới cưới được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của phim VTV. Ngoài đời, Ngọc Huyền - Đình Tú được yêu thích với ngoại hình tương xứng, chuyện tình ngọt ngào, những bộ ảnh du lịch đẹp lung linh...
Tuy nhiên, từng đóng chung với nhau và vốn đã hiểu nhau ngoài đời, việc hóa thân thành một cặp tình nhân trên phim trường tưởng chừng dễ dàng nhưng lại mang đến cho cặp đôi không ít tình huống dở khóc dở cười.
Trong chương trình "Sao Check", chia sẻ về những ngày đầu bấm máy, Đình Tú hài hước kể lại sự ngượng ngùng giữa hai vợ chồng: "Hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn nói đùa với nhau giờ mà đạo diễn nào mời bọn mình vào phim yêu nhau thì cũng buồn cười nhỉ?. Thực tế khi quay, có cảnh hai vợ chồng tập hôn nhau, theo phản xạ tự nhiên thì cứ nhắm tịt mắt lại. Anh đạo diễn hình ảnh thấy thế liền trêu sao hôn nhau cứ nhắm mắt thế? Phải mở mắt ra chứ, làm hai đứa lại phì cười".
Nam diễn viên thừa nhận, khi phải diễn cảnh tình cảm với vợ đúng là có phần hơi khó và ngượng ngùng. Tuy nhiên, cả hai sau đó cũng dần quen và bắt nhịp cùng nhau trên phim trường. "Khi đã bắt đầu vào guồng của nhân vật và công việc rồi thì không có gì khó cả, mọi thứ trở nên nghiêm túc và trơn tru hơn rất nhiều", Đình Tú bộc bạch.
Nhìn lại dự án "Ngược đường ngược nắng", Đình Tú bày tỏ sự hài lòng. Với anh, đây không chỉ là một công việc mà còn là một cột mốc đặc biệt của cả hai vợ chồng. "Thứ nhất, đây là một bộ phim về đề tài đồng quê vô cùng nhẹ nhàng, vui vẻ, mang tính giải trí cao cho khán giả. Thứ hai, dự án này để lại một kỷ niệm rất đẹp của hai vợ chồng trên màn ảnh", anh chia sẻ.
Đặc biệt hơn, bộ phim còn là một "lớp học" đắt giá giúp Đình Tú và bà xã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất khi được làm việc cùng các bậc tiền bối gạo cội như NSƯT Thanh Quý, hay cặp vợ chồng nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng...
Còn đối với diễn viên Ngọc Huyền, diễn cảnh tình cảm với chồng… khó hơn khi diễn với bạn diễn khác. Trong phim, Trung và Mai đang ở giai đoạn mới yêu, còn ngoài đời cả hai đã gắn bó lâu rồi, quá quen thuộc với nhau. Vì vậy, khi phải diễn lại những khoảnh khắc ngại ngùng ban đầu thì hơi “ngượng”.
Bên cạnh đó, theo Ngọc Huyền, là vợ chồng nên cả hai có đặt ra nguyên tắc ngay từ đầu là không can thiệp và không góp ý sâu vào cách diễn của nhau. Đôi lúc vẫn có những đoạn cả hai chưa hiểu ý nhau hoặc chưa cùng quan điểm, nhưng không đáng kể.
Chuyện tình của Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu từ khi cả hai đóng chung phim "Đừng nói khi yêu" (2023). Sau thời gian yêu đương kín tiếng, cặp đôi đã công khai chuyện cầu hôn và đăng ký kết hôn vào giữa năm 2025.
Lễ cưới của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền được tổ chức vào tháng 11/2025 trang trọng và ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với concept đậm chất điện ảnh, lấy cảm hứng từ những thước phim đã gắn liền với chuyện tình của cặp đôi. Toàn bộ sảnh tiệc, từ khu vực đón khách đến lễ đường, được tái hiện như một phim trường lãng mạn.
(Ảnh: VTV, FBNV)
