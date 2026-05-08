Hoa hậu Vi Minh dàn dựng cảnh nghèo khổ để 'câu view'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Lời hứa đầu tiên", sau thành công lớn của video với bé Dín, hình ảnh của Hoa hậu Vi Minh đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Việc xuất hiện trong video được lan toả đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của các nhà tài trợ, các thương hiệu lớn. Hợp đồng đổ về cho Hoa hậu Vi Minh cũng nhiều hơn hẳn.

Kết quả tích cực nhất là những hợp đồng trước đây được dành cho Á hậu Thanh Hương thì giờ đây đã chuyển hướng về hết Vi Minh. Quỳnh Mai sau đó đã quyết định thực hiện một bước đi đầy áp lực cho Vi Minh khi cô dắt theo cả hai Á hậu về bản và yêu cầu cả 3 làm việc chung. Sự cạnh tranh một lần nữa quay lại với Vi Minh, khiến cô phải tìm mọi cách để thắng 2 người còn lại.

Quỳnh Mai yêu cầu Hoa hậu Vi Minh và hai Á hậu khác phải làm việc chung. Ảnh VTV

Quỳnh Mai khi thấy những video Vi Minh làm đang có tương tác lớn, muốn cô làm tiếp những video lấy nước mắt và sự thương cảm của người xem. Từ áp lực của Quỳnh Mai, Vi Minh quyết định làm tiếp các video nhưng để người xem phải thương cảm hơn, cô đã quyết định tạo dựng những việc khác với thực tế.

Nhưng đáng buồn là vào đúng lúc Vi Minh chỉ đạo Quang Lee làm những việc sai trái thì ông Tài - bố của Hoa hậu Vi Minh xuất hiện.

Hoa hậu Vi Minh vấp phải sự phản đối của bố. Ảnh VTV

Mâu thuẫn giữa Hoa hậu Vi Minh và ông Tài lại bùng lên một lần nữa. Ông Tài quyết định can thiệp không cho Vi Minh làm những điều cô định làm. Ông yêu cầu cô dừng lại nếu còn lòng tự trọng.

