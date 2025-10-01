Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích
Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.
Tính đến ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích sau vụ hai tàu cá chìm khi neo đậu tránh bão trên sông Gianh.
Công tác tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại vẫn đang được khẩn trương triển khai. Đồng thời, tàu BV-92756-TS cũng được tiến hành trục vớt do lo ngại còn người mắc kẹt bên trong.
Là một trong 4 người bơi được vào bờ, may mắn thoát chết, đến giờ ông Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông kể, hơn 22h30 tối 28/9, thấy bão lặng gió, ông cùng các ngư dân ra kiểm tra kỹ thuật, cho nổ thử máy và chuẩn bị nhu yếu phẩm để đi biển thì bất ngờ có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, trôi tự do rồi chìm.
“Khi rơi xuống nước, tôi và đứa cháu ruột Phan Thanh Nhân nắm chặt tay nhau được khoảng 5 phút thì bị sóng lớn đánh mạnh, cuốn chúng tôi ra xa. Tôi bị trôi khoảng 4km ra cửa biển sông Gianh rồi dạt vào bờ. Còn cháu tôi thì không thấy đâu nữa”, ông Chí ngậm ngùi kể.
Anh Sa Lêh (SN 1988, quê huyện An Phú, An Giang), thuyền viên tàu BV-92756-TS, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử: “Lúc đó tàu có 9 người, đang ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên, sóng đánh mạnh làm đứt neo, máy tàu đề không nổ. Tàu bị xoay vòng rồi chìm hẳn, tôi bị hất văng xuống nước. Sóng dữ liên tục dập vùi, chưa bao giờ tôi gặp cảnh khủng khiếp như vậy. May nhờ có áo phao, tôi mới trôi dạt được vào bờ".
Hai người may mắn còn lại là thuyền viên Đồng Văn Thanh (SN 1987, quê Long Hải, TPHCM), đi trên tàu BV-92754-TS và Trần Quốc Trung (SN 1985, quê Diễn Châu, Nghệ An).
Cả bốn người sống sót đều mang áo phao, đã được đưa vào bờ chăm sóc y tế ngay trong đêm. Đến nay, sức khỏe của họ đã ổn định.
Dùng xe cẩu tải trọng lớn trục vớt tàu cá tìm người mất tích
Trong khi đó, vào sáng 29/9, tổ tuần tra của Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện tàu BV- 92756 -TS (một trong 2 tàu cá bị sóng đánh chìm) đang trôi dạt cách bờ khoảng 50m thuộc thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch.
Ngay sau khi phát hiện, Quân khu 4, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự khu vực 2 Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng đã huy động tối đa phương tiện. Một tuyến đường tạm bằng thép được dựng để xe cẩu trọng tải lớn tiếp cận con tàu, đồng thời máy múc được huy động đào cát xung quanh nhằm giảm tải, hỗ trợ công tác trục vớt.
Tuy nhiên, khi dây cáp bất ngờ đứt, phần thân tàu lại bị vùi sâu trong cát, khiến việc phá mui, mở khoang tìm kiếm thuyền viên bên trong không thể tiếp tục. Công tác trục vớt buộc phải tạm dừng lúc 23h cùng ngày.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo sát sao công tác cứu nạn, yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tìm kiếm.
Suốt hai ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu thuyền, ca nô của lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân dọc từ cảng Gianh đến vùng biển Quảng Trị.
Như VietNamNet đã thông tin, vào lúc 23h30 tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, với tổng số 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi tự do và chìm.
Ngay sau đó có 4 thuyền viên đã tìm cách bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại trôi ra biển. Đến sáng 30/9, người dân địa phương phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, chiều cùng ngày, phát hiện thêm 1 thi thể, qua xác minh, đây là 3 thuyền viên trong số 9 người mất tích.
Ba nạn nhân sau đó được xác định là anh Trần Hoàng T (41 tuổi), thuyền trưởng;, Nguyễn Văn C. (31 tuổi, cùng quê An Giang) và Nguyễn Tiến S (39 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An).
