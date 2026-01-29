Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may
GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.
Xả xui bằng cách ném muối qua vai trái
Bạn nên vứt muối qua vai trái nhằm đẩy lùi xui xẻo và bảo vệ bản thân khỏi những điều không may. Bởi theo phong thủy thì nếu rải muối qua vai phải có thể mang đến điềm xấu, gây ra tác dụng ngược.
Cách thực hiện: Bạn chuẩn bị một ít muối tinh, cầm nhúm muối và thực hiện ném qua vai trái. Lưu ý không nhìn lại phía sau khi ném để tránh điều xấu quay trở lại.
Cách xả xui bằng chanh và muối
Cách hóa giải buôn bán ế ẩm bằng muối và chanh được nhiều chủ cửa hàng áp dụng. Bởi chanh và muối được cho là sự kết hợp hoàn hảo để loại bỏ xui xẻo.
Chanh có khả năng hút năng lượng tiêu cực, khi kết hợp với muối sẽ gấp đôi hiệu quả thanh lọc và mang lại sự may mắn.
Cách thực hiện: Bạn có thể cắt quả chanh làm tư, rắc muối lên bề mặt cắt và đặt ở các góc nhà hoặc những nơi bạn cảm thấy có năng lượng xấu.
Đồng thời, bạn đọc to 3 lần câu thần chú xả xui bằng muối chanh 'Xả xui, xả xui, vận may kéo đến, vận xui đi qua, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, bớt chuyện thị phi'. Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể xông chanh muối trong không gian làm việc để tạo cảm giác thoải mái và thanh tẩy đi những điều xui rủi.
Đặt muối ở góc nhà để loại bỏ vận đen
Đặt muối ở các góc nhà là cách hiệu quả để loại bỏ năng lượng xấu. Theo quan niệm phong thủy, muối không chỉ giúp thanh lọc không gian mà còn duy trì sự cân bằng năng lượng, ngăn chặn xui xẻo xâm nhập.
Cách thực hiện: Lấy một ít muối biển, cho vào các chén nhỏ và đặt ở bốn góc nhà vào buổi tối. Sáng hôm sau bạn dọn phần muối đó đi để dẹp bỏ năng lượng xấu.
Tắm nước muối loãng - cách xả vận xui bằng muối đơn giản
Phong thủy cho biết, tắm nước muối loãng là cách thanh lọc cơ thể, giúp loại bỏ xui xẻo và các năng lượng tiêu cực. Phương pháp này không chỉ mang lại sự thư giãn mà còn giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn.
Cách thực hiện: Bạn hòa tan khoảng 2 - 3 muỗng muối vào nước ấm, sau đó tắm như bình thường, vừa thư giãn vừa loại bỏ đi những điều không may.
Cách xả vận xui bằng muối: Rắc muối trước cửa chính
Rắc muối trước cửa chính là cũng là một cách giải xui được nhiều người kinh doanh áp dụng. Điều này giúp ngăn chặn năng lượng tiêu cực và những điều xui rủi vào nhà, từ đó giúp cửa hàng buôn bán thuận lợi hơn.
Cách thực hiện: Bạn lấy một ít muối và rải ở trước cửa chính. Sau một vài giờ có thể quét sạch muối để loại bỏ những xui xẻo đã hấp thụ.
Lau sàn nhà với nước muối loãng
Lau sàn nhà với nước muối loãng không chỉ giúp làm sạch không gian phòng mà còn thanh lọc năng lượng, loại bỏ vận xui và mang lại vận may cho bạn.
Cách thực hiện: Bạn pha khoảng 3 - 4 muỗng muối vào một xô nước và dùng nó để lau sàn nhà. Tập trung lau những khu vực như cửa ra vào để loại bỏ năng lượng xấu.
Nên đặt bát nước muối/lọ muối trong nhà
Đặt bát nước muối hoặc lọ muối trong nhà có tác dụng hấp thụ năng lượng xấu, giúp mang đến tài lộc và vận may cho cửa hàng kinh doanh thuận lợi hơn.
Cách thực hiện: Bạn đặt một bát nước muối hoặc lọ muối ở những nơi có nhiều người qua lại. Sau một tuần có thể thay nước muối mới để năng lượng xấu không bị tích tụ.
Cách rắc muối gạo giải đen
Việc rắc muối gạo có tác dụng loại bỏ năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn cho chủ cửa hàng buôn bán hanh thông.
Cách thực hiện: Bạn trộn đều muối và gạo, rắc hỗn hợp quanh nhà hoặc những góc tối. Để tăng thêm hiệu quả, chủ cửa hàng nên thực hiện mẹo giải đen bằng muối gạo này vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộcỞ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.
Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?Ở - 16 giờ trước
GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.
Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ TâmỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.
Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tànỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.
Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.
Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.
Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thôngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.
Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.
Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.