Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Xả xui bằng cách ném muối qua vai trái

Bạn nên vứt muối qua vai trái nhằm đẩy lùi xui xẻo và bảo vệ bản thân khỏi những điều không may. Bởi theo phong thủy thì nếu rải muối qua vai phải có thể mang đến điềm xấu, gây ra tác dụng ngược.

Cách thực hiện: Bạn chuẩn bị một ít muối tinh, cầm nhúm muối và thực hiện ném qua vai trái. Lưu ý không nhìn lại phía sau khi ném để tránh điều xấu quay trở lại.

Cách xả xui bằng chanh và muối

Cách hóa giải buôn bán ế ẩm bằng muối và chanh được nhiều chủ cửa hàng áp dụng. Bởi chanh và muối được cho là sự kết hợp hoàn hảo để loại bỏ xui xẻo.

Chanh có khả năng hút năng lượng tiêu cực, khi kết hợp với muối sẽ gấp đôi hiệu quả thanh lọc và mang lại sự may mắn.

Cách thực hiện: Bạn có thể cắt quả chanh làm tư, rắc muối lên bề mặt cắt và đặt ở các góc nhà hoặc những nơi bạn cảm thấy có năng lượng xấu.

Đồng thời, bạn đọc to 3 lần câu thần chú xả xui bằng muối chanh 'Xả xui, xả xui, vận may kéo đến, vận xui đi qua, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, bớt chuyện thị phi'. Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể xông chanh muối trong không gian làm việc để tạo cảm giác thoải mái và thanh tẩy đi những điều xui rủi.

Đặt muối ở góc nhà để loại bỏ vận đen

Đặt muối ở các góc nhà là cách hiệu quả để loại bỏ năng lượng xấu. Theo quan niệm phong thủy, muối không chỉ giúp thanh lọc không gian mà còn duy trì sự cân bằng năng lượng, ngăn chặn xui xẻo xâm nhập.

Cách thực hiện: Lấy một ít muối biển, cho vào các chén nhỏ và đặt ở bốn góc nhà vào buổi tối. Sáng hôm sau bạn dọn phần muối đó đi để dẹp bỏ năng lượng xấu.

Tắm nước muối loãng - cách xả vận xui bằng muối đơn giản

Phong thủy cho biết, tắm nước muối loãng là cách thanh lọc cơ thể, giúp loại bỏ xui xẻo và các năng lượng tiêu cực. Phương pháp này không chỉ mang lại sự thư giãn mà còn giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn.

Cách thực hiện: Bạn hòa tan khoảng 2 - 3 muỗng muối vào nước ấm, sau đó tắm như bình thường, vừa thư giãn vừa loại bỏ đi những điều không may.

Cách xả vận xui bằng muối: Rắc muối trước cửa chính

Rắc muối trước cửa chính là cũng là một cách giải xui được nhiều người kinh doanh áp dụng. Điều này giúp ngăn chặn năng lượng tiêu cực và những điều xui rủi vào nhà, từ đó giúp cửa hàng buôn bán thuận lợi hơn.

Cách thực hiện: Bạn lấy một ít muối và rải ở trước cửa chính. Sau một vài giờ có thể quét sạch muối để loại bỏ những xui xẻo đã hấp thụ.

Lau sàn nhà với nước muối loãng

Lau sàn nhà với nước muối loãng không chỉ giúp làm sạch không gian phòng mà còn thanh lọc năng lượng, loại bỏ vận xui và mang lại vận may cho bạn.

Cách thực hiện: Bạn pha khoảng 3 - 4 muỗng muối vào một xô nước và dùng nó để lau sàn nhà. Tập trung lau những khu vực như cửa ra vào để loại bỏ năng lượng xấu.

Nên đặt bát nước muối/lọ muối trong nhà

Đặt bát nước muối hoặc lọ muối trong nhà có tác dụng hấp thụ năng lượng xấu, giúp mang đến tài lộc và vận may cho cửa hàng kinh doanh thuận lợi hơn.

Cách thực hiện: Bạn đặt một bát nước muối hoặc lọ muối ở những nơi có nhiều người qua lại. Sau một tuần có thể thay nước muối mới để năng lượng xấu không bị tích tụ.

Cách rắc muối gạo giải đen

Việc rắc muối gạo có tác dụng loại bỏ năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn cho chủ cửa hàng buôn bán hanh thông.

Cách thực hiện: Bạn trộn đều muối và gạo, rắc hỗn hợp quanh nhà hoặc những góc tối. Để tăng thêm hiệu quả, chủ cửa hàng nên thực hiện mẹo giải đen bằng muối gạo này vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.