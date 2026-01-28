Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

Ý nghĩa của chiếc đèn dầu trên bàn thờ

Trên bàn thờ, mỗi vật dụng lại mang một ý nghĩa tâm linh khác nhau. Phong thủy cho biết, nếu bát hương là nơi an ngự, sợi dây gắn kết của con cháu tới tổ tiên thần linh, thì đèn dầu lại là biểu tượng của ngọn đuốc sáng, soi đường dẫn lối tổ tiên về phù hộ con cháu.

Thông qua việc hương hỏa, con cháu sẽ thể hiện sự thành kính, biết ơn của mình vào những ngày đầu tháng, ngày rằm, hoặc dịp giỗ chạp, lễ tết. Những ngày này, bàn thờ không thể thiếu chiếc đèn dầu tạo cầu nối hai thế giới, mời tổ tiên về chứng giám, ông bà về thụ lộc cũng như phù hộ độ trì cho con cháu.

Theo phong thủy, đèn dầu cũng có thể coi như một loại pháp khí, bảo vệ gia đình khỏi những nguồn năng lượng không tốt, loại bỏ tà khí.

Ngọn lửa trên đèn dầu cũng mang yếu tố hỏa. Trên bàn thờ phải hội tụ đủ 5 yếu tố trong ngũ hành tương sinh là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ để giữ được sự cân bằng âm dương. Do đó, đèn dầu là vật phẩm không thể thiếu, giữ cho gia đình bình an vạn sự.

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ có ảnh hưởng đến tâm linh không

Nguyên nhân làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ

Trước khi xét đến những ý nghĩa của nó, gia chủ cần phải tìm hiểu nguyên nhân làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là gì. Bởi mỗi nguyên nhân lại dẫn dắt ta đến những ý nghĩa khác nhau.

Có nhiều nguyên nhân làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ.

Nguyên nhân làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ thường thấy như: Do gia chủ lau dọn hoặc lấy đồ trên ban thờ vô tình làm đổ vỡ đèn dầu. Do các tác nhân bên ngoài tác động như thời tiết, động vật va chạm vào. Do chất lượng đèn dầu không tốt.

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ có phải là điềm không?

Xét về mặt nghiên cứu khoa học, chưa có bất kì cơ sở khoa học nào chứng minh được việc làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ mang những điềm rủi đến gia đình.

Song, người Việt ta thường có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", gia đình nên tìm hiểu nguyên nhân cũng như cách giải quyết.

Nếu đèn bị đổ vỡ do những tác động ngẫu nhiên bên ngoài như thời tiết, mèo chuột nhảy qua… hoặc chỉ đơn giản là khi lau dọn bạn vô tình làm vỡ, bạn cũng không nên quá lo lắng.

Song, đây là vật phẩm linh thiêng, nên gia chủ cũng cần dọn dẹp sạch sẽ, thắp nén nhang xin tổ tiên xá tội và cầu mong bình yên cho gia đình.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần có những giải pháp để tránh gặp phải những tình huống tương tự như: Để đèn dầu ở nơi an toàn hơn, vệ sinh bàn thờ cẩn thận và sạch sẽ, quản lý vật nuôi trong nhà…

Trường hợp đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên bị vỡ, theo duy tâm, đây có thể là hiện tượng tâm linh, là lời nhắc nhở của ông bà hoặc lời quở trách tới con cháu do: Thờ cúng chưa đúng cách hoặc thiếu sự thành tâm, tôn trọng tới tổ tiên và thần linh trong các nghi thức thờ cúng. Hoặc được cho là cần xem lại xem mộ phần của tổ tiên có vấn đề hay không.

Bạn nên kiểm tra lại các vấn đề này để chắc chắn rằng mọi việc vẫn ổn thỏa, hoặc nếu có vấn đề cũng có thể giải quyết kịp lúc, tránh những việc gây xáo trộn gia đình sau này.

Ngoài ra, việc đèn dầu trên bàn thờ tự nhiên bị vỡ cũng có thể là do đèn thờ kém chất lượng. Khi mua đèn dầu, bạn có thể lựa chọn các mẫu đèn bằng sứ được nung chắc chắn.

Việc làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ hay bất cứ vật phẩm tâm linh nào thì việc đổ vỡ trên bàn thờ cũng là một điều không nên. Gia chủ cần phòng tránh tất cả các trường hợp có thể là nguyên nhân cho vấn đề này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.