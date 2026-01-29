Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?
GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.
Vai trò quan trọng của bàn thờ Thần tài
Thần tài có vai trò quan trọng trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Ngài được coi là vị thần cai quản chuyện tiền bạc, của cải, giúp công việc làm ăn kinh doanh phát đạt, may mắn.
Người làm ăn kinh doanh thường thắp hương thần tài vào mỗi sáng hàng ngày với ước mong được ngài phù hộ độ trì cho việc buôn bán hanh thông suôn sẻ, gặp nhiều tin vui trong chuyện làm ăn.
Bàn thờ Thần tài thường được đặt trong nhà hoặc cửa hàng, kê sát mặt đất và cần quan sát được sự vào ra của khách hàng. Thế nên vị trí đắc địa để đặt bàn thờ Thần tài là gần cửa chính. Song, nhiều cửa hàng ngày nay thường dùng cửa kính trong suốt, thế nên không tránh khỏi chuyện bàn thờ bị ánh nắng chiếu vào.
Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì không?
Bàn thờ Thần tài là nơi ngày nào cũng cần hương khói, hoa quả lễ vật tươi được đặt trên bàn thờ hàng ngày.
Xét về mặt khoa học, khi ánh nắng thường xuyên chiếu vào bàn thờ Thần tài sẽ khiến những lễ vật trên bàn thờ như hoa tươi, trái cây nhanh chóng bị héo úa, hư hỏng.
Trong khi đó bàn thờ Thần tài lại là nơi rất kiêng kị việc trưng bày hoa quả bị héo úa. Điều này mang trường năng lượng không tốt đến việc kinh doanh buôn bán.
Bên cạnh đó, việc nắng chiếu trong một thời gian dài cũng dễ khiến bàn thờ bằng gỗ bị hư hỏng hoặc phai màu. Lúc này gia chủ lại phải tốn một khoản tiền lớn nữa sửa soạn hoặc thay mới cho không gian thờ tự của mình.
Xét về mặt tâm linh, các loại bàn thờ nói chung và bàn thờ Thần tài nói riêng theo âm dương ngũ hành thuộc vào yếu tố âm. Trong khi đó, nắng lại là nhân tố mang đặc tính tượng trưng của dương.
Vì thế, việc nắng chiếu vào ban thờ Thần tài bị coi là có phần phạm kỵ trong phong thủy. Âm dương tương nghịch sẽ khiến bàn thờ kém linh. Cuộc sống và công việc làm ăn của gia chủ sẽ không được thuận lợi, có thể gặp nhiều trắc trở và trì trệ, thua lỗ.
Nói chung, để nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều gia chủ nên tránh để không ảnh hưởng tới con đường tài lộc. Khi gặp trường hợp này, gia chủ nên tìm cách khắc phục để tránh hồng phúc và tiền của bị hao tổn.
Cách xử lý khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài
Bàn thờ Thần tài đặt đúng vị trí sẽ giúp phát triển sự nghiệp kinh doanh, con đường tài lộc dồi dào.
Nếu bàn thờ nhà bạn đang mắc phải lỗi để ánh nắng rọi vào, đừng lo lắng mà hãy thay đổi lại vị trí của bàn thờ theo các hướng dẫn sau.
Thuận với thuyết âm dương nhất, bạn hãy đặt bàn thờ ở những vị trí khô ráo, thoáng đáng, không cần quá kín và riêng biệt.
Vị trí bàn thờ vẫn cần có đủ độ sáng, quang minh nhưng nên kín gió và ánh nắng chiếu vào không quá mạnh. Nếu vị trí bàn thờ tối có thể cải thiện bằng cách lắp thêm ánh đèn nhân tạo.
Các loại đèn thờ nên chọn là các dòng đèn đơn sắc hoặc có hai màu. Ánh sáng nhẹ nhàng vừa đủ, không nên quá rực rỡ, không nên chọn các loại đèn nhiều màu. Chúng gây rối mắt và khiến cho bàn thờ kém tôn nghiêm.
Trường hợp bạn không muốn thay đổi vị trí ban thờ nhưng muốn hạn chế nắng chiếu vào ban thờ Thần tài, gia chủ có thể dùng một tấm rèm hoặc bình phong để che chắn bớt.
Các loại bình phong hiện nay cũng rất đa dạng và kiểu dáng phù hợp với không gian thờ tự. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các miếng dán decal dán vào cửa để hạn chế việc ánh sáng chiếu thẳng vào bàn thờ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
