Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?

Thứ năm, 10:36 29/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.

Vai trò quan trọng của bàn thờ Thần tài

Thần tài có vai trò quan trọng trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Ngài được coi là vị thần cai quản chuyện tiền bạc, của cải, giúp công việc làm ăn kinh doanh phát đạt, may mắn.

Người làm ăn kinh doanh thường thắp hương thần tài vào mỗi sáng hàng ngày với ước mong được ngài phù hộ độ trì cho việc buôn bán hanh thông suôn sẻ, gặp nhiều tin vui trong chuyện làm ăn.

Bàn thờ Thần tài thường được đặt trong nhà hoặc cửa hàng, kê sát mặt đất và cần quan sát được sự vào ra của khách hàng. Thế nên vị trí đắc địa để đặt bàn thờ Thần tài là gần cửa chính. Song, nhiều cửa hàng ngày nay thường dùng cửa kính trong suốt, thế nên không tránh khỏi chuyện bàn thờ bị ánh nắng chiếu vào.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì không?

Bàn thờ Thần tài là nơi ngày nào cũng cần hương khói, hoa quả lễ vật tươi được đặt trên bàn thờ hàng ngày.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ? - Ảnh 1.

Người làm ăn kinh doanh thường thắp hương thần tài vào mỗi sáng hàng ngày với ước mong được ngài phù hộ độ trì cho việc buôn bán hanh thông suôn sẻ, gặp nhiều tin vui trong chuyện làm ăn.

Xét về mặt khoa học, khi ánh nắng thường xuyên chiếu vào bàn thờ Thần tài sẽ khiến những lễ vật trên bàn thờ như hoa tươi, trái cây nhanh chóng bị héo úa, hư hỏng.

Trong khi đó bàn thờ Thần tài lại là nơi rất kiêng kị việc trưng bày hoa quả bị héo úa. Điều này mang trường năng lượng không tốt đến việc kinh doanh buôn bán.

Bên cạnh đó, việc nắng chiếu trong một thời gian dài cũng dễ khiến bàn thờ bằng gỗ bị hư hỏng hoặc phai màu. Lúc này gia chủ lại phải tốn một khoản tiền lớn nữa sửa soạn hoặc thay mới cho không gian thờ tự của mình.

Xét về mặt tâm linh, các loại bàn thờ nói chung và bàn thờ Thần tài nói riêng theo âm dương ngũ hành thuộc vào yếu tố âm. Trong khi đó, nắng lại là nhân tố mang đặc tính tượng trưng của dương.

Vì thế, việc nắng chiếu vào ban thờ Thần tài bị coi là có phần phạm kỵ trong phong thủy. Âm dương tương nghịch sẽ khiến bàn thờ kém linh. Cuộc sống và công việc làm ăn của gia chủ sẽ không được thuận lợi, có thể gặp nhiều trắc trở và trì trệ, thua lỗ.

Nói chung, để nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều gia chủ nên tránh để không ảnh hưởng tới con đường tài lộc. Khi gặp trường hợp này, gia chủ nên tìm cách khắc phục để tránh hồng phúc và tiền của bị hao tổn.

Cách xử lý khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài

Bàn thờ Thần tài đặt đúng vị trí sẽ giúp phát triển sự nghiệp kinh doanh, con đường tài lộc dồi dào.

Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ? - Ảnh 2.

Vị trí bàn thờ vẫn cần có đủ độ sáng, quang minh nhưng nên kín gió và ánh nắng chiếu vào không quá mạnh. Nếu vị trí bàn thờ tối có thể cải thiện bằng cách lắp thêm ánh đèn nhân tạo.

Nếu bàn thờ nhà bạn đang mắc phải lỗi để ánh nắng rọi vào, đừng lo lắng mà hãy thay đổi lại vị trí của bàn thờ theo các hướng dẫn sau.

Thuận với thuyết âm dương nhất, bạn hãy đặt bàn thờ ở những vị trí khô ráo, thoáng đáng, không cần quá kín và riêng biệt.

Vị trí bàn thờ vẫn cần có đủ độ sáng, quang minh nhưng nên kín gió và ánh nắng chiếu vào không quá mạnh. Nếu vị trí bàn thờ tối có thể cải thiện bằng cách lắp thêm ánh đèn nhân tạo.

Các loại đèn thờ nên chọn là các dòng đèn đơn sắc hoặc có hai màu. Ánh sáng nhẹ nhàng vừa đủ, không nên quá rực rỡ, không nên chọn các loại đèn nhiều màu. Chúng gây rối mắt và khiến cho bàn thờ kém tôn nghiêm.

Trường hợp bạn không muốn thay đổi vị trí ban thờ nhưng muốn hạn chế nắng chiếu vào ban thờ Thần tài, gia chủ có thể dùng một tấm rèm hoặc bình phong để che chắn bớt.

Các loại bình phong hiện nay cũng rất đa dạng và kiểu dáng phù hợp với không gian thờ tự. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các miếng dán decal dán vào cửa để hạn chế việc ánh sáng chiếu thẳng vào bàn thờ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biếtNhững kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Cách tắm cho tượng ông Thần tài - ông Địa chuẩn nhất bạn nên biết để đón Tết được hanh thông

Cách tắm cho tượng ông Thần tài - ông Địa chuẩn nhất bạn nên biết để đón Tết được hanh thông

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộc

Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộc

Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?

Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tài

- 13 phút trước

GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

- 5 giờ trước

GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

- 17 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ là điềm gì?

- 20 giờ trước

GĐXH - Làm vỡ đèn dầu trên bàn thờ khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải một điềm báo, hoặc lời nhắc nhở của thần linh đến gia tiên cần phải chú ý. Hãy tham khảo bài viết sau.

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

- 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm không giấu khỏi sự trầm trồ trước khung cảnh có một không hai này.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

- 1 ngày trước

GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

- 1 ngày trước

GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

- 1 ngày trước

GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

