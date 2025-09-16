Tiêm filler trôi nổi, có người phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật để xử lý hậu quả

Nhập viện sau tiêm filler tại spa, cơ sở làm đẹp "chui"

Thời gian gần đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận, xử trí nhiều ca bệnh đáng tiếc, nguy kịch do làm đẹp tại cơ sở thiếu bảo đảm an toàn, trong đó, rất nhiều ca gặp biến chứng nguy hiểm sau tiêm filler.

Đơn cử, một bệnh nhân nữ 25 tuổi, ở Hà Nội được đưa đến viện sau khi tiêm filler làm đẹp mũi tại một spa trên địa bàn. Sau tiêm 15 phút, bệnh nhân đau đầu, buồn nôn, nôn ra thức ăn, cảm giác khó thở.

Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán phản vệ độ III sau tiêm filler, chưa loại trừ ngộ độc thuốc gây tê Lidocain, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục đánh giá và xử trí.

Bệnh nhân thâm tím vùng mũi lan lên mắt phải sau khi tiêm filler ở spa. Ảnh: BVCC.

Tại đây, mắt phải bệnh nhân sưng nề tăng dần, lác ngoài, hạn chế vận nhãn các hướng, kết mạc cương tụ, viêm trợt, phù giác mạc cần theo dõi tổn thương dây thần kinh III phải, phù đĩa thị và theo dõi hoại tử da vùng mũi trán sau tiêm filler 41 tiếng.

Ngoài trường hợp trên, một bệnh nhân nữ 29 tuổi cũng phải nhập viện cấp cứu sau tiêm filler vùng mông 2 bên tại một cơ sở chăm sóc da. Theo đó, sau tiêm 6 giờ, bệnh nhân xuất hiện sưng nóng đỏ đau vùng mông tại các vị trí tiêm. Sờ dưới các vị trí tiêm có nhiều khối cứng chắc, khối lớn nhất có thước 10x8cm, sưng đau. Tình trạng đau không cải thiện, bệnh nhân được người nhà đưa đi viện điều trị.

Không chỉ riêng tại Bệnh viện Bạch Mai, trước đó, một người phụ nữ ở Hà Nội được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng mất thị lực hoàn toàn mắt trái, đau nhức vùng hốc mắt và nửa đầu bên trái, kèm theo yếu các cơ vận động của nhãn cầu và mí mắt.

Người nhà cho biết, bệnh nhân đã được người quen (không phải bác sĩ) tiêm filler làm đẹp tại nhà. Ngay sau đó, cô xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội, mờ mắt và nhanh chóng mất thị lực.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định người bệnh bị tắc hệ mạch mắt và động mạch trung tâm võng mạc, gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác. Sau khi can thiệp, tình hình sức khỏe của người bệnh đã tạm ổn định. Tuy nhiên, mắt trái mất thị lực hoàn toàn.

Nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu ca tiêm filler được thực hiện. Riêng tại Mỹ, khoảng 1,5 triệu ca được báo cáo. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ghi nhận hơn 900 trường hợp biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thủ thuật này.

Tại Việt Nam, theo Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, mỗi năm, đơn vị này tiếp nhận hơn 600 ca biến chứng thẩm mỹ, trong đó 69% liên quan đến tiêm filler và botox. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cũng thường xuyên cấp cứu cho những bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép.

Đặc biệt, theo các bác sĩ, có trường hợp bệnh nhân phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật chỉ để xử lý hậu quả hoại tử lan rộng do filler trôi nổi.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân chính của biến chứng sau tiêm filler thường đến từ: Tiêm tại cơ sở không phép, thiếu điều kiện vô khuẩn; người tiêm không phải bác sĩ, không được đào tạo bài bản; filler giả, kém chất lượng, không được Bộ Y tế cấp phép; kỹ thuật tiêm sai, tiêm nhầm vào mạch máu hoặc sai lớp mô.

Có những biến chứng đến sớm và có những biến chứng phải sau 2 - 6 tuần, thậm chí sau năm, hàng chục năm mới xuất hiện. Nhiều biến chứng nặng gây ảnh hưởng và để lại di chứng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, tâm lý, thậm chí tử vong.

Thận trọng khi làm đẹp bằng tiêm filler

Để giảm thiểu rủi ro, ThS.BS Phạm Kiến Nhật - Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: Người dân chỉ thực hiện tiêm filler tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn. Lựa chọn bác sĩ chuyên khoa có chứng chỉ hành nghề, hiểu rõ giải phẫu.

Bên cạnh đó, sử dụng filler chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng được Bộ Y tế cấp phép, đồng thời thăm khám, theo dõi chặt chẽ trước sau tiêm. Tuyệt đối không tự xử lý biến chứng tại nhà hay tìm đến spa, cơ sở "chui" để chữa biến chứng. Không tự nặn, không chích rạch, không đắp thuốc dân gian lên vết tiêm.

Đặc biệt, sau tiêm filler, nếu thấy có dấu hiệu bất thường như đau dữ dội, da tím tái, mờ mắt, sưng đỏ, chảy mủ… cần đến ngay các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng xấu cho sức khỏe.