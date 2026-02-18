Ăn Tết lành mạnh: 5 thực phẩm ngày Tết không ăn sau khi để qua đêm để bảo vệ gan, thận
GĐXH - Ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng lại cho đỡ lãng phí. Tuy nhiên, không ít món ăn quen thuộc nếu để qua đêm có thể sản sinh độc tố, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và gây hại cho gan, thận.
Nguy cơ tổn thương gan thận nếu thường xuyên ăn đồ ăn thừa
Ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng lại cho đỡ lãng phí. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng an toàn khi bảo quản qua đêm. Một số món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết có thể sản sinh độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu tiếp tục sử dụng.
Dù được bảo quản trong tủ lạnh, thức ăn thừa vẫn có thể bị biến đổi chất, nhiễm vi khuẩn hoặc phát sinh các hợp chất gây hại. Nhiệt độ thấp chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn, đặc biệt với những thực phẩm giàu đạm, nhiều nước hoặc không được nấu chín kỹ.
5 loại thực phẩm ngày Tết không nên ăn sau khi để qua đêm
Các món nộm, gỏi
Trong mâm cơm ngày Tết, nộm và gỏi được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vị thanh mát, chống ngán. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm không nên bảo quản qua đêm, kể cả trong tủ lạnh.
Nộm thường được trộn từ thịt, hải sản với rau sống hoặc rau chỉ chần sơ, không trải qua quá trình nấu chín ở nhiệt độ cao. Vì vậy, món ăn này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn ngay từ ban đầu. Khi để qua đêm, vi khuẩn có thể tiếp tục sinh sôi, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch.
Nếu bảo quản không đúng cách, nộm để qua đêm còn có thể nhiễm các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như Salmonella, Enterobacteriaceae, với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt.
Các loại rau xanh đã nấu chín
Những loại rau lá xanh như rau bina, cải bó xôi, cần tây… chứa hàm lượng nitrat khá cao. Khi được nấu chín và để trong thời gian dài, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit – hợp chất được cảnh báo làm tăng nguy cơ ung thư.
Việc ăn rau để qua đêm có thể không gây hại ngay lập tức, nhưng nếu duy trì thói quen này lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và ung thư. Các chuyên gia khuyến cáo rau xanh sau khi nấu chín chỉ nên dùng trong vòng 2–3 giờ, nếu còn thừa nên bỏ đi thay vì tiếp tục bảo quản qua đêm.
Hải sản đã nấu chín
Hải sản là món ăn phổ biến trong các bữa tiệc, liên hoan ngày Tết, nhưng lại không phù hợp để dùng lại sau khi để qua đêm.
Sau khi chế biến, protein trong hải sản dễ bị phân hủy, tạo ra các sản phẩm chuyển hóa gây áp lực cho gan và thận nếu ăn thường xuyên. Quá trình này cũng có thể làm phát sinh nitrit, khiến món ăn giảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Vì vậy, hải sản đã nấu chín nếu để qua đêm nên được mạnh tay vứt bỏ, không nên vì tâm lý tiếc của mà đánh đổi sức khỏe.
Trứng lòng đào
Trứng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình dịp lễ Tết. Tuy nhiên, trứng chưa chín hoàn toàn, đặc biệt là trứng lòng đào, có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella.
Khi bảo quản trứng lòng đào qua đêm, vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Do đó, trứng lòng đào nên được ăn ngay sau khi chế biến, không nên bảo quản để dùng lại.
Các loại nấm đã nấu chín
Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm không phù hợp để hâm nóng và ăn lại, đặc biệt khi để qua đêm.
Theo các chuyên gia y tế, nấm nấu chín ban đầu chứa nitrat không gây hại, thậm chí có lợi cho tế bào máu. Tuy nhiên, sau khoảng 8 giờ, nitrat này có thể chuyển hóa thành nitrit – hợp chất không tốt cho cơ thể. Việc tiêu thụ với lượng lớn có thể gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp; nếu ăn lâu dài, dù lượng nhỏ, cũng có thể làm tổn thương dạ dày, mạch máu và làm tăng nguy cơ ung thư.
Ngoài ra, việc hâm nóng nấm nhiều lần còn khiến dinh dưỡng suy giảm, thực phẩm dễ biến chất và phát sinh thêm độc tố. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên mua vừa đủ, nấu và ăn trong một bữa, không để thừa.
Lời khuyên để ăn uống an toàn trong ngày Tết
Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá tiết kiệm với những thực phẩm có nguy cơ cao khi để qua đêm. Thay vì cố ăn hết đồ thừa, mỗi gia đình nên nấu lượng vừa đủ, bảo quản đúng cách và mạnh tay loại bỏ những món không còn đảm bảo an toàn.
