Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Sáng 15/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương, trong đó có cả du khách quốc tế. Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã khẩn trương kích hoạt báo động đỏ, dốc toàn lực để cấp cứu nạn nhân.

Tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương

Theo Cục CSGT, vào khoảng 9h16 ngày 15/9/2025, tại km 222+800 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn. Xe khách 29E-127.55 đâm vào phía sau xe ô tô bồn 51C-367.52 đang di chuyển để tưới cây. Ngay sau đó, xe khách 29K-043.86 tiếp tục va chạm với xe 29E-127.55 rồi mất lái lao qua lan can, xuống lề đường. Cùng thời điểm, xe 98C-270.61 cũng đâm va vào chiếc 29E-127.55.

Hậu quả vụ tai nạn làm nhiều hành khách bị thương, trong đó có cả người nước ngoài.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nhanh chóng cứu chữa các bệnh nhân gặp tai nạn.

Kích hoạt báo động đỏ, huy động tổng lực cấp cứu

Là đơn vị tiếp nhận bệnh nhân ban đầu, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Hà Nam lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị y tế để tiếp nhận và xử trí cấp cứu các nạn nhân.

Bác sỹ CK II Vũ Văn Đạt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: "Ngay khi nắm thông tin về vụ tai nạn, Ban Giám đốc Bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sĩ giỏi khẩn trương cấp cứu người bệnh. Phòng Quản lý chất lượng và công tác xã hội chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ người bệnh đi chiếu chụp, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Tất cả chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chăm sóc, điều trị giúp các bệnh nhân sớm ổn định, hồi phục sức khỏe".

Đến 14h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận tổng cộng 18 nạn nhân trong vụ tai nạn, bao gồm 10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam. Trong số này, 1 trường hợp nặng đã xin về, 1 trường hợp đa chấn thương được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Hiện các nạn nhân còn lại đang được tích cực điều trị, theo dõi sát sao.

Camera trong chiếc xe Limosine bị tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

