Liên tiếp 2 người nhập viện vì rắn cắn, bác sĩ chỉ rõ cần làm điều này để phòng nguy hiểm

Thứ ba, 15:36 16/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu bị rắn cắn, ciữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể.

Người đàn ông 53 tuổi suýt hoại tử chân vì chủ quan khi bị rắn cắnNgười đàn ông 53 tuổi suýt hoại tử chân vì chủ quan khi bị rắn cắn

GĐXH - Các bác sĩ đã phải cắt lọc tổ chức hoại tử và điều trị kháng sinh tích cực để kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh bị rắn cắn.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận liên tục 2 trường hợp cấp cứu do người bệnh bị rắn độc cắn, trong đó, một người bệnh đã bị hoại tử vết thương, cần phẫu thuật cắt lọc để cứu toàn bộ bàn tay.

Sốc nhiễm độc, hoại tử ngón tay sau khi bị rắn hổ mang cắn 

Người bệnh nữ H.T.H, 40 tuổi, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay phải khi đang làm vườn, được đưa đến một số cơ sở y tế tại Lào Cai và Phú Thọ sơ cứu. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Liên tiếp 2 người nhập viện vì rắn cắn, bác sĩ chỉ rõ cần làm điều này để phòng nguy hiểm - Ảnh 2.

Chị H. được chẩn đoán sốc nhiễm độc do rắn hổ mang cắn. Ảnh: BVCC

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da niêm mạc kém hồng, sưng nề nhiều tại vùng bị cắn, xuất hiện hoại tử mô mềm, thông khí phổi giảm, bụng chướng nhẹ, lượng nước tiểu ít, không sốt nhưng có hội chứng nhiễm trùng.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán: Sốc nhiễm độc do rắn hổ mang cắn, hoại tử mô mềm ngón V bàn tay phải và được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Người bệnh được truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, kháng sinh, SAT phòng uốn ván và hồi sức tích cực theo dõi đa cơ quan.

Nhập viện sau khi tự đắp thuốc do bị rắn lục cắn 

Người bệnh N.T.B, 61 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ, trong lúc lên rừng lấy măng vô tình bị rắn lục cắn. Người bệnh về nhà đắp thuốc (thuốc nam không rõ nguồn gốc) nhưng sáng hôm sau vết thương không đỡ mà sưng phù, đau đớn, lan rộng lên cẳng tay… nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Liên tiếp 2 người nhập viện vì rắn cắn, bác sĩ chỉ rõ cần làm điều này để phòng nguy hiểm - Ảnh 3.

Người bệnh N.T.B sau khi được điều trị. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu, chỉ định làm các xét nghiệm máu và cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu – biến chứng thường gặp sau khi bị rắn lục cắn.

Người bệnh được điều trị tích cực bằng truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục kết hợp với các biện pháp điều trị nội khoa khác. Sau điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm đông máu và tiểu cầu dần trở về mức bình thường.

Qua đây, bác sĩ Dương Đức Ngọc khuyến cáo người dân khi lao động tại các khu vực đồi núi, rừng rậm nên mặc quần áo kín đáo, trang bị bảo hộ cần thiết, và trong trường hợp bị rắn cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Cần làm gì khi bị rắn cắn?

Giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động, không chạy hoặc cử động mạnh để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể.

Cố định chi bị cắn, giữ vị trí bị rắn cắn thấp hơn tim.

Tuyệt đối không rạch da, không hút nọc, không đắp lá cây.

Đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Nếu có thể, ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn để bác sĩ xác định loài và chỉ định huyết thanh phù hợp.

Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấyBé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.

T.H (th)
Cùng chuyên mục

Tiêm filler trôi nổi, có người phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật để xử lý hậu quả

Tiêm filler trôi nổi, có người phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật để xử lý hậu quả

Sống khỏe - 33 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, thời gian qua, tại các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận cấp cứu cho nhiều bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép. Đây là thực trạng rất đáng báo động về thói quen làm đẹp này.

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Bỏng mắt là cấp cứu nhãn khoa, nếu sơ cứu sai có thể mù lòa. Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu bỏng nhiệt, bỏng hóa chất an toàn, hiệu quả.

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Người phụ nữ ở Phú Thọ co giật toàn thân, nguy kịch sau khi bị côn trùng đốt ở sau gáy

Người phụ nữ ở Phú Thọ co giật toàn thân, nguy kịch sau khi bị côn trùng đốt ở sau gáy

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - 5 ngày sau khi bị côn trùng đốt, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, buồn nôn, co giật toàn thân. Bệnh nhân nhập viện điều trị và được chẩn đoán viêm não – màng não.

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Trong những năm gần đây, các bác sĩ lâm sàng đã phát hiện một hiện tượng đáng ngạc nhiên: Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút một điếu thuốc nào.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.

Các loại thực phẩm quen thuộc có thể gây ra chứng đau nửa đầu khó chịu

Các loại thực phẩm quen thuộc có thể gây ra chứng đau nửa đầu khó chịu

Sống khỏe - 11 giờ trước

Đau nửa đầu là tình trạng nhiều người gặp phải, gây cảm giác khó chịu. Chế độ ăn uống với một số loại thực phẩm, đồ uống có thể góp phần gây ra chứng đau nửa đầu.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 23 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

