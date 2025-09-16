Liên tiếp 2 người nhập viện vì rắn cắn, bác sĩ chỉ rõ cần làm điều này để phòng nguy hiểm
GĐXH - Nếu bị rắn cắn, ciữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận liên tục 2 trường hợp cấp cứu do người bệnh bị rắn độc cắn, trong đó, một người bệnh đã bị hoại tử vết thương, cần phẫu thuật cắt lọc để cứu toàn bộ bàn tay.
Sốc nhiễm độc, hoại tử ngón tay sau khi bị rắn hổ mang cắn
Người bệnh nữ H.T.H, 40 tuổi, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay phải khi đang làm vườn, được đưa đến một số cơ sở y tế tại Lào Cai và Phú Thọ sơ cứu. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da niêm mạc kém hồng, sưng nề nhiều tại vùng bị cắn, xuất hiện hoại tử mô mềm, thông khí phổi giảm, bụng chướng nhẹ, lượng nước tiểu ít, không sốt nhưng có hội chứng nhiễm trùng.
Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán: Sốc nhiễm độc do rắn hổ mang cắn, hoại tử mô mềm ngón V bàn tay phải và được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Người bệnh được truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, kháng sinh, SAT phòng uốn ván và hồi sức tích cực theo dõi đa cơ quan.
Nhập viện sau khi tự đắp thuốc do bị rắn lục cắn
Người bệnh N.T.B, 61 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ, trong lúc lên rừng lấy măng vô tình bị rắn lục cắn. Người bệnh về nhà đắp thuốc (thuốc nam không rõ nguồn gốc) nhưng sáng hôm sau vết thương không đỡ mà sưng phù, đau đớn, lan rộng lên cẳng tay… nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.
Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu, chỉ định làm các xét nghiệm máu và cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu – biến chứng thường gặp sau khi bị rắn lục cắn.
Người bệnh được điều trị tích cực bằng truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục kết hợp với các biện pháp điều trị nội khoa khác. Sau điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm đông máu và tiểu cầu dần trở về mức bình thường.
Qua đây, bác sĩ Dương Đức Ngọc khuyến cáo người dân khi lao động tại các khu vực đồi núi, rừng rậm nên mặc quần áo kín đáo, trang bị bảo hộ cần thiết, và trong trường hợp bị rắn cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Cần làm gì khi bị rắn cắn?
Giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động, không chạy hoặc cử động mạnh để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể.
Cố định chi bị cắn, giữ vị trí bị rắn cắn thấp hơn tim.
Tuyệt đối không rạch da, không hút nọc, không đắp lá cây.
Đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.
Nếu có thể, ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn để bác sĩ xác định loài và chỉ định huyết thanh phù hợp.
