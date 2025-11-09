Tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh

Ngày 7/11, anh N.V.T. (32 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu trong tình trạng kích thích, vật vã, sốc, suy hô hấp, huyết áp tụt (80/40 mmHg).

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng cho anh T. và phát hiện nhiều vết ban thâm tím, hoại tử ở khắp mặt, ngực và hai tay, kèm đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Người nhà cho biết, một tuần trước, anh T. ăn tiết canh lợn. Sau đó 4-5 ngày, anh bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, chuyển sang khó thở, đau đầu, buồn nôn, kèm các ban xuất huyết và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn (Streptococcus suis). Ngay khi nhập viện, anh T. được hồi sức tích cực, qua cơn nguy kịch, song tiên lượng vẫn còn dè dặt.

Nam bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Phương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), liên cầu lợn là vi khuẩn cư trú tự nhiên ở đường hô hấp trên - đặc biệt là amidan, khoang mũi, đường sinh dục và tiêu hóa của lợn khỏe mạnh hoặc bị bệnh.

Người dân có nguy cơ nhiễm bệnh chủ yếu do thói quen ăn uống không an toàn, đặc biệt là ăn các sản phẩm từ lợn sống hoặc chưa nấu chín như tiết canh, lòng, gan, thịt tái.

Ngoài ra, các đối tượng như người chăn nuôi lợn, bác sĩ thú y, công nhân giết mổ, người vận chuyển hoặc bán thịt, đầu bếp cũng có nguy cơ cao, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết thương hở trên da khi tiếp xúc với thịt lợn nhiễm mầm bệnh.

Người nhiễm liên cầu lợn có thể biểu hiện dưới nhiều thể lâm sàng khác nhau như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (gây suy đa cơ quan), viêm nội tâm mạc. Một số trường hợp viêm khớp (thường gặp ở khớp hông, khuỷu tay, cổ tay, xương cùng chậu, cột sống và ngón tay cái).

Bác sĩ Phương cho biết, tỷ lệ tử vong do nhiễm liên cầu lợn rất cao. Người sống sót có thể gặp di chứng mất thính lực vĩnh viễn (điếc) hoặc rối loạn tiền đình.

Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh liên cầu lợn ở người. Do đó, bác sĩ Phương khuyến cáo phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất, bao gồm:

- Đảm bảo an toàn lao động trong chăn nuôi, giết mổ.

- Tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ ăn thịt lợn được nấu chín kỹ.

- Tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn ốm hoặc chết.