Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ biện pháp này

Các bác sĩ khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa thực hiện thay van động mạch chủ qua da cho người bệnh (80 tuổi, ở xã Dương Quan, Hải Phòng).

BSCKII Nguyễn Thế Huy đang khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Được biết, khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ. Gia đình đã đưa ông đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hải Phòng. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện ông bị hẹp khít van động mạch chủ và chuyển ông lên cấp cứu tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

BSCKII Nguyễn Thế Huy – Phó khoa Nội tim mạch người lớn cho biết về tình trạng nguy kịch của người bệnh, thông qua kết quả siêu âm tim và chụp MSCT của người bệnh cho thấy, van động mạch chủ của bệnh nhân rất vôi hóa, tổn thương hẹp nặng. Diện tích lỗ van, vốn trung bình ở người bình thường là 3-4 cm2, nay của bệnh nhân chỉ còn khoảng 0,5 – 0,8 cm2, cho thấy mức độ hẹp khít nguy hiểm, kèm theo các triệu chứng điển hình của bệnh hẹp van động mạch chủ nặng, báo hiệu tiên lượng xấu nếu không can thiệp kịp thời.

"Đối với người bệnh tuổi cao (80 tuổi) và nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, có thể gặp nhiều nguy cơ khi thực hiện phẫu thuật thay van truyền thống (mổ mở) là rất lớn. Do đó, sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da cho người bệnh" - BSCKII Nguyễn Thế Huy cho hay.

Người bệnh cho biết, gia đình đã rất lo lắng vì tuổi ông đã cao, nhiều bệnh lý nền nên không hiểu có thể chịu đựng một cuộc mổ thay van hay không. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E giải thích về tình trạng bệnh và phương án can thiệp bằng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da ít xâm lấn, ít nguy cơ hơn, gia đình rất yên tâm và lựa chọn phương án can thiệp này.

BSCKII Nguyễn Thế Huy phân tích về lợi thế của kỹ thuật này so với phương pháp mổ mở truyền thống: Ở một ca mổ truyền thống người bệnh phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn: gây mê hồi sức kéo dài, mở đường vào qua thành ngực, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO), với mức độ xâm lấn lớn, nguy cơ rủi ro cao và kéo dài thời gian hồi phục đặc biệt ở người cao tuổi. Còn với kỹ thuật can thiệp thay van động mạch chủ qua da sẽ giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn (mổ mở), giúp người bệnh có khả năng hồi phục nhanh hơn, giảm thời gian nằm viện và giảm các nguy cơ biến chứng...

"Ca can thiệp kéo dài gần hai giờ. Ê-kíp thực hiện tiếp cận qua động mạch đùi, đưa van tim nhân tạo đã được nén trong ống thông đến vị trí van động mạch chủ bị hẹp, sau đó triển khai van mới. Van nhân tạo được bung ra, ép sát van cũ và thay thế hoàn toàn chức năng của van bệnh lý. Ngay sau thủ thuật, huyết động của bệnh nhân ổn định. Đến ngày hôm sau, bệnh nhân đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Hiện người bệnh hết khó thở, không còn đau ngực và phục hồi tốt. Sau khi hoàn tất kiểm tra điện tim, siêu âm tim và xét nghiệm máu, bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện sau khoảng 3 ngày can thiệp" - BSCKII Nguyễn Thế Huy chia sẻ.

TS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E: Đã có hơn 20 ca TAVI được triển khai thành công, chủ yếu dành cho người bệnh cao tuổi. Ảnh BVCC

TS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn cho biết, kỹ thuật TAVI là một phương pháp điều trị mới, hiện đại, và ít xâm lấn. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền và nguy cơ cao khi phẫu thuật mổ mở.

"Dựa vào tình trạng bệnh lý và thể trạng của từng người bệnh mà bác sĩ sẽ có chỉ định phác đồ và thời gian can thiệp hay phẫu thuật phù hợp nhất. Để thực hiện thành công một ca can thiệp thay van động mạch chủ qua da, yếu tố quyết định phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của các phẫu thuật viên, phải có nhiều năm kinh nghiệm trong can thiệp tim mạch. Hiện tại, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E là một cơ sở tim mạch hoàn chỉnh bao gồm phẫu thuật, điều trị nội khoa và can thiệp tim mạch, gây mê hồi sức… với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đảm bảo khám và điều trị các bệnh lý tim, mạch máu và các bệnh lồng ngực cho người bệnh. Do đó, trong quá trình thực hiện kỹ thuật can thiệp thay van động mạch chủ qua da đã có một ekip phẫu thuật tim mạch chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu để xử trí kịp thời những biến chứng nếu có" – TS.BS Phan Thảo Nguyên cho hay.

Tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đã có hơn 20 ca TAVI được triển khai thành công, chủ yếu dành cho người bệnh cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền và gặp nguy cơ biến chứng khi thực hiện phẫu thuật mổ mở. TS.BS Phan Thảo Nguyên khẳng định, các trường hợp can thiệp TAVI tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, đều cho thấy kết quả khả quan, người bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng lớn cho những người bệnh tim mạch cao tuổi đang phải đối mặt với bệnh lý hẹp van động mạch chủ nguy hiểm.

Tuy nhiên, chi phí để thực hiện một ca can thiệp thay van động mạch chủ qua da là khá lớn là rào cản lớn làm hạn chế đối tượng người bệnh lựa chọn kỹ thuật này. Do đó, các bác sĩ đưa ra khuyến nghị, cơ quan BHXH có thể xem xét đưa kỹ thuật này vào thanh toán BHYT để ngày càng có nhiều người bệnh tiếp cận và hưởng lợi từ kỹ thuật tiên tiến này.