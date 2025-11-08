Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Dùng cây mùi tàu chữa bệnh có tốt không?

Lá mùi tàu (còn gọi là ngò gai, hồ tuy, mùi tây) không chỉ là gia vị quen thuộc của người Việt mà còn là một nguyên liệu chữa bệnh trong các bài thuốc dân gian.

Theo Đông y, mùi tàu có tính ấm, vị the cay hơi đắng. Mùi tàu có tác dụng tiện kỳ, sơ phong thanh nhiệt, hành khí tiêu thũng, giảm đau, thông khí, giải nhiệt, giải độc, kích thích hỗ trợ tiêu hóa, khử mùi hôi.

Theo y học hiện đại, thành phần hóa học trong cây mùi tàu chủ yếu là tinh dầu, đồng thời còn có một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B2, calci, phospho... được sử dụng để điều trị sốt, cảm mạo, ăn uống chướng bụng khó tiêu...

4 công dụng của rau mùi tàu với sức khỏe

Điều trị cảm cúm

Mùi tàu không chỉ là một loại rau mà còn là thảo dược điều trị cảm cúm rất tốt. Vào những ngày thời tiết thay đổi, những người có hệ miễn dịch kém thường mắc phải cảm cúm, bài thuốc lá mùi tàu sẽ cứu cánh cực kỳ hiệu quả. Bởi vì có tính ấm nên mùi tàu thường được kết hợp với một số dược liệu khác trong việc điều trị cảm cúm.

Hỗ trợ điều trị sỏi thận

Để lá mùi tàu phát huy tốt trong công cuộc hỗ trợ điều trị chứng bệnh sỏi thận, người ta thường hơ lửa phần lá và sắc nước theo công thức: Sắc 3 bát, giữ 1 bát. Uống đều đặn 3 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chữa hôi miệng

Bạn chỉ cần lấy một ít mùi tàu đem đun sôi cùng nước và một ít muối. Khi hỗn hợp nguội, bạn sử dụng phần nước để súc miệng. Thực hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở thơm tho và bớt mùi hôi hơn hẳn.

Giúp hạ cholesterol trong máu

Thêm một công dụng khác ngoài việc dùng lá mùi tàu chữa ho, loại thảo dược còn có khả năng giúp hạ lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, bộ phận được sử dụng ở đây là phần hạt của cây mùi tàu. Với những đối tượng mắc cao huyết áp, mỡ máu hoàn toàn có thể sử dụng hạt của cây để đun nước uống.

Lưu ý khi sử dụng lá mùi tàu chữa bệnh

Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra, cần lưu ý:

- Các phương thuốc từ rau mùi tàu chỉ hỗ trợ điều trị hoặc điều trị tình trạng bệnh ở diễn biến nhẹ. Nếu bệnh tình nghiêm trọng hoặc không tìm thấy hiệu quả ở các phương thuốc dân gian này, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị một cách tốt nhất.

- Những người mắc phải các chứng bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi, gan hay phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên hạn chế sử dụng rau mùi tàu.

- Những người bị đau dạ dày hay có tiền sử bị đau dạ dày nên cẩn thận khi sử dụng lá mùi tàu tươi.

- Nếu bạn thuộc tuýp người có cơ địa nhạy cảm, bạn nên cẩn thận với tinh dầu của cây mùi tàu để tránh gặp tình trạng kích ứng trực tiếp trên da.

- Không nên kết hợp rau mùi tàu với các loại thực phẩm giàu vitamin K, nội tạng động vật hay thịt lợn vì có thể gây chứng đầy bụng, khó tiêu hay thậm chí là ngộ độc.

