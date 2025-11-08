Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Thứ bảy, 10:29 08/11/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.

Dùng cây mùi tàu chữa bệnh có tốt không? 

Lá mùi tàu (còn gọi là ngò gai, hồ tuy, mùi tây) không chỉ là gia vị quen thuộc của người Việt mà còn là một nguyên liệu chữa bệnh trong các bài thuốc dân gian.

Theo Đông y, mùi tàu có tính ấm, vị the cay hơi đắng. Mùi tàu có tác dụng tiện kỳ, sơ phong thanh nhiệt, hành khí tiêu thũng, giảm đau, thông khí, giải nhiệt, giải độc, kích thích hỗ trợ tiêu hóa, khử mùi hôi.

Theo y học hiện đại, thành phần hóa học trong cây mùi tàu chủ yếu là tinh dầu, đồng thời còn có một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B2, calci, phospho... được sử dụng để điều trị sốt, cảm mạo, ăn uống chướng bụng khó tiêu...

Bạn có thể dùng lá mùi tàu có công dụng ngừa cảm cúm và giúp hạ cholesterol trong máu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

4 công dụng của rau mùi tàu với sức khỏe

Điều trị cảm cúm

Mùi tàu không chỉ là một loại rau mà còn là thảo dược điều trị cảm cúm rất tốt. Vào những ngày thời tiết thay đổi, những người có hệ miễn dịch kém thường mắc phải cảm cúm, bài thuốc lá mùi tàu sẽ cứu cánh cực kỳ hiệu quả. Bởi vì có tính ấm nên mùi tàu thường được kết hợp với một số dược liệu khác trong việc điều trị cảm cúm.

Hỗ trợ điều trị sỏi thận

Để lá mùi tàu phát huy tốt trong công cuộc hỗ trợ điều trị chứng bệnh sỏi thận, người ta thường hơ lửa phần lá và sắc nước theo công thức: Sắc 3 bát, giữ 1 bát. Uống đều đặn 3 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bạn có thể dùng lá mùi tàu có công dụng ngừa cảm cúm và giúp hạ cholesterol trong máu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chữa hôi miệng

Bạn chỉ cần lấy một ít mùi tàu đem đun sôi cùng nước và một ít muối. Khi hỗn hợp nguội, bạn sử dụng phần nước để súc miệng. Thực hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở thơm tho và bớt mùi hôi hơn hẳn.

Giúp hạ cholesterol trong máu

Thêm một công dụng khác ngoài việc dùng lá mùi tàu chữa ho, loại thảo dược còn có khả năng giúp hạ lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, bộ phận được sử dụng ở đây là phần hạt của cây mùi tàu. Với những đối tượng mắc cao huyết áp, mỡ máu hoàn toàn có thể sử dụng hạt của cây để đun nước uống.

Lưu ý khi sử dụng lá mùi tàu chữa bệnh

Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra, cần lưu ý:

Bạn có thể dùng lá mùi tàu có công dụng ngừa cảm cúm và giúp hạ cholesterol trong máu - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Các phương thuốc từ rau mùi tàu chỉ hỗ trợ điều trị hoặc điều trị tình trạng bệnh ở diễn biến nhẹ. Nếu bệnh tình nghiêm trọng hoặc không tìm thấy hiệu quả ở các phương thuốc dân gian này, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị một cách tốt nhất.

- Những người mắc phải các chứng bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi, gan hay phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên hạn chế sử dụng rau mùi tàu.

- Những người bị đau dạ dày hay có tiền sử bị đau dạ dày nên cẩn thận khi sử dụng lá mùi tàu tươi.

- Nếu bạn thuộc tuýp người có cơ địa nhạy cảm, bạn nên cẩn thận với tinh dầu của cây mùi tàu để tránh gặp tình trạng kích ứng trực tiếp trên da.

- Không nên kết hợp rau mùi tàu với các loại thực phẩm giàu vitamin K, nội tạng động vật hay thịt lợn vì có thể gây chứng đầy bụng, khó tiêu hay thậm chí là ngộ độc.

Bạn có thể dùng lá mùi tàu có công dụng ngừa cảm cúm và giúp hạ cholesterol trong máu - Ảnh 4.1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có

Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có

1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả

Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quả

5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thu

5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thu

5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!

5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!

Cùng chuyên mục

Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quả

Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quả

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.

Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ qua

Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.

Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầu

Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.

Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.

Chủ quan với dấu hiệu đau bụng, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện bị nhồi máu ruột non

Chủ quan với dấu hiệu đau bụng, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện bị nhồi máu ruột non

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Anh T. phát hiện nhồi máu ruột non từ dấu hiệu nôn nhiều, đau quặn bụng từng cơn vùng thượng vị, chướng bụng kèm bí trung - đại tiện.

Xem nhiều

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?

7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?

Bệnh thường gặp
Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ qua

Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top