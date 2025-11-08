Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả
GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.
Dùng cây mùi tàu chữa bệnh có tốt không?
Lá mùi tàu (còn gọi là ngò gai, hồ tuy, mùi tây) không chỉ là gia vị quen thuộc của người Việt mà còn là một nguyên liệu chữa bệnh trong các bài thuốc dân gian.
Theo Đông y, mùi tàu có tính ấm, vị the cay hơi đắng. Mùi tàu có tác dụng tiện kỳ, sơ phong thanh nhiệt, hành khí tiêu thũng, giảm đau, thông khí, giải nhiệt, giải độc, kích thích hỗ trợ tiêu hóa, khử mùi hôi.
Theo y học hiện đại, thành phần hóa học trong cây mùi tàu chủ yếu là tinh dầu, đồng thời còn có một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B2, calci, phospho... được sử dụng để điều trị sốt, cảm mạo, ăn uống chướng bụng khó tiêu...
4 công dụng của rau mùi tàu với sức khỏe
Điều trị cảm cúm
Mùi tàu không chỉ là một loại rau mà còn là thảo dược điều trị cảm cúm rất tốt. Vào những ngày thời tiết thay đổi, những người có hệ miễn dịch kém thường mắc phải cảm cúm, bài thuốc lá mùi tàu sẽ cứu cánh cực kỳ hiệu quả. Bởi vì có tính ấm nên mùi tàu thường được kết hợp với một số dược liệu khác trong việc điều trị cảm cúm.
Hỗ trợ điều trị sỏi thận
Để lá mùi tàu phát huy tốt trong công cuộc hỗ trợ điều trị chứng bệnh sỏi thận, người ta thường hơ lửa phần lá và sắc nước theo công thức: Sắc 3 bát, giữ 1 bát. Uống đều đặn 3 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Chữa hôi miệng
Bạn chỉ cần lấy một ít mùi tàu đem đun sôi cùng nước và một ít muối. Khi hỗn hợp nguội, bạn sử dụng phần nước để súc miệng. Thực hiện đều đặn 3 lần mỗi ngày. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở thơm tho và bớt mùi hôi hơn hẳn.
Giúp hạ cholesterol trong máu
Thêm một công dụng khác ngoài việc dùng lá mùi tàu chữa ho, loại thảo dược còn có khả năng giúp hạ lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, bộ phận được sử dụng ở đây là phần hạt của cây mùi tàu. Với những đối tượng mắc cao huyết áp, mỡ máu hoàn toàn có thể sử dụng hạt của cây để đun nước uống.
Lưu ý khi sử dụng lá mùi tàu chữa bệnh
Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra, cần lưu ý:
- Các phương thuốc từ rau mùi tàu chỉ hỗ trợ điều trị hoặc điều trị tình trạng bệnh ở diễn biến nhẹ. Nếu bệnh tình nghiêm trọng hoặc không tìm thấy hiệu quả ở các phương thuốc dân gian này, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị một cách tốt nhất.
- Những người mắc phải các chứng bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi, gan hay phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên hạn chế sử dụng rau mùi tàu.
- Những người bị đau dạ dày hay có tiền sử bị đau dạ dày nên cẩn thận khi sử dụng lá mùi tàu tươi.
- Nếu bạn thuộc tuýp người có cơ địa nhạy cảm, bạn nên cẩn thận với tinh dầu của cây mùi tàu để tránh gặp tình trạng kích ứng trực tiếp trên da.
- Không nên kết hợp rau mùi tàu với các loại thực phẩm giàu vitamin K, nội tạng động vật hay thịt lợn vì có thể gây chứng đầy bụng, khó tiêu hay thậm chí là ngộ độc.
Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quảBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầuBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnhBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.
Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạnBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
Chủ quan với dấu hiệu đau bụng, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện bị nhồi máu ruột nonBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Anh T. phát hiện nhồi máu ruột non từ dấu hiệu nôn nhiều, đau quặn bụng từng cơn vùng thượng vị, chướng bụng kèm bí trung - đại tiện.
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch