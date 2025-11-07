Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter
GĐXH - Làn da bắt đầu có dấu vết tuổi tác? Trước khi tìm đến kem đắt tiền hay spa, hãy thử nhìn lại thực đơn hằng ngày của bạn. Có những dưỡng chất tự nhiên vừa giúp tổng hợp collagen, vừa chống oxy hóa – và chỉ cần thêm vào thực đơn làn da bạn có thể trẻ hơn mỗi ngày. Bài viết này sẽ 'bật mí' lựa chọn thông minh giúp bạn "ngược tuổi" một cách an toàn và tự nhiên.
Dinh dưỡng là 'bí mật' ít ai ngờ trong cuộc chiến chống lão hóa
Làn da chúng ta bắt đầu xuất hiện nếp nhăn khi lượng collagen và elastin tự nhiên giảm dần theo tuổi tác. Thế nhưng, không cần phải trông cậy hoàn toàn vào mỹ phẩm hay các liệu trình đắt đỏ, cơ thể vẫn có thể tự "chống lão hóa" nếu được nuôi dưỡng đúng cách từ bên trong.
Một số loại thực phẩm giàu dưỡng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp tăng độ đàn hồi, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, đồng thời giữ cho làn da luôn tươi sáng và trẻ trung hơn mỗi ngày.
Video trong bài viết này sẽ 'bật mí' cho bạn những thực phẩm giúp làn da chống lại dấu hiệu thời gian một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.
