Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần
Theo bác sĩ La Bội Lâm, rau lang là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao.
Loại rau này chứa nhiều hợp chất sinh học như polyphenol, acid chlorogenic, anthocyanin và flavonoid giúp thanh nhiệt, giải độc, ổn định đường huyết, chống viêm và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Bác sĩ La cho biết, bà duy trì thói quen ăn rau lang ít nhất 3 lần mỗi tuần để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.
Theo China Times , bác sĩ La nhận định một trong những nguyên nhân gây ra các rối loạn đường huyết và bệnh ung thư là tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Nhờ chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, rau lang có thể giảm phản ứng viêm , đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng polyphenol và anthocyanin trong rau lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi.
Những hợp chất này còn kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư và ngăn ngừa đột biến tế bào. Vì vậy, bác sĩ La khẳng định đây là loại rau phù hợp với người muốn tăng cường sức khỏe, chống viêm và phòng ngừa ung thư.
Dưới góc nhìn Đông y, rau lang quy vào các kinh phế, vị và đại tràng, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể đào thải độc tố và cân bằng nội tạng. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm năm 2025 cho thấy chiết xuất từ rau lang có khả năng kháng khuẩn mạnh đối với tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh - hai loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến.
Tuy nhiên, bác sĩ La nhấn mạnh rằng rau lang có tính hàn, không nên ăn sống hoặc dùng làm gỏi trộn vì dễ gây lạnh bụng, đầy hơi, khó tiêu. Bên cạnh đó, đây là loại rau có hàm lượng kali cao, nên người mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang theo chế độ ăn ít kali cần hạn chế.
Ngoài ra, rau lang còn chứa vitamin K, một chất giúp thúc đẩy quá trình đông máu. Do đó, những người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh ăn quá nhiều để không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.
Bác sĩ La kết luận, rau lang là món ăn dân dã giàu giá trị dinh dưỡng. Nếu biết cách chế biến và ăn với lượng vừa phải, loại rau này có thể trở thành “vị thuốc” tự nhiên giúp ổn định đường huyết, tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.
