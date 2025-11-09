Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần

Chủ nhật, 00:00 09/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Theo bác sĩ La Bội Lâm, rau lang là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao.

Loại rau này chứa nhiều hợp chất sinh học như polyphenol, acid chlorogenic, anthocyanin và flavonoid giúp thanh nhiệt, giải độc, ổn định đường huyết, chống viêm và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Bác sĩ La cho biết, bà duy trì thói quen ăn rau lang ít nhất 3 lần mỗi tuần để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần - Ảnh 1.

Rau lang dễ trồng, nhiều tác dụng. Ảnh: Ban Mai

Theo China Times , bác sĩ La nhận định một trong những nguyên nhân gây ra các rối loạn đường huyết và bệnh ung thư là tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Nhờ chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, rau lang có thể giảm phản ứng viêm , đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng polyphenol và anthocyanin trong rau lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi.

Những hợp chất này còn kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư và ngăn ngừa đột biến tế bào. Vì vậy, bác sĩ La khẳng định đây là loại rau phù hợp với người muốn tăng cường sức khỏe, chống viêm và phòng ngừa ung thư.

Dưới góc nhìn Đông y, rau lang quy vào các kinh phế, vị và đại tràng, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể đào thải độc tố và cân bằng nội tạng. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm năm 2025 cho thấy chiết xuất từ rau lang có khả năng kháng khuẩn mạnh đối với tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh - hai loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến.

Tuy nhiên, bác sĩ La nhấn mạnh rằng rau lang có tính hàn, không nên ăn sống hoặc dùng làm gỏi trộn vì dễ gây lạnh bụng, đầy hơi, khó tiêu. Bên cạnh đó, đây là loại rau có hàm lượng kali cao, nên người mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang theo chế độ ăn ít kali cần hạn chế.

Ngoài ra, rau lang còn chứa vitamin K, một chất giúp thúc đẩy quá trình đông máu. Do đó, những người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh ăn quá nhiều để không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Bác sĩ La kết luận, rau lang là món ăn dân dã giàu giá trị dinh dưỡng. Nếu biết cách chế biến và ăn với lượng vừa phải, loại rau này có thể trở thành “vị thuốc” tự nhiên giúp ổn định đường huyết, tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

An Yên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì

Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông hơn 40 tuổi viêm gan cấp, tiến triển thành suy gan sau khi ăn mì cho thêm tương mè hết hạn.

Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm

Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt thời gian dài bất ngờ nhận thấy da mình chuyển sang màu vàng lạ thường.

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.

Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi

Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi

Sống khỏe - 16 giờ trước

Vắc xin phế cầu 20 của Pfizer (Mỹ) và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi (Pháp) vừa được mở rộng chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, giúp bảo vệ trẻ em sớm trước 2 loại vi khuẩn gây nhiều biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.

Ăn kiêng không có nghĩa là nhịn ăn - dưới đây là bí quyết giữ dáng không cực thân

Ăn kiêng không có nghĩa là nhịn ăn - dưới đây là bí quyết giữ dáng không cực thân

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Giảm cân không phải là cuộc đua vội vàng mà là hành trình yêu bản thân – kéo dài từng ngày một. Thay vì lao vào chế độ kiêng khem khắc nghiệt, bài viết này sẽ bật mí những nguyên tắc ăn uống thông minh, dễ áp dụng và giúp bạn giữ dáng bền vững mà vẫn ăn ngon, sống khỏe. Hãy cùng khám phá để xây dựng phong cách sống đẹp – nhẹ nhàng – dài lâu nhé!

Củ sen được ví như 'nhân sâm' giá rẻ, bổ hơn cả thịt cá

Củ sen được ví như 'nhân sâm' giá rẻ, bổ hơn cả thịt cá

Sống khỏe - 19 giờ trước

Củ sen được xem là “nhân sâm đất” giá rẻ, bổ dưỡng toàn diện cho sức khỏe gồm tăng đề kháng, đẹp da, khỏe tim, ngủ ngon, tiêu hóa tốt.

Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quả

Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quả

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Làn da bắt đầu có dấu vết tuổi tác? Trước khi tìm đến kem đắt tiền hay spa, hãy thử nhìn lại thực đơn hằng ngày của bạn. Có những dưỡng chất tự nhiên vừa giúp tổng hợp collagen, vừa chống oxy hóa – và chỉ cần thêm vào thực đơn làn da bạn có thể trẻ hơn mỗi ngày. Bài viết này sẽ 'bật mí' lựa chọn thông minh giúp bạn "ngược tuổi" một cách an toàn và tự nhiên.

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.

Xem nhiều

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

Sống khỏe
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top