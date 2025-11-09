Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Nhiều trẻ nhỏ nhập viện vì cúm A, cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Sau hai ngày điều trị cúm A, một bệnh nhi 9 tháng tuổi vẫn đang được theo dõi biến chứng viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Tuy đã giảm sốt cao, không còn co giật, nhưng bé vẫn mệt và quấy khóc. Anh Nguyễn Phan Sơn (phường Tây Mỗ, Hà Nội), bố bệnh nhi cho biết: "Do bé bị sốt cao kéo dài, sang ngày thứ hai, gia đình đã lo lắng và chủ động đưa cháu nhập viện, không tự ý điều trị tại nhà".

Theo các bác sĩ, số ca cúm mùa trên địa bàn thành phố đang có xu hướng tăng do sự thay đổi đột ngột của thời tiết ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, đặc biệt ở trẻ em.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong giai đoạn mưa bão và giao mùa (từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm), số ca bệnh đường hô hấp có xu hướng tăng khoảng 70% so với thông thường. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 7 đến 10 bệnh nhi mắc cúm A cần điều trị.

Trong giai đoạn mưa bão và giao mùa (từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm), số ca bệnh đường hô hấp có xu hướng tăng khoảng 70% so với thông thường.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện đang điều trị cho gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em. Bệnh nhi T. T. H 16 tháng tuổi (Hà Nội), được chẩn đoán cúm A, có viêm phế quản – phổi bội nhiễm, may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bé vốn khỏe mạnh, sống cùng gia đình có chị gái đang mắc cúm. Trước nhập viện 3 ngày, trẻ sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan nhiều, sau đó xuất hiện khò khè, ho có đờm đặc. Trẻ mệt lả, ho khạc kém, ứ đọng nhiều đờm.

Trẻ đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả test cúm A dương tính. Khám lâm sàng cho thấy phổi đã có dấu hiệu bội nhiễm, nghe phổi nhiều rải ẩm, ran rít hai bên. Hình ảnh X-quang phổi lúc nhập viện có tổn thương phế quản – phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt. Xét nghiệm máu phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng 13,8 G/L, CRP 51 mg/L – cao gấp hơn 10 lần bình thường. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết. Sau hai ngày điều trị nội trú, trẻ đáp ứng tốt, giảm sốt, cải thiện hô hấp, ăn bú trở lại, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát.

Không nên tự ý điều trị tại nhà khi trẻ sốt cao kéo dài

Theo ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nguy hiểm hơn với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng.

“Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể tiến triển nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời”, bác sĩ Dũng cho biết.

Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh.

Biểu hiện thường gặp ở hầu hết trẻ mắc cúm A là sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc. Trẻ lớn và người lớn thường thấy rõ hơn biểu hiện đau mỏi người, đau nhức xương khớp. Ngoài ra, trẻ có thể gặp co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, đều là dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. Việc đưa trẻ đến khám kịp thời sẽ giúp điều trị đúng phác đồ, hạn chế các biến chứng nặng.

Trước diễn biến gia tăng các ca cúm A trong thời điểm giao mùa hiện nay, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vắc xin cúm là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. BS.CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: “Hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Người dân nên chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và con em mình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh gia tăng”.

Cần đảm bảo vệ sinh lớp học sạch sẽ, thường xuyên lau chùi bàn ghế, tay nắm cửa và các dụng cụ học tập bằng dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt, với trẻ ở lứa tuổi mầm non, việc vệ sinh đồ chơi tại trường và tại gia đình là vô cùng quan trọng, bởi dịch tiết của trẻ bám trên bề mặt đồ chơi cũng có trở thành nguồn lây bệnh.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên chú trọng tăng cường dinh dưỡng và khuyến khích trẻ rèn luyện thể thao thường xuyên nhằm nâng cao sức đề kháng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nên cho trẻ nghỉ học, thông báo kịp thời tới giáo viên và đưa con em mình đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị phù hợp.