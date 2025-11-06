Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
Phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu đi cầu ra máu
Ông T. (78 tuổi) bị bệnh trĩ nhiều năm, thường xuyên đi tiêu ra máu nhưng không đi khám. Khoảng 2 tuần gần đây, ông thường xuyên bị táo bón, đi cầu ra máu đỏ tươi lẫn máu bầm nên đến BVĐK Tâm Anh TP. HCM kiểm tra.
Kết quả nội soi đại tràng phát hiện ở đại tràng xuống cách bờ hậu môn 34 cm có một u sùi khoảng 3,5 cm chiếm toàn bộ chu vi đại tràng, bề mặt dễ chảy máu. Ở trực tràng có 1 polyp 1,5 cm được bác sĩ tiến hành cắt trong quá trình nội soi.
Kết quả sinh thiết khối u ở đại tràng là ung thư trực tràng biểu mô tuyến xâm nhập, độ 2. Polyp trực tràng được xác định lành tính, diện cắt chân polyp không còn tổn thương.
Tiến sĩ bác sĩ Phạm Công Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết khối u lớn làm hẹp đường đi trong đài tràng gây táo bón kéo dài. Hơn nữa, bề mặt của khối u lại dễ tổn thương, trầy xước khi phân cứng đi qua hoặc có sự co bóp của đại tràng khi đại tiện nên dễ gây chảy máu.
Bác sĩ chỉ định ông T. chụp cắt lớp vi tính CT 1975 lát cắt để xác định giai đoạn bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp nhất. Kết quả ghi nhận, ung thư đại tràng xuống, giai đoạn T4a (khối u đã xâm lấn đến lớp thanh mạc), nghi ngờ có di căn hạch.
Phẫu thuật triệt căn cho bệnh nhân ung thư đại tràng
Ông T. được chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi thế hệ mới, cắt đại tràng trái kết hợp nạo vét hạch triệt để. Đây là phương pháp điều trị tối ưu, xâm lấn tối thiểu với những vết mổ nhỏ chỉ khoảng 0,5 – 1 cm, tăng tỉ lệ điều trị triệt căn, an toàn (tránh tổn thương niệu quản trái và các cơ quan lân cận), bảo tồn chức năng sinh lý, mất máu ít, giúp người bệnh phục hồi nhanh sau mổ.
Quá trình phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot, qua hệ thống camera 3D độ phân giải cao cung cấp hình ảnh không gian ba chiều, sắc nét và phóng đại gấp 10 lần, giúp bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc mạch máu, thần kinh hạ vị, niệu quản trái,… Đồng thời, điều khiển các cánh tay robot phẫu tích chính xác các mạch máu nuôi phần đại tràng chứa u và nạo vét hạch tối đa. Tiếp theo, bác sĩ cắt ngang đại tràng trên u 10 cm và dưới 5 cm, nối 2 đầu đại tràng bằng máy khâu nối (stapler) hoàn toàn trong ổ bụng (không cần rạch da để làm miệng nối bên ngoài).
Ca mổ kéo dài khoảng 180 phút, sau mổ người bệnh ít đau, có thể đi lại ngay ngày hôm sau. Ngày thứ 2, người bệnh có thể ăn cháo, sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 5 ngày.
Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư giai đoạn pT3N0, tế bào ung thư đã phát triển đến lớp cơ. 18 hạch được nạo vét không có di căn, tế bào ung thư chưa thâm nhập mạch máu hoặc thần kinh. Người bệnh đã được phẫu thuật điều trị triệt căn, không cần hóa hay xạ trị bổ sung và chỉ cần thăm khám sức khỏe định kỳ.
Cảnh giác với dấu hiệu ung thư đại tràng
Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác. Các triệu chứng có thể diễn biến từ từ, khiến người bệnh chủ quan không đi khám, khi phát hiện thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.
Triệu chứng cảnh báo ung thư đại trực tràng thường gặp như đi ngoài ra máu, rối loạn thói quen đại tiện, táo bón, đại tiện ra máu, phân đen, đau bụng, đầy hơi, chứng bụng… Trong khi đó, triệu chứng bệnh trĩ là đi tiêu máu đỏ tươi, thường nhỏ giọt hoặc thành tia, kèm đau rát, ngứa hậu môn. Người bệnh ít sụt cân và mệt mỏi như bệnh ung thư đại tràng.
Làm gì để phòng ngừa bệnh ung thư đại tràng
Bác sĩ Công Khánh khuyến nghị, bên cạnh xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và vận động khoa học thì cần thăm khám, tầm soát ung thư đường tiêu hóa định kỳ.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), những người thuộc nhóm nguy cơ trung bình được khuyến nghị bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 45, nội soi đại tràng được xem là "tiêu chuẩn vàng" giúp phát hiện và cắt bỏ các polyp (tổn thương tiền ung thư) ngay trong quá trình nội soi. Thường thực hiện mỗi 5 năm nếu kết quả bình thường.
Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, hội chứng đa polyp di truyền, tiền sử bản thân bị polyp tuyến, hoặc mắc các bệnh lý viêm ruột mãn tính (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn…) cần phải tầm soát sớm hơn, thường là trước 45 tuổi.
Khi có bất kỳ triệu chứng chảy máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện (táo bón, rối loạn tiêu hóa, phân dẹt, mót rặn), nên đến các bệnh viện uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được "giải thoát" nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
GĐXH - Anh T. phát hiện nhồi máu ruột non từ dấu hiệu nôn nhiều, đau quặn bụng từng cơn vùng thượng vị, chướng bụng kèm bí trung - đại tiện.
GĐXH - Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, mà còn là "báo động" sớm cho sức khỏe người nhiễm HIV. Nhiều bệnh lý tại mắt có thể âm thầm phát triển, từ khô mắt, mờ mắt đến viêm võng mạc hay hoại tử võng mạc, nếu bỏ qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sống chung với HIV.
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được "đối xử" đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.
GĐXH - Bà Ngà bị viêm tụy cấp thể hoại tử nặng, do mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.
