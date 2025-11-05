Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cúm cần làm gì để không bị biến chứng?

Bệnh cúm là một dạng bệnh nhiễm vi rút cấp tính. Bệnh phát triển khi vi rút cúm lây nhiễm và tấn công vào hệ hô hấp đường mũi, cổ họng, các ống phế quản và có thể bao gồm cả phổi.

Bệnh phần lớn diễn biến nhẹ và người bệnh có thể tự hồi phục trong khoảng 2-7 ngày. Tuy nhiên ở một số trường hợp đặc biệt như người bị suy giảm miễn dịch, người mắc các bệnh mạn tính,… bệnh có thể trở nên nguy hiểm và gây ra các biến chứng nặng có thể dẫn tới tử vong.

Triệu chứng cúm thường gặp đầu tiên là sốt cao từ 39 đến 41 độ C. Trẻ em nếu mắc bệnh thường sẽ sốt cao hơn so với người lớn. Người bị cúm cũng có thể gặp thêm một hoặc nhiều các dấu hiệu như: Cảm thấy ớn lạnh, đổ mồ hôi, ho khan, viêm họng, nghẹt mũi, đau đầu, khó thở...

Hầu hết các triệu chứng của bệnh cúm sẽ dần biến mất sau khoảng 4-7 ngày. Ho khan, mệt mỏi phần lớn kéo dài hàng tuần bên cạnh việc bị sốt đi sốt trở lại.

Nếu các triệu chứng dần trở nên nặng hơn hoặc dai dẳng, không có dấu hiệu giảm bớt sau 1 tuần thì bạn cần đến gặp bác sĩ để phòng ngừa biến chứng.

6 loại nước người bệnh cúm nên bổ sung thường xuyên để giảm triệu chứng

Nước lọc

Khi bị cúm người bệnh thường có biểu hiện sốt, đổ mồ hôi, háo nước. Chính vì vậy, người bệnh cần bổ sung nhiều nước để bù nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, uống nhiều nước còn giúp giải độc cơ thể, làm loãng đờm để giảm triệu chứng ho, tắc mũi.

Người bệnh nên uống tối thiểu 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày để bổ sung nước cho cơ thể. Bạn có thể uống nước bất kỳ khi nào cảm thấy khát. Tuy nhiên, với người cao tuổi nên hạn chế uống nhiều nước trước khi đi ngủ để hạn chế đi tiểu đêm, giúp ngủ ngon giấc hơn.

Nước dừa

Trong nước dừa chứa carbohydrate (trong 1 cốc nước dừa – khoảng 240g có 10.4g carbohydrate) dễ tiêu hóa, giúp giữ nước và chất điện giải có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, nước dừa còn là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời (100g nước dừa có 24mg vitamin C), giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa các loại vi khuẩn, virus gây bệnh.

Nước dừa rất tốt cho người bị cảm cúm, tuy nhiên theo các chuyên gia, người bệnh chỉ nên uống 240ml mỗi ngày, chia ra làm 2 lần. Bên cạnh đó, người bệnh nên uống nước dừa nguyên chất không nên cho thêm đường có thể bị ngọt quá, khó uống và gây tăng đường huyết ở người bệnh tiểu đường.

Trà gừng

Gừng là loại củ có tính ấm, nóng và theo kết quả nghiên cứu "Hoạt động kháng khuẩn, kháng nấm của gia vị", gừng mang lại hiệu quả trong việc chống viêm, kháng khuẩn nhờ hợp chất Gingerol. Đây là hoạt chất giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn vào cơ thể, làm giảm đau đầu, đau cơ, triệu chứng khó chịu của bệnh cảm cúm.

Bạn có thể uống trà gừng hàng ngày với liều lượng 2 cốc mỗi ngày, mỗi cốc khoảng 200ml. Trà gừng có thể tự làm bằng cách dùng 3 – 4 lát gừng tươi (hoặc 250mg hay 1g bột gừng tươi)cho vào nước ấm, thêm chanh hoặc mật ong để tăng mùi vị và dễ uống hơn.

Lưu ý: Khi người cảm cúm đang có huyết áp cao, sốt cao... không nên uống trà gừng.

Nước chanh ấm

Chanh là loại quả có lượng vitamin C rất lớn cùng nhiều vitamin A, sắt, kali,… rất tốt để người bệnh hồi phục sức khỏe. Đặc biệt, vitamin C trong chanh là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, bảo vệ hệ thống miễn dịch.

Người bệnh có thể uống nước chanh ấm pha mật ong thường xuyên, tuy nhiên không nên uống quá 1.5 lít mỗi ngày (sử dụng khoảng 2 – 3 trái chanh).

Tuy nhiên, với người đau dạ dày bị cảm cúm không nên lạm dụng uống nhiều nước chanh sẽ khiến triệu chứng của bệnh đau dạ dày trở nên nặng hơn.

Nước cam

Cam là "vua" của các loại quả giàu vitamin C, chính vì vậy người bệnh cảm cúm nên uống nước cam để sớm hồi phục. Trong 100g múi cam có chứa tới 30mg vitamin C. Lượng vitamin C lớn sẽ giúp tăng khả năng hoạt động của hệ miễn dịch, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể trước các mầm bệnh, giúp người bệnh mau khỏe.

Mặc dù rất tốt cho cơ thể, nhưng người bệnh chỉ nên uống nước cam tương ứng với lượng nước vắt 1 quả cam (trọng lượng từ 85 – 100g) mỗi ngày. Bạn có thể cho thêm nước lọc, hoặc đường để dễ uống hơn và uống nước cam trước 1 – 2 tiếng sau bữa ăn.

Thức uống bổ sung chất điện giải

Ngoài việc uống đủ nước, thức uống giàu chất điện giải có thể bổ sung lượng dự trữ các khoáng chất Natri và Kali cho người bệnh. Natri giúp thẩm thấu dịch, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mất dịch. Bên cạnh đó, Natri còn kết hợp với các ion khác giúp cân bằng nồng độ chất lỏng, giữ nước cho cơ thể,…

Tuy nhiên, cố gắng tránh đồ uống thể thao có đường, mà ưu tiên sử dụng những thức uống điện giải ít/không đường.