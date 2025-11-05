Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
Bệnh cúm cần làm gì để không bị biến chứng?
Bệnh cúm là một dạng bệnh nhiễm vi rút cấp tính. Bệnh phát triển khi vi rút cúm lây nhiễm và tấn công vào hệ hô hấp đường mũi, cổ họng, các ống phế quản và có thể bao gồm cả phổi.
Bệnh phần lớn diễn biến nhẹ và người bệnh có thể tự hồi phục trong khoảng 2-7 ngày. Tuy nhiên ở một số trường hợp đặc biệt như người bị suy giảm miễn dịch, người mắc các bệnh mạn tính,… bệnh có thể trở nên nguy hiểm và gây ra các biến chứng nặng có thể dẫn tới tử vong.
Triệu chứng cúm thường gặp đầu tiên là sốt cao từ 39 đến 41 độ C. Trẻ em nếu mắc bệnh thường sẽ sốt cao hơn so với người lớn. Người bị cúm cũng có thể gặp thêm một hoặc nhiều các dấu hiệu như: Cảm thấy ớn lạnh, đổ mồ hôi, ho khan, viêm họng, nghẹt mũi, đau đầu, khó thở...
Hầu hết các triệu chứng của bệnh cúm sẽ dần biến mất sau khoảng 4-7 ngày. Ho khan, mệt mỏi phần lớn kéo dài hàng tuần bên cạnh việc bị sốt đi sốt trở lại.
Nếu các triệu chứng dần trở nên nặng hơn hoặc dai dẳng, không có dấu hiệu giảm bớt sau 1 tuần thì bạn cần đến gặp bác sĩ để phòng ngừa biến chứng.
6 loại nước người bệnh cúm nên bổ sung thường xuyên để giảm triệu chứng
Nước lọc
Khi bị cúm người bệnh thường có biểu hiện sốt, đổ mồ hôi, háo nước. Chính vì vậy, người bệnh cần bổ sung nhiều nước để bù nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, uống nhiều nước còn giúp giải độc cơ thể, làm loãng đờm để giảm triệu chứng ho, tắc mũi.
Người bệnh nên uống tối thiểu 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày để bổ sung nước cho cơ thể. Bạn có thể uống nước bất kỳ khi nào cảm thấy khát. Tuy nhiên, với người cao tuổi nên hạn chế uống nhiều nước trước khi đi ngủ để hạn chế đi tiểu đêm, giúp ngủ ngon giấc hơn.
Nước dừa
Trong nước dừa chứa carbohydrate (trong 1 cốc nước dừa – khoảng 240g có 10.4g carbohydrate) dễ tiêu hóa, giúp giữ nước và chất điện giải có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, nước dừa còn là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời (100g nước dừa có 24mg vitamin C), giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa các loại vi khuẩn, virus gây bệnh.
Nước dừa rất tốt cho người bị cảm cúm, tuy nhiên theo các chuyên gia, người bệnh chỉ nên uống 240ml mỗi ngày, chia ra làm 2 lần. Bên cạnh đó, người bệnh nên uống nước dừa nguyên chất không nên cho thêm đường có thể bị ngọt quá, khó uống và gây tăng đường huyết ở người bệnh tiểu đường.
Trà gừng
Gừng là loại củ có tính ấm, nóng và theo kết quả nghiên cứu "Hoạt động kháng khuẩn, kháng nấm của gia vị", gừng mang lại hiệu quả trong việc chống viêm, kháng khuẩn nhờ hợp chất Gingerol. Đây là hoạt chất giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn vào cơ thể, làm giảm đau đầu, đau cơ, triệu chứng khó chịu của bệnh cảm cúm.
Bạn có thể uống trà gừng hàng ngày với liều lượng 2 cốc mỗi ngày, mỗi cốc khoảng 200ml. Trà gừng có thể tự làm bằng cách dùng 3 – 4 lát gừng tươi (hoặc 250mg hay 1g bột gừng tươi)cho vào nước ấm, thêm chanh hoặc mật ong để tăng mùi vị và dễ uống hơn.
Lưu ý: Khi người cảm cúm đang có huyết áp cao, sốt cao... không nên uống trà gừng.
Nước chanh ấm
Chanh là loại quả có lượng vitamin C rất lớn cùng nhiều vitamin A, sắt, kali,… rất tốt để người bệnh hồi phục sức khỏe. Đặc biệt, vitamin C trong chanh là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, bảo vệ hệ thống miễn dịch.
Người bệnh có thể uống nước chanh ấm pha mật ong thường xuyên, tuy nhiên không nên uống quá 1.5 lít mỗi ngày (sử dụng khoảng 2 – 3 trái chanh).
Tuy nhiên, với người đau dạ dày bị cảm cúm không nên lạm dụng uống nhiều nước chanh sẽ khiến triệu chứng của bệnh đau dạ dày trở nên nặng hơn.
Nước cam
Cam là "vua" của các loại quả giàu vitamin C, chính vì vậy người bệnh cảm cúm nên uống nước cam để sớm hồi phục. Trong 100g múi cam có chứa tới 30mg vitamin C. Lượng vitamin C lớn sẽ giúp tăng khả năng hoạt động của hệ miễn dịch, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể trước các mầm bệnh, giúp người bệnh mau khỏe.
Mặc dù rất tốt cho cơ thể, nhưng người bệnh chỉ nên uống nước cam tương ứng với lượng nước vắt 1 quả cam (trọng lượng từ 85 – 100g) mỗi ngày. Bạn có thể cho thêm nước lọc, hoặc đường để dễ uống hơn và uống nước cam trước 1 – 2 tiếng sau bữa ăn.
Thức uống bổ sung chất điện giải
Ngoài việc uống đủ nước, thức uống giàu chất điện giải có thể bổ sung lượng dự trữ các khoáng chất Natri và Kali cho người bệnh. Natri giúp thẩm thấu dịch, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mất dịch. Bên cạnh đó, Natri còn kết hợp với các ion khác giúp cân bằng nồng độ chất lỏng, giữ nước cho cơ thể,…
Tuy nhiên, cố gắng tránh đồ uống thể thao có đường, mà ưu tiên sử dụng những thức uống điện giải ít/không đường.
Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.
Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
Chủ quan với dấu hiệu đau bụng, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện bị nhồi máu ruột nonBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Anh T. phát hiện nhồi máu ruột non từ dấu hiệu nôn nhiều, đau quặn bụng từng cơn vùng thượng vị, chướng bụng kèm bí trung - đại tiện.
Sống chung với HIV: Đây là những bệnh lý ở mắt không được bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, mà còn là “báo động” sớm cho sức khỏe người nhiễm HIV. Nhiều bệnh lý tại mắt có thể âm thầm phát triển, từ khô mắt, mờ mắt đến viêm võng mạc hay hoại tử võng mạc, nếu bỏ qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sống chung với HIV.
7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được “đối xử” đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thểBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.
Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đườngBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bà Ngà bị viêm tụy cấp thể hoại tử nặng, do mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.
Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ănBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Củ sen là nguyên liệu có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, có đặc điểm nghi ngờ ác tính cao...
Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnhBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Một trong những bài thuốc dân gian trị ho, viêm họng khi thời tiết thay đổi phải nhắc đến là rau giá đỗ.
Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đôngBệnh thường gặp
GĐXH - Thời tiết giao mùa, lạnh và hanh khô dễ gây bệnh. Hãy chủ động giữ ấm, ăn uống đủ chất và tăng đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.