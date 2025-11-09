Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững

Chủ nhật, 12:34 09/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...

Vì sao protein là "chìa khóa" cho vóc dáng và trái tim khỏe mạnh?

Giảm cân không chỉ là chuyện cắt bớt khẩu phần ăn, mà là nghệ thuật lựa chọn thực phẩm thông minh. Một chế độ ăn giàu protein có thể giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, duy trì cảm giác no lâu và hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ. Bên cạnh đó, protein còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, cân bằng chuyển hóa và giúp cơ thể hoạt động dẻo dai mỗi ngày. Hãy cùng khám phá những nguồn dinh dưỡng lành mạnh đang được các chuyên gia khuyên dùng để giữ dáng, đẹp da và khỏe mạnh từ bên trong.

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn "đủ đạm, đủ lực", khỏe như vận động viên20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

GĐXH - Ăn chay mà vẫn muốn chạy bền, dẻo dai như dân marathon? Đây là 20 loại thực phẩm giàu protein giúp bạn nạp đạm tự nhiên, phục hồi cơ nhanh mà không cần thịt cá.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Cùng chuyên mục

Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Sống khỏe - 3 giờ trước

Thời tiết giao mùa là thời điểm gia tăng ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ, trong đó có hai thể là cúm A và cúm B. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí xuất hiện biến chứng nặng.

3 thức uống thận sợ nhất, trong đó có trà đặc

3 thức uống thận sợ nhất, trong đó có trà đặc

Sống khỏe - 5 giờ trước

Ba loại đồ uống quen thuộc, có nhiều tác dụng bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ âm thầm hao tổn khí huyết, khiến thận suy kiệt.

Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần

Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần

Sống khỏe - 13 giờ trước

Theo bác sĩ La Bội Lâm, rau lang là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao.

Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì

Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông hơn 40 tuổi viêm gan cấp, tiến triển thành suy gan sau khi ăn mì cho thêm tương mè hết hạn.

Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm

Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt thời gian dài bất ngờ nhận thấy da mình chuyển sang màu vàng lạ thường.

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.

Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi

Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Vắc xin phế cầu 20 của Pfizer (Mỹ) và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi (Pháp) vừa được mở rộng chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, giúp bảo vệ trẻ em sớm trước 2 loại vi khuẩn gây nhiều biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.

Ăn kiêng không có nghĩa là nhịn ăn - dưới đây là bí quyết giữ dáng không cực thân

Ăn kiêng không có nghĩa là nhịn ăn - dưới đây là bí quyết giữ dáng không cực thân

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Giảm cân không phải là cuộc đua vội vàng mà là hành trình yêu bản thân – kéo dài từng ngày một. Thay vì lao vào chế độ kiêng khem khắc nghiệt, bài viết này sẽ bật mí những nguyên tắc ăn uống thông minh, dễ áp dụng và giúp bạn giữ dáng bền vững mà vẫn ăn ngon, sống khỏe. Hãy cùng khám phá để xây dựng phong cách sống đẹp – nhẹ nhàng – dài lâu nhé!

Củ sen được ví như 'nhân sâm' giá rẻ, bổ hơn cả thịt cá

Củ sen được ví như 'nhân sâm' giá rẻ, bổ hơn cả thịt cá

Sống khỏe - 1 ngày trước

Củ sen được xem là “nhân sâm đất” giá rẻ, bổ dưỡng toàn diện cho sức khỏe gồm tăng đề kháng, đẹp da, khỏe tim, ngủ ngon, tiêu hóa tốt.

Xem nhiều

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp
Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Ăn gì để da căng bóng, mịn màng không nếp nhăn? Đây là 'chân ái' giúp bạn trẻ mãi không cần filter

Sống khỏe
Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quả

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top