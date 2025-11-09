7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững

Vì sao protein là "chìa khóa" cho vóc dáng và trái tim khỏe mạnh?

Giảm cân không chỉ là chuyện cắt bớt khẩu phần ăn, mà là nghệ thuật lựa chọn thực phẩm thông minh. Một chế độ ăn giàu protein có thể giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, duy trì cảm giác no lâu và hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ. Bên cạnh đó, protein còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, cân bằng chuyển hóa và giúp cơ thể hoạt động dẻo dai mỗi ngày. Hãy cùng khám phá những nguồn dinh dưỡng lành mạnh đang được các chuyên gia khuyên dùng để giữ dáng, đẹp da và khỏe mạnh từ bên trong.