Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?

Ảnh minh họa.





Gửi tiết kiệm tại ngân hàng không chỉ là một kênh đầu tư sinh lời mà còn là phương thức hữu hiệu nhất để cất giữ tiền.

Do vậy, không ít cha mẹ lựa chọn gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng chính số tiền mừng tuổi (lì xì) của con cái sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, xem như một cách vừa giúp con giữ tiền lại vừa có thể sinh lời từ số tiền này.

Hơn nữa, việc định hướng trẻ nhỏ gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi còn mang ý nghĩa giúp trẻ trang bị kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân.

Trên thực tế, việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho các bậc cha mẹ muốn gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng, bởi chỉ cần một số tiền nhỏ, 500.000 đồng, 1 triệu đồng hay thậm chí chỉ 100.000 đồng đã có thể lập sổ tiết kiệm tại quầy hoặc thông qua hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hiện mỗi ngân hàng tự đề ra các mức tối thiểu để mở sổ tiết kiệm. Mức thấp nhất ai cũng có thể mở tài khoản tiết kiệm chỉ là 100.000 đồng.

Trước đây, do các chương trình gửi tiết kiệm của ngân hàng thường yêu cầu số tiền tối thiểu khá lớn, nên đối với học sinh, sinh viên không phải là chuyện dễ. Nhưng hiện nay, 1 triệu đồng là khoản đã có thể bắt đầu gửi tiết kiệm tại phần lớn ngân hàng.

Không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên, ngay cả với người đi làm, nếu thu nhập không cao vẫn có thể trích ra 1 triệu đồng để gửi vào ngân hàng, tạo quỹ dự phòng cho tương lai và đề phòng những trường hợp bất ngờ cần đến tiền.

Theo khuyến nghị tại các ngân hàng, với 1 triệu đồng, khách hàng có thể gửi tiết kiệm online hoặc tại quầy giao dịch. Tuy nhiên, khách hàng nên ưu tiên hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến để được nhận ưu đãi lãi suất cao hơn 0,1-0,2%/năm so với gửi tiết kiệm tại quầy.

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn là hình thức tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhất định, có cam kết về thời gian tất toán. Tùy vào nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn theo tháng hoặc theo năm.

Thông thường, kỳ hạn càng dài thì mức lãi suất càng cao. Lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm này sẽ được quy định bởi ngân hàng và thay đổi theo từng thời kỳ.

Khách hàng hoàn toàn có thể gửi tiết kiệm online trên ứng dụng di động của ngân hàng, thông qua đó có thể thực hiện mọi thao tác như kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán, tái tục... trên thiết bị di động.

Đối với cả 2 hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online, tiền lãi sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn gửi tiết kiệm. Trường hợp nhận lãi vào cuối kỳ sẽ cao hơn nhận hàng tháng.

Mở sổ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi lần đầu cần làm gì?

Ảnh minh họa

Đối với những khách hàng mới gửi tiết kiệm lần đầu, ngoài số tiền gửi tối thiểu, khách hàng cũng nên quan tâm tới các yếu tố khác để nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính đặt ra.

Đầu tiên là phải chọn ngân hàng uy tín

Thứ hai, ưu tiên lựa chọn kỳ hạn dài khi gửi tiết kiệm, vì lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài sẽ cao hơn so với kỳ hạn ngắn. Do đó, khách hàng nên ưu tiên gửi tiền vào các kỳ hạn dài để nhận được mức lãi suất hấp dẫn.

Trường hợp không chắc chắn về kế hoạch rút tiền trong tương lai, khách hàng nên lựa chọn giải pháp "tiền gửi rút gốc linh hoạt" để phù hợp với nhu cầu tài chính. Giải pháp này cho phép khách hàng linh hoạt rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã gửi tiết kiệm, số tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn như đã thỏa thuận ban đầu.

Nên tham khảo việc mở tài khoản tiền gửi online, vì nhiều lợi ích như:

- Không cần đến trực tiếp phòng giao dịch mà chỉ cần có tài khoản ngân hàng đã đăng ký Internet Banking/Mobile Banking.

- Có thể gửi mọi lúc mọi nơi chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối Internet.

- Linh hoạt tất toán tài khoản: Người gửi có thể tất toán online tại nhà bất kỳ lúc nào và khoản tiền gửi sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Ngoài ra, người gửi còn có thể dễ dàng quản lý khoản tiền gửi, bổ sung vốn, cài đặt lịch tự động chuyển tiền...

- Lãi suất hấp dẫn: Ngân hàng áp dụng lãi suất hấp dẫn cho các tài khoản tiền gửi online, thường cao hơn 0,1 - 0,4%/năm so với gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch.

- Yêu cầu số tiền tối thiểu cần gửi trong lần đầu tiên thấp hơn: Gửi tiết kiệm vào tài khoản tiền gửi online thường yêu cầu số tiền tối thiểu trong lần đầu tiên thấp hơn so với mở sổ tiết kiệm tại phòng giao dịch.

Bao nhiêu tuổi có thể mở sổ tiết kiệm?

Tại Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về người gửi tiền như sau:

Người gửi tiền

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ.

Như vậy, người có thể mở sổ tiết kiệm sẽ có độ tuổi như sau:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự;

- Chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật.