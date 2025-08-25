Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản Phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc đã cấp cứu thành công một sản phụ bị tiền sản giật nặng, có nguy cơ tiến triển thành HELLP. Nhờ xử trí đúng phác đồ, ê-kíp đã giúp mẹ vượt cạn thành công, em bé chào đời khỏe mạnh.
Xử trí kịp thời tiền sản giật cứu sống mẹ và thai nhi
Chị Quyền Anh Tú, 32 tuổi, mang thai lần đầu, được phát hiện tăng huyết áp từ tuần thai thứ 25 nhưng sử dụng thuốc không đều đặn. Đến tuần thai 34, chị phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng huyết áp tăng cao (150/100 mmHg), tổn thương gan thận (men gan tăng cao, acid uric và creatinin đều tăng), thai nhi nhỏ hơn tuổi thai, được chẩn đoán tình trạng tiền sản giật nặng.
BS Nguyễn Thị Ngân (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết: "Trường hợp của sản phụ Tú là một dạng tiền sản giật không điển hình, rất nguy hiểm vì tổn thương gan – thận xuất hiện dù không có protein niệu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng diễn tiến sang sản giật hoặc hội chứng HELLP (gồm tan máu, men gan tăng cao và giảm tiểu cầu) - một tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và thai nhi".
Để kiểm soát huyết áp tăng cao, sản phụ được chỉ định truyền tĩnh mạch Nicardipine, đồng thời tiêm corticosteroid nhằm thúc đẩy sự trưởng thành phổi của thai nhi, phòng ngừa nguy cơ suy hô hấp sau sinh.
Sau 48 giờ, khi huyết áp đã ổn định và tình trạng mẹ được kiểm soát tạm thời, ê-kíp sản khoa hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động. Quá trình mổ diễn ra khẩn trương, thai nhi chào đời an toàn, nặng 2kg, hồng hào và tự thở tốt. Sản phụ được chuyển về chăm sóc sau sinh, tiếp tục theo dõi chức năng gan – thận và huyết áp sát sao, sau đó dần ổn định.
Chia sẻ khi đã hồi sức, chị Tú xúc động bày tỏ: "Cảm ơn các bác sĩ Hồng Ngọc rất nhiều, nếu không có sự theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời của các bác sĩ, có lẽ cả tôi và con đã không thể vượt cạn an toàn".
Tiền sản giật - tai biến sản khoa nguy hiểm cần theo dõi sát sao
Tiền sản giật là biến chứng thai kỳ xuất hiện sau tuần thai 20, đặc trưng bởi tình trạng tăng huyết áp. Theo thống kê, có khoảng 2-8% phụ nữ mang thai bị tiền sản giật, và trên thế giới có hơn 10 triệu ca mắc tiền sản giật mỗi năm. Đây là bệnh lý nhiễm độc thai nghén, có thể ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tiền sản giật có thể nhanh chóng tiến triển thành hội chứng HELLP.
Các dấu hiệu tiền sản giật thai phụ không nên bỏ qua: Huyết áp tăng cao (từ 140/90mmHg), tăng cân nhanh kèm phù mặt hoặc tay chân đột ngột, đau đầu dai dẳng, nhìn mờ,... Đáng nói, các triệu chứng ban đầu của tiền sản giật thường khá mờ nhạt hoặc dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng ốm nghén thông thường. Trong nhiều trường hợp, thai phụ không có nhiều biểu hiện của tiền sản giật nhưng vẫn được chẩn đoán mắc bệnh do tổn thương gan - thận rõ rệt.
Bác sĩ Ngân nhấn mạnh: "Sàng lọc tiền sản giật và quản lý thai kỳ toàn diện đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa biến chứng tăng huyết áp, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Mẹ bầu cần được sàng lọc nguy cơ ngay từ quý I thai kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị, giảm thiểu tổn thương cơ quan, giúp thai nhi phát triển đủ tháng và hạn chế sinh non."
Thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp mạn tính, đa thai, béo phì, đái tháo đường, bệnh thận, tim mạch, lupus ban đỏ… hoặc có kết quả xét nghiệm máu bất thường cần được theo dõi huyết áp sát sao. Mẹ bầu nên chú ý có kế hoạch dinh dưỡng hợp lý, thực hiện đầy đủ các chỉ định của bác sĩ, đặc biệt cần thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ để kiểm soát đầy đủ nguy cơ.
Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng mẹ bầu xuyên suốt hành trình mang thai - sinh nở với phác đồ cá nhân hóa theo Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe ACHSI - Úc, bảo chứng cho quy trình điều trị an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Đồng thời, Hồng Ngọc là bệnh viện tư nhân tiên phong tại miền Bắc được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, đảm bảo mẹ và bé được chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Liên hệ hotline 0919 645 271 - 0918 750 845 để được tư vấn.
BVĐK Hồng Ngọc
Bác sĩ U70 chia sẻ 15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọSống khỏe - 1 giờ trước
Thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ là cách để duy trì cân nặng hay vóc dáng, mà còn là chìa khóa vàng để có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 12 giờ trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
5 rủi ro sức khỏe bạn không nên bỏ qua khi uống thuốc ngủSống khỏe - 12 giờ trước
Thuốc ngủ có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, nhưng dùng thường xuyên tiềm ẩn nhiều rủi ro như suy giảm trí nhớ, buồn ngủ ban ngày và té ngã ở người cao tuổi...
Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, chà là sấy khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi.
Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh việnBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường sau khi chơi thể thao. Ngừng tim 5 lần tại bệnh viện may mắn được cứu sống.
4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạchSống khỏe - 1 ngày trước
Những thay đổi trong lối sống như ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá, duy trì hoạt động thể chất và kiểm soát tốt căng thẳng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tắc nghẽn động mạch cũng như những biến chứng liên quan.
Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những căn bệnh đe dọa sức khỏe con người nghiêm trọng nhất.
Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, nhiều người phát hiện muộn. 8 dấu hiệu này chính là chìa khóa nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe gan.
Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Từ thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da cho đến phòng bệnh tim mạch – tất cả đều gói gọn trong thói quen uống nước ấm mỗi sáng.
Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.
Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?Sống khỏe
GĐXH - Chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, chà là sấy khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi.