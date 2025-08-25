Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con

Nhờ được can thiệp kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẹ và bé đã vượt cạn an toàn.

Xử trí kịp thời tiền sản giật cứu sống mẹ và thai nhi

Chị Quyền Anh Tú, 32 tuổi, mang thai lần đầu, được phát hiện tăng huyết áp từ tuần thai thứ 25 nhưng sử dụng thuốc không đều đặn. Đến tuần thai 34, chị phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng huyết áp tăng cao (150/100 mmHg), tổn thương gan thận (men gan tăng cao, acid uric và creatinin đều tăng), thai nhi nhỏ hơn tuổi thai, được chẩn đoán tình trạng tiền sản giật nặng.

BS Nguyễn Thị Ngân (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết: "Trường hợp của sản phụ Tú là một dạng tiền sản giật không điển hình, rất nguy hiểm vì tổn thương gan – thận xuất hiện dù không có protein niệu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng diễn tiến sang sản giật hoặc hội chứng HELLP (gồm tan máu, men gan tăng cao và giảm tiểu cầu) - một tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và thai nhi".

Để kiểm soát huyết áp tăng cao, sản phụ được chỉ định truyền tĩnh mạch Nicardipine, đồng thời tiêm corticosteroid nhằm thúc đẩy sự trưởng thành phổi của thai nhi, phòng ngừa nguy cơ suy hô hấp sau sinh.

Sau 48 giờ, khi huyết áp đã ổn định và tình trạng mẹ được kiểm soát tạm thời, ê-kíp sản khoa hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động. Quá trình mổ diễn ra khẩn trương, thai nhi chào đời an toàn, nặng 2kg, hồng hào và tự thở tốt. Sản phụ được chuyển về chăm sóc sau sinh, tiếp tục theo dõi chức năng gan – thận và huyết áp sát sao, sau đó dần ổn định.

Ca mổ thành công, cả mẹ và bé an toàn.

Chia sẻ khi đã hồi sức, chị Tú xúc động bày tỏ: "Cảm ơn các bác sĩ Hồng Ngọc rất nhiều, nếu không có sự theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời của các bác sĩ, có lẽ cả tôi và con đã không thể vượt cạn an toàn".

Tiền sản giật - tai biến sản khoa nguy hiểm cần theo dõi sát sao

Tiền sản giật là biến chứng thai kỳ xuất hiện sau tuần thai 20, đặc trưng bởi tình trạng tăng huyết áp. Theo thống kê, có khoảng 2-8% phụ nữ mang thai bị tiền sản giật, và trên thế giới có hơn 10 triệu ca mắc tiền sản giật mỗi năm. Đây là bệnh lý nhiễm độc thai nghén, có thể ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tiền sản giật có thể nhanh chóng tiến triển thành hội chứng HELLP.

Các dấu hiệu tiền sản giật thai phụ không nên bỏ qua: Huyết áp tăng cao (từ 140/90mmHg), tăng cân nhanh kèm phù mặt hoặc tay chân đột ngột, đau đầu dai dẳng, nhìn mờ,... Đáng nói, các triệu chứng ban đầu của tiền sản giật thường khá mờ nhạt hoặc dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng ốm nghén thông thường. Trong nhiều trường hợp, thai phụ không có nhiều biểu hiện của tiền sản giật nhưng vẫn được chẩn đoán mắc bệnh do tổn thương gan - thận rõ rệt.

Để phòng ngừa tiền sản giật, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt từ sau tuần thai thứ 20.

Bác sĩ Ngân nhấn mạnh: "Sàng lọc tiền sản giật và quản lý thai kỳ toàn diện đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa biến chứng tăng huyết áp, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Mẹ bầu cần được sàng lọc nguy cơ ngay từ quý I thai kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị, giảm thiểu tổn thương cơ quan, giúp thai nhi phát triển đủ tháng và hạn chế sinh non."

Thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp mạn tính, đa thai, béo phì, đái tháo đường, bệnh thận, tim mạch, lupus ban đỏ… hoặc có kết quả xét nghiệm máu bất thường cần được theo dõi huyết áp sát sao. Mẹ bầu nên chú ý có kế hoạch dinh dưỡng hợp lý, thực hiện đầy đủ các chỉ định của bác sĩ, đặc biệt cần thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ để kiểm soát đầy đủ nguy cơ.

Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng mẹ bầu xuyên suốt hành trình mang thai - sinh nở với phác đồ cá nhân hóa theo Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe ACHSI - Úc, bảo chứng cho quy trình điều trị an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Đồng thời, Hồng Ngọc là bệnh viện tư nhân tiên phong tại miền Bắc được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, đảm bảo mẹ và bé được chăm sóc sức khỏe toàn diện.

