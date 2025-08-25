Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con

Thứ hai, 08:10 25/08/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản Phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc đã cấp cứu thành công một sản phụ bị tiền sản giật nặng, có nguy cơ tiến triển thành HELLP. Nhờ xử trí đúng phác đồ, ê-kíp đã giúp mẹ vượt cạn thành công, em bé chào đời khỏe mạnh.

Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con - Ảnh 1.

Nhờ được can thiệp kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẹ và bé đã vượt cạn an toàn.

Xử trí kịp thời tiền sản giật cứu sống mẹ và thai nhi

Chị Quyền Anh Tú, 32 tuổi, mang thai lần đầu, được phát hiện tăng huyết áp từ tuần thai thứ 25 nhưng sử dụng thuốc không đều đặn. Đến tuần thai 34, chị phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng huyết áp tăng cao (150/100 mmHg), tổn thương gan thận (men gan tăng cao, acid uric và creatinin đều tăng), thai nhi nhỏ hơn tuổi thai, được chẩn đoán tình trạng tiền sản giật nặng.

BS Nguyễn Thị Ngân (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết: "Trường hợp của sản phụ Tú là một dạng tiền sản giật không điển hình, rất nguy hiểm vì tổn thương gan – thận xuất hiện dù không có protein niệu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng diễn tiến sang sản giật hoặc hội chứng HELLP (gồm tan máu, men gan tăng cao và giảm tiểu cầu) - một tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và thai nhi".

Để kiểm soát huyết áp tăng cao, sản phụ được chỉ định truyền tĩnh mạch Nicardipine, đồng thời tiêm corticosteroid nhằm thúc đẩy sự trưởng thành phổi của thai nhi, phòng ngừa nguy cơ suy hô hấp sau sinh.

Sau 48 giờ, khi huyết áp đã ổn định và tình trạng mẹ được kiểm soát tạm thời, ê-kíp sản khoa hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động. Quá trình mổ diễn ra khẩn trương, thai nhi chào đời an toàn, nặng 2kg, hồng hào và tự thở tốt. Sản phụ được chuyển về chăm sóc sau sinh, tiếp tục theo dõi chức năng gan – thận và huyết áp sát sao, sau đó dần ổn định.

Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con - Ảnh 2.

Ca mổ thành công, cả mẹ và bé an toàn.

Chia sẻ khi đã hồi sức, chị Tú xúc động bày tỏ: "Cảm ơn các bác sĩ Hồng Ngọc rất nhiều, nếu không có sự theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời của các bác sĩ, có lẽ cả tôi và con đã không thể vượt cạn an toàn".

Tiền sản giật - tai biến sản khoa nguy hiểm cần theo dõi sát sao

Tiền sản giật là biến chứng thai kỳ xuất hiện sau tuần thai 20, đặc trưng bởi tình trạng tăng huyết áp. Theo thống kê, có khoảng 2-8% phụ nữ mang thai bị tiền sản giật, và trên thế giới có hơn 10 triệu ca mắc tiền sản giật mỗi năm. Đây là bệnh lý nhiễm độc thai nghén, có thể ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tiền sản giật có thể nhanh chóng tiến triển thành hội chứng HELLP.

Các dấu hiệu tiền sản giật thai phụ không nên bỏ qua: Huyết áp tăng cao (từ 140/90mmHg), tăng cân nhanh kèm phù mặt hoặc tay chân đột ngột, đau đầu dai dẳng, nhìn mờ,... Đáng nói, các triệu chứng ban đầu của tiền sản giật thường khá mờ nhạt hoặc dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng ốm nghén thông thường. Trong nhiều trường hợp, thai phụ không có nhiều biểu hiện của tiền sản giật nhưng vẫn được chẩn đoán mắc bệnh do tổn thương gan - thận rõ rệt.

Tiền sản giật - Mối nguy âm thầm đe dọa mẹ và con - Ảnh 3.

Để phòng ngừa tiền sản giật, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt từ sau tuần thai thứ 20.

Bác sĩ Ngân nhấn mạnh: "Sàng lọc tiền sản giật và quản lý thai kỳ toàn diện đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa biến chứng tăng huyết áp, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Mẹ bầu cần được sàng lọc nguy cơ ngay từ quý I thai kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị, giảm thiểu tổn thương cơ quan, giúp thai nhi phát triển đủ tháng và hạn chế sinh non."

Thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp mạn tính, đa thai, béo phì, đái tháo đường, bệnh thận, tim mạch, lupus ban đỏ… hoặc có kết quả xét nghiệm máu bất thường cần được theo dõi huyết áp sát sao. Mẹ bầu nên chú ý có kế hoạch dinh dưỡng hợp lý, thực hiện đầy đủ các chỉ định của bác sĩ, đặc biệt cần thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ để kiểm soát đầy đủ nguy cơ.

Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng mẹ bầu xuyên suốt hành trình mang thai - sinh nở với phác đồ cá nhân hóa theo Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe ACHSI - Úc, bảo chứng cho quy trình điều trị an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Đồng thời, Hồng Ngọc là bệnh viện tư nhân tiên phong tại miền Bắc được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, đảm bảo mẹ và bé được chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Liên hệ hotline 0919 645 271 - 0918 750 845 để được tư vấn.

BVĐK Hồng Ngọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bác sĩ U70 chia sẻ 15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọ

Bác sĩ U70 chia sẻ 15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ là cách để duy trì cân nặng hay vóc dáng, mà còn là chìa khóa vàng để có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Y tế - 12 giờ trước

Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.

5 rủi ro sức khỏe bạn không nên bỏ qua khi uống thuốc ngủ

5 rủi ro sức khỏe bạn không nên bỏ qua khi uống thuốc ngủ

Sống khỏe - 12 giờ trước

Thuốc ngủ có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, nhưng dùng thường xuyên tiềm ẩn nhiều rủi ro như suy giảm trí nhớ, buồn ngủ ban ngày và té ngã ở người cao tuổi...

Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, chà là sấy khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi.

Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh viện

Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh viện

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường sau khi chơi thể thao. Ngừng tim 5 lần tại bệnh viện may mắn được cứu sống.

4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Những thay đổi trong lối sống như ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá, duy trì hoạt động thể chất và kiểm soát tốt căng thẳng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tắc nghẽn động mạch cũng như những biến chứng liên quan.

Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?

Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những căn bệnh đe dọa sức khỏe con người nghiêm trọng nhất.

Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm

Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, nhiều người phát hiện muộn. 8 dấu hiệu này chính là chìa khóa nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe gan.

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da cho đến phòng bệnh tim mạch – tất cả đều gói gọn trong thói quen uống nước ấm mỗi sáng.

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.

Xem nhiều

Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe

GĐXH - Chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, chà là sấy khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp
Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top