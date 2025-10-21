MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não

MS 1940: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầu GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.

Ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cuộc đời anh là chuỗi những biến cố, mất mát và nghị lực bền bỉ để gồng gánh, chăm lo cho cả gia đình nhỏ.

Anh Tuyến là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo. Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ anh đã ngoài 70 tuổi mang nhiều bệnh tật trong người như tiểu đường, thoát vị đĩa đệm. Sức khỏe của mẹ anh yếu nên lâu nay không làm được việc nặng. Vợ anh Tuyến nhiều năm trước bỏ đi, để lại anh một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ của hai đứa con còn nhỏ.

Ngoài con gái lớn đang học lớp 10, anh Tuyến còn phải chăm một cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ có giấy xác nhận của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.

Tuy vất vả là vậy, anh Tuyến vẫn chăm chỉ làm mướn khắp nơi để có tiền lo cho mẹ già và hai con ăn học. Vậy nhưng, điểm tựa duy nhất của gia đình nghèo này sụp đổ vì tai nạn.

Anh Tuyến đang cần kinh phí để có thể thực hiện phẫu thuật ghép sọ não. Ảnh GD

Theo chia sẻ của chị Chu Thị Hảo – người nhà của anh Tuyến, vào tháng 7 vừa qua, trên đường đi làm về, anh Tuyến gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E (Hà Nội). Ròng rã suốt 3 tháng ròng nằm điều trị, gia đình anh đã kiệt quệ về kinh tế.

Tai nạn bất ngờ đó đã khiến cho anh Tuyến bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nhện, dập nhu mô thùy thái dương phải, dẫn đến liệt nửa người bên phải và viêm phổi do nằm lâu ngày.

Hiện tại, phần xương sọ của anh đang được gửi bảo quản tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau vài tháng điều trị ở bệnh viện ngoài Hà Nội, để giảm bớt chi phí, anh được chuyển tuyến về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để chờ ngày đủ điều kiện ghép sọ não.

Những ngày anh nằm viện, mẹ anh già yếu phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Họ hàng trong nhà thay nhau đỡ đần anh ở viện. Các con mong ngóng từng ngày bố sớm ổn định sức khỏe. Điều trị dài ngày, hoàn cảnh lại quá khó khăn nên gia đình đành đưa anh về nhà chờ ngày phẫu thuật ghép sọ não.

Vì hoàn cảnh, gia đình đã phải đưa anh về nhà

Cuộc sống vốn đã khốn khó, nay càng trở nên bế tắc khi trụ cột duy nhất trong gia đình lâm bệnh nặng. Điều anh Tuyến mong ước là sớm có điều kiện để tiến hành phẫu thuật ghép sọ não. Người đàn ông đơn thân này rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật, vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục là chỗ dựa cho mẹ già và các con nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tuyến - Mã số 1042 xin gửi về: 1. Anh Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1042 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1042 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1042



