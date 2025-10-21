MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não
GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
Ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cuộc đời anh là chuỗi những biến cố, mất mát và nghị lực bền bỉ để gồng gánh, chăm lo cho cả gia đình nhỏ.
Anh Tuyến là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo. Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ anh đã ngoài 70 tuổi mang nhiều bệnh tật trong người như tiểu đường, thoát vị đĩa đệm. Sức khỏe của mẹ anh yếu nên lâu nay không làm được việc nặng. Vợ anh Tuyến nhiều năm trước bỏ đi, để lại anh một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ của hai đứa con còn nhỏ.
Ngoài con gái lớn đang học lớp 10, anh Tuyến còn phải chăm một cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ có giấy xác nhận của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
Tuy vất vả là vậy, anh Tuyến vẫn chăm chỉ làm mướn khắp nơi để có tiền lo cho mẹ già và hai con ăn học. Vậy nhưng, điểm tựa duy nhất của gia đình nghèo này sụp đổ vì tai nạn.
Theo chia sẻ của chị Chu Thị Hảo – người nhà của anh Tuyến, vào tháng 7 vừa qua, trên đường đi làm về, anh Tuyến gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E (Hà Nội). Ròng rã suốt 3 tháng ròng nằm điều trị, gia đình anh đã kiệt quệ về kinh tế.
Tai nạn bất ngờ đó đã khiến cho anh Tuyến bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nhện, dập nhu mô thùy thái dương phải, dẫn đến liệt nửa người bên phải và viêm phổi do nằm lâu ngày.
Hiện tại, phần xương sọ của anh đang được gửi bảo quản tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau vài tháng điều trị ở bệnh viện ngoài Hà Nội, để giảm bớt chi phí, anh được chuyển tuyến về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối để chờ ngày đủ điều kiện ghép sọ não.
Những ngày anh nằm viện, mẹ anh già yếu phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Họ hàng trong nhà thay nhau đỡ đần anh ở viện. Các con mong ngóng từng ngày bố sớm ổn định sức khỏe. Điều trị dài ngày, hoàn cảnh lại quá khó khăn nên gia đình đành đưa anh về nhà chờ ngày phẫu thuật ghép sọ não.
Cuộc sống vốn đã khốn khó, nay càng trở nên bế tắc khi trụ cột duy nhất trong gia đình lâm bệnh nặng. Điều anh Tuyến mong ước là sớm có điều kiện để tiến hành phẫu thuật ghép sọ não. Người đàn ông đơn thân này rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật, vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục là chỗ dựa cho mẹ già và các con nhỏ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tuyến - Mã số 1042 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1042
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1042
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1042
MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặngCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
MS 1940: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầuVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuậtCảnh ngộ - 4 tuần trước
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thậnVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dạiCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.