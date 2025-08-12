Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểm

Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Lần theo dấu vết giữa 'khói bụi mù mịt'? GĐXH - Xe tải trọng lớn, nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường Vân Trì (Hà Nội) bất chấp biển cấm 10 tấn, phía sau những "hung thần" này là nơi sản xuất bê tông đang hoạt động rầm rộ, đặt ra nhiều dấu hỏi về sự an toàn của người dân.

Liên quan đến sự việc loạt xe trọng tải "khủng" náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội) mà Gia đình và Xã hội đăng tải vào các ngày 29 và 31/7, những ngày qua, PV tiếp tục ghi nhận và phát hiện hàng loạt xe vẫn ra vào hoạt động rầm rộ.

Cụ thể, khoảng 15h23 ngày 8/8/2025, tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Hoàng Sa và lối rẽ vào đường Vân Trì – nơi có gắn biển giới hạn 10 tấn, PV phát hiện một phương tiện chở vật liệu mang biển kiểm soát 29RM-026.08 đi vào. Tiếp đó là các xe mang biển kiểm soát 29K-301.11, 29H-729.44, 29C-940.17 (Hùng Cường), 29H-831.77... cùng một số phương tiện khác chạy rầm rập, bụi bay mù mịt.

Chúng tôi theo chân phương tiện chở vật liệu mang biển kiểm soát 29RM-026.08, đích đến là khu lối vào Công ty CP Công thương và Dịch vụ Việt Nam, nơi có các tổ hợp của các công ty như: Công ty CP Xây dựng – Sản xuất – Kinh doanh Bê tông Chèm MLS, Công ty Novo Việt Tiệp, Nhà máy Bê tông Amacao, Gạch Bê tông Amacao Việt Nam, Bê tông Hoàng Minh…

Xe trọng tải lớn đi vào đường Vân Trì khói bay mù mịt - (ảnh Nhật Tân).

Ngoài ra, còn có một số xe bê tông, xe đầu kéo, xe tải chạy vào khu vực tập kết bê tông Chèm, nằm trên tuyến đường Vân Trì.

Theo ghi nhận của PV, điểm đầu đi vào đường Vân Trì (trước cổng bê tông Chèm) có hoạt động tưới nước, tuy nhiên mặt đường trở nên lầy lội, bong tróc. Đoạn nào chưa được tưới, xe đi qua bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho người tham gia giao thông.

Trước sự việc này, PV đã liên hệ với Đội CSGT số 15, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, một lúc sau, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Tại đây, trong khoảng 15 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 phương tiện vi phạm. Điển hình là trường hợp phương tiện mang biển kiểm soát 29H-831.77. Phương tiện này sau khi kiểm tra được đưa đến một khu vực khác để cân trọng tải, sau đó tài xế và chủ phương tiện bị lập biên bản.

Tài xế xe ô tô tải bị lực lương CSGT xử lý - (ảnh Nhật Tân).

Theo một cán bộ CSGT cho biết, đa số các phương tiện chở vật liệu cho các nhà máy sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng.

Chiều ngày 11/8, trao đổi với PV, một đại diện Đội CSGT số 15 thông tin: "Trong thời gian tới đơn vị sẽ tập trung xử lý dứt điểm chỗ đấy đi (xe tải đi vào đường Vân Trì – PV). Chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo và sẽ tập trung xử lý".

Trước đó, ngày 30/7, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, Đội CSGT số 15 đã kiểm tra, xử lý 2 trường hợp chạy quá tải trên tuyến đường Vân Trì.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trên tuyến đường Vân Trì (Đông Anh cũ, Hà Nội), mặc dù đã được cắm biển giới hạn trọng tải 10 tấn, mỗi ngày vẫn phải oằn mình gánh hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phóng nhanh, tung bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ô nhiễm nghiêm trọng.

Hình ảnh một xe trọng tải lớn đi vào đường Vân Trì được PV ghi nhận vào ngày 8/8/2025 - (ảnh Nhật Tân).

Hằng ngày, những "hung thần" đi qua, bụi mù mịt, mặt đường bong tróc, tiếng động cơ gầm rú xé không gian… tất cả như biến nơi đây thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân.

Ngoài ra, theo ghi nhận, hàng loạt xe tải trọng lớn, xe đầu kéo, xe ben "hổ vồ", xe bồn mang logo của các doanh nghiệp vận tải – xây dựng lũ lượt nối đuôi nhau tiến vào, chạy băng băng trên đường Vân Trì – nơi được cắm biển giới hạn trọng tải 10 tấn.

Trong đó có các xe mang biển kiểm soát: 20F-006.58, 29K-203.11, 20H-009.56, 20F-009.65, 20C-169.50, 30M-170.15, 29K-196.49, 29H-920.91, 29H-379.84, 29H-831.77, 30M-491.59; xe biển 90-172.44 có gắn tên "TUAN HAI"; 90RM-002.36; 28A-232.85 có dán tên "HB – 09"; 20R-017.18; 29G-016.84; 29C-708.61 gắn tên "VT TRANG – KHOI LINH"; 29C-637.70…

Địa điểm các xe dừng để chuẩn bị trả "hàng", đường Vân Trì bị bó hẹp lại - (ảnh Nhật Tân).

Các xe này đều sơn phủ đầy bùn đất, phần thùng chở vật liệu đầy ắp. Thậm chí, các xe bồn bê tông mang tên "Bê tông Chèm", "Bê tông Hoàng Minh" cũng lần lượt nối đuôi nhau chạy trên đường Vân Trì.

Những chiếc xe lầm lũi, gầm rú tiến vào tuyến đường đã được cắm biển giới hạn trọng tải không quá 10 tấn. Mặc kệ biển báo và người dân đi lại đông đúc, các cỗ xe khổng lồ này vẫn cày nát mặt đường, cuốn theo từng đợt bụi mù mịt, chắn tầm nhìn người tham gia giao thông.

Điểm đến của xe là khu vực tổ hợp của các công ty như: Công ty CP Xây dựng – Sản xuất – Kinh doanh Bê tông Chèm MLS, Công ty Novo Việt Tiệp, Nhà máy Bê tông Amacao, Gạch Bê tông Amacao Việt Nam, Bê tông Hoàng Minh…

Video xe trọng tải 'khủng' tiếp tục náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội):