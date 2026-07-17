Mùa nắng nóng, dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm mà không lo về hóa đơn tiền điện?

Những tháng hè luôn là thời điểm nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tăng mạnh. Trong đó, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động nhiều giờ nhất trong ngày, đặc biệt vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối. Chính vì vậy, người dân chỉ cần thay đổi một vài thói quen sử dụng điều hòa cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Theo các chuyên gia năng lượng, nhiều người vẫn có thói quen cài đặt điều hòa ở mức 20–22°C với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao để hạ nhiệt độ xuống mức rất thấp, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện hơn. Trong khi đó, việc cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu nếu kết hợp cùng quạt điện hoặc quạt trần để tăng khả năng lưu thông không khí trong phòng.

Những tháng hè luôn là thời điểm nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tăng mạnh.

Thực tế, cơ thể con người không chỉ cảm nhận sự mát mẻ từ nhiệt độ mà còn từ tốc độ lưu chuyển của không khí. Khi sử dụng thêm quạt, luồng gió sẽ giúp hơi mát phân bố đều hơn, tạo cảm giác dễ chịu mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa quá thấp. Đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rõ rệt.

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là hạn chế thất thoát hơi lạnh. Người sử dụng nên đóng kín cửa khi bật điều hòa, kéo rèm để giảm bức xạ nhiệt từ bên ngoài, đồng thời vệ sinh lưới lọc định kỳ để thiết bị vận hành hiệu quả hơn. Với những căn phòng được cách nhiệt tốt, điều hòa sẽ nhanh đạt mức nhiệt cài đặt và tự động giảm công suất, qua đó giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Đáng lưu ý, điều hòa cũng là một trong những "thủ phạm" chính khiến điện năng tiêu thụ của hộ gia đình tăng mạnh trong mùa hè. Không ít gia đình có lượng điện tiêu thụ tăng đột biến chỉ vì điều hòa phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ mỗi ngày, đặc biệt khi cài đặt ở mức nhiệt quá thấp hoặc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị làm mát. Đây cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện trong các tháng nắng nóng thường cao hơn so với những thời điểm còn lại trong năm.

Bởi vậy, thay vì chỉ quan tâm đến việc làm mát nhanh, người dân nên ưu tiên sử dụng điều hòa một cách hợp lý. Cài đặt từ 26°C trở lên, bật chế độ tiết kiệm năng lượng (Eco hoặc tương đương nếu có), hẹn giờ tắt khi ngủ và hạn chế bật/tắt liên tục sẽ giúp thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm điện hơn mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho cả gia đình.

người dân nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng đúng cách để vừa đảm bảo sự thoải mái, tiết kiệm điện năng và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa hè.

Đây cũng là thông điệp mà EVNHANOI đang lan tỏa thông qua chiến dịch "Hà Nội 26+", khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý. Chỉ cần tăng nhiệt độ cài đặt thêm vài độ so với thói quen trước đây, mỗi hộ gia đình đã có thể góp phần giảm lượng điện tiêu thụ, tiết kiệm chi phí sinh hoạt và chung tay sử dụng năng lượng hiệu quả.

Trước tình hình nhu cầu sử dụng điện vẫn ở mức cao vào mùa hè, mỗi hành động nhỏ đều mang lại ý nghĩa lớn. Điều hòa 26°C không chỉ là một con số trên màn hình điều khiển mà còn là lựa chọn thông minh để cân bằng giữa sự tiện nghi, hiệu quả sử dụng điện và chi phí sinh hoạt. Khi mỗi gia đình thay đổi thói quen theo hướng tiết kiệm và khoa học hơn, lợi ích không chỉ dừng lại ở hóa đơn tiền điện mà còn góp phần sử dụng năng lượng bền vững vì cộng đồng.