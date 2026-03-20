Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha
GĐXH - Con trai Thương Tín chu toàn tang lễ, lễ cúng 100 ngày cho ba. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ luôn tò mò là người vợ đầu của Thương Tín chưa từng được nhắc tới.
Mới đây, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Thanh Tùng - con trai của Thương Tín với người vợ đầu là bạn học Thủy Tiên - cùng nhạc sĩ Tô Hiếu (người đã hỗ trợ cố nghệ sĩ những năm tháng cuối đời) có mặt từ chiều 16/3 và lo chu toàn lễ 100 ngày. Riêng con gái út của Thương Tín với người vợ thứ ba, kém ông 32 tuổi, không có mặt trong dịp này khiến nhiều người tò mò.
Đồng thời, nhiều khán giả cũng thắc mắc khi tang lễ hay 100 ngày, dù Thanh Tùng có mặt nhưng mẹ anh cũng là vợ đầu tiên của Thương Tín chưa từng xuất hiện. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng cũng hiếm khi kể về mẹ, chỉ đôi lần nói rằng mẹ giờ có tuổi, sức khỏe yếu. Nhưng một đôi lần anh có dịp nói chuyện với bà Thủy Tiên - mẹ Thanh Tùng. Anh cho biết, bà hiện đang ở Mỹ, không lập gia đình mà ở cùng cậu em.
"Một đôi lần gặp Tùng thì tôi có dịp nói chuyện điện thoại với cô Thủy Tiên. Cô từng nhắn nhủ tôi rằng sau này em nó (Tùng) có gì khó khăn, có việc gì thì mong tôi giúp đỡ".
Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thanh Tùng từng làm ca sĩ nhưng ít có show, tiền chỉ đủ sống qua ngày. Rồi đến khi có gia đình, đi hát không đủ sống thì chuyển sang bán trái cây rồi chạy xe để có chi phí trang trải sinh hoạt gia đình, các con học hành.
Mẹ Thanh Tùng cũng già yếu, bệnh tật, cuộc sống khó khăn nên không giúp được cho con. Nhưng thỉnh thoảng cũng gửi quà về cho cháu nội".
Về sự ra đi của Thương Tín, Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng cũng thông báo cho mẹ và được bà dặn dò phải lo chu toàn, đàng hoàng tang lễ, lễ cúng cho ba. "Mẹ Tùng không muốn ồn ào mọi chuyện đã là quá khứ, thôi thì để nó ngủ yên đi. Ý cô ấy là vậy đấy", Tô Hiếu cho biết thêm.
Thương Tín sinh năm 1956, bén duyên nghệ thuật từ năm 13 tuổi, ông tham gia hơn 200 bộ phim và trở thành một trong những gương mặt đào hoa, nổi tiếng nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 – 1990. Cuộc đời nhiều trắc trở cùng những mối tình kéo dài suốt nhiều thập kỷ khiến ông được ví như "cuốn tiểu thuyết tình ái" trong giới nghệ sĩ.
Trong hồi ký Thương Tín – Một đời giông bão, nam diễn viên gây chú ý khi tiết lộ từng chung sống với 12 người phụ nữ. Tuy nhiên, người vợ đầu tiên vẫn làm ông nhớ mãi. Bà là một trong những hoa khôi Trường Quốc gia âm nhạc - kịch nghệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Họ kết hôn với nhau khi mới ngoài đôi mươi và sinh con sớm. Hạnh phúc kéo dài được 4 - 5 năm thì hai người nảy sinh mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Thương Tín nhận quyền nuôi con. Vợ đầu của ông cũng theo gia đình định cư ở nước ngoài.
