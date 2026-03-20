Tiết lộ về người vợ cũ Thương Tín ở Mỹ, tang lễ và lễ 100 ngày dặn con trai chu toàn cho cha

Thứ sáu, 14:49 20/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Con trai Thương Tín chu toàn tang lễ, lễ cúng 100 ngày cho ba. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ luôn tò mò là người vợ đầu của Thương Tín chưa từng được nhắc tới.

Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?

GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu lo lắng, áy náy vì lời hứa với Thương Tín rằng sẽ giúp đỡ Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ. Nam nhạc sĩ cho biết, cuộc sống của Thanh Tùng hiện tại khá chật vật, phải bươn chải để lo cho vợ và 2 con gái.

Mới đây, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Thanh Tùng - con trai của Thương Tín với người vợ đầu là bạn học Thủy Tiên - cùng nhạc sĩ Tô Hiếu (người đã hỗ trợ cố nghệ sĩ những năm tháng cuối đời) có mặt từ chiều 16/3 và lo chu toàn lễ 100 ngày. Riêng con gái út của Thương Tín với người vợ thứ ba, kém ông 32 tuổi, không có mặt trong dịp này khiến nhiều người tò mò.

Đồng thời, nhiều khán giả cũng thắc mắc khi tang lễ hay 100 ngày, dù Thanh Tùng có mặt nhưng mẹ anh cũng là vợ đầu tiên của Thương Tín chưa từng xuất hiện. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng cũng hiếm khi kể về mẹ, chỉ đôi lần nói rằng mẹ giờ có tuổi, sức khỏe yếu. Nhưng một đôi lần anh có dịp nói chuyện với bà Thủy Tiên - mẹ Thanh Tùng. Anh cho biết, bà hiện đang ở Mỹ, không lập gia đình mà ở cùng cậu em.

Thanh Tùng là con trai duy nhất của Thương Tín với người vợ đầu tiên. Cố nghệ sĩ từng ủng hộ con trai ca hát nhưng Tùng kém may mắn, không nổi tiếng.

"Một đôi lần gặp Tùng thì tôi có dịp nói chuyện điện thoại với cô Thủy Tiên. Cô từng nhắn nhủ tôi rằng sau này em nó (Tùng) có gì khó khăn, có việc gì thì mong tôi giúp đỡ". 

Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thanh Tùng từng làm ca sĩ nhưng ít có show, tiền chỉ đủ sống qua ngày. Rồi đến khi có gia đình, đi hát không đủ sống thì chuyển sang bán trái cây rồi chạy xe để có chi phí trang trải sinh hoạt gia đình, các con học hành. 

Mẹ Thanh Tùng cũng già yếu, bệnh tật, cuộc sống khó khăn nên không giúp được cho con. Nhưng thỉnh thoảng cũng gửi quà về cho cháu nội".

Về sự ra đi của Thương Tín, Tô Hiếu cho biết Thanh Tùng cũng thông báo cho mẹ và được bà dặn dò phải lo chu toàn, đàng hoàng tang lễ, lễ cúng cho ba. "Mẹ Tùng không muốn ồn ào mọi chuyện đã là quá khứ, thôi thì để nó ngủ yên đi. Ý cô ấy là vậy đấy", Tô Hiếu cho biết thêm.

Thương Tín thời trẻ.

Thương Tín sinh năm 1956, bén duyên nghệ thuật từ năm 13 tuổi, ông tham gia hơn 200 bộ phim và trở thành một trong những gương mặt đào hoa, nổi tiếng nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 – 1990. Cuộc đời nhiều trắc trở cùng những mối tình kéo dài suốt nhiều thập kỷ khiến ông được ví như "cuốn tiểu thuyết tình ái" trong giới nghệ sĩ.

Trong hồi ký Thương Tín – Một đời giông bão, nam diễn viên gây chú ý khi tiết lộ từng chung sống với 12 người phụ nữ. Tuy nhiên, người vợ đầu tiên vẫn làm ông nhớ mãi. Bà là một trong những hoa khôi Trường Quốc gia âm nhạc - kịch nghệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Họ kết hôn với nhau khi mới ngoài đôi mươi và sinh con sớm. Hạnh phúc kéo dài được 4 - 5 năm thì hai người nảy sinh mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Thương Tín nhận quyền nuôi con. Vợ đầu của ông cũng theo gia đình định cư ở nước ngoài.


Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về 2 người em gái ở nước ngoài mới về Việt Nam của cố nghệ sĩ Thương Tín

Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ về

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Nam MC hiếm hoi dự lễ cầu siêu và viếng mộ Thương Tín, là ai?

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

Trạm yêu thương: Hành trình phi thường của người mẹ khuyết tật nuôi hai con khiếm thị

GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.

Nhân sinh nhật tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân nhắn gửi: 'Mong anh luôn khỏe mạnh để được dựa dẫm'

GĐXH - Mừng tuổi mới của Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân đã gọi anh là "chồng yêu" cùng lời chúc giản dị và dễ thương.

Nguyễn Văn Chung kể 12 'nỗi khổ', người hâm mộ bật cười vì quá 'đáng thương'

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa liệt kê "12 nỗi khổ" khiến người hâm mộ vừa thấy thương, vừa tranh thủ cơ hội để trêu đùa anh.

Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49

GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắt

GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.

Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc chồng quân nhân ra mắt gia đình, nhắn gửi lời ý nghĩa: 'Tự hào khi được làm hậu phương của anh'

GĐXH - Hòa Minzy đã kể lại ngày chồng quân nhân cùng họ hàng sang ra mắt với gia đình cô. Đây là một bước ngoặt ý nghĩa trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ: Người lao động yếu thế gần như không có tiếng nói

GĐXH - Nhà báo Vũ Mạnh Cường đã có góc nhìn trực diện về vụ việc ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ. Theo nhà báo gạo cội, đây là hiện tượng phản ánh sự "mất cân bằng quyền lực" trong xã hội số.

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Hồng Đào lại nhận tin vui

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
