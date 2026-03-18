Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về 2 người em gái ở nước ngoài mới về Việt Nam của cố nghệ sĩ Thương Tín
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày mất của Thương Tín tại quê nhà Phan Rang mới đây lần đầu tiên có sự góp mặt của 6 em ruột, và đặc biệt là hai người em gái ở Mỹ và Úc về.
Mới đây, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lần đầu lộ diện các em trai, em gái của Thương Tín, trong đó có 2 người em gái mới từ nước ngoài trở về.
Theo nhạc sĩ Tô Hiếu - người đã hỗ trợ Thương Tín những năm tháng cuối đời - chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" có 8 người em ruột. Ngoài 2 em trai đã qua đời thì Thương Tín còn có các em là Hạnh, Hiếu, Hiền, Thuận (em gái) và em trai là Hiệp, Bình.
"Bà Hạnh là em gái Thương Tín cũng ở Phan Rang, luôn kề cận chăm sóc anh trai từ thời điểm Thương Tín rời Sài Gòn về quê. Sau này, cùng người em trai là Hiệp - vốn ở Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) sau chuyển về Phan Rang - cùng Hạnh và em gái thứ tên Hiền (sống tại Tháp Chàm) để chăm sóc anh trai và mẹ.
Trong lễ cúng 100 ngày mới đây của Thương Tín, vợ chồng em gái là Bùi Thị Hiếu mới từ Mỹ về, còn có em gái tên Thuận cũng từ Úc về thắp nhang tưởng nhớ", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.
Cũng theo nam nhạc sĩ, 2 người em gái bày tỏ nỗi xót xa khi vắng mặt trong tang lễ của anh trai. "Vì Thương Tín ra đi đột ngột, tang lễ nhanh chóng nên 2 người em gái không kịp xin nghỉ để về Việt Nam. Hai người em gái xót xa đứng trước ảnh anh trai, bày tỏ nỗi nghẹn ngào khi anh trai mất không kịp về Việt Nam tiễn anh đoạn cuối con đường. Thắp nén hương, các em Thương Tín còn cùng ngồi lại ôn nhiều kỷ niệm về anh trai mình", Tô Hiếu cho biết thêm.
Được biết, hai người em gái của Thương Tín mới được các con bảo lãnh sang Mỹ, Úc được 2-3 năm nhưng kinh tế cũng không phải dư dả.
Cố diễn viên Thương Tín đã qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12/2025, hưởng thọ 69 tuổi. Ông được an nghỉ tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn.
Cuối đời, Thương Tín sống tại cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, Thương Tín chuyển về quê sống cùng mẹ ruột, không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.
Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay QuânXem - nghe - đọc - 42 phút trước
GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.
Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".
Tuổi ngoài 40, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có hành trình làm bố đơn thân kiên cường và đầy yêu thươngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có gần 10 năm làm bố đơn thân kiên cường và đầy yêu thương. Ngoài âm nhạc, con trai chính là nguồn vui sống của anh mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu ÂuGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Loạt ảnh cưới lãng mạn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương chụp ở châu Âu vừa được chính chủ hé lộ thêm.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.
Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào với tài xế Grab, hứa sẽ hạn chế rượu biaGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Sau ít ngày ồn ào trên MXH về câu chuyện gây tranh cãi với tài xế Grab, nhạc sĩ Minh Khang đã lên tiếng nhận lỗi.
Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hônCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.
NSƯT Nguyệt Hằng kể chuyện nhờ 'bát phở' hàn gắn được hôn nhânGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Đã có lúc NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn quyết định ra tòa để ly hôn vì cuộc sống vợ chồng quá đau khổ, nhưng chỉ sau khi ăn bát phở với nhau, họ đã làm hòa, nối lại hôn nhân.
Mẹ diễn viên Trúc Anh gây chú ýGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Trúc Anh thông báo tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Cô xúc động hé lộ "tấm bằng đại học bắt đầu từ dĩa cơm tấm của mẹ".
Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.