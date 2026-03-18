Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về 2 người em gái ở nước ngoài mới về Việt Nam của cố nghệ sĩ Thương Tín

Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ về GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.

Mới đây, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lần đầu lộ diện các em trai, em gái của Thương Tín, trong đó có 2 người em gái mới từ nước ngoài trở về.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu - người đã hỗ trợ Thương Tín những năm tháng cuối đời - chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" có 8 người em ruột. Ngoài 2 em trai đã qua đời thì Thương Tín còn có các em là Hạnh, Hiếu, Hiền, Thuận (em gái) và em trai là Hiệp, Bình.

Trong lễ 100 ngày Thương Tín, các em của ông hiếm hoi lộ diện. Ảnh: Tô Hiếu.

"Bà Hạnh là em gái Thương Tín cũng ở Phan Rang, luôn kề cận chăm sóc anh trai từ thời điểm Thương Tín rời Sài Gòn về quê. Sau này, cùng người em trai là Hiệp - vốn ở Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) sau chuyển về Phan Rang - cùng Hạnh và em gái thứ tên Hiền (sống tại Tháp Chàm) để chăm sóc anh trai và mẹ.

Trong lễ cúng 100 ngày mới đây của Thương Tín, vợ chồng em gái là Bùi Thị Hiếu mới từ Mỹ về, còn có em gái tên Thuận cũng từ Úc về thắp nhang tưởng nhớ", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Cũng theo nam nhạc sĩ, 2 người em gái bày tỏ nỗi xót xa khi vắng mặt trong tang lễ của anh trai. "Vì Thương Tín ra đi đột ngột, tang lễ nhanh chóng nên 2 người em gái không kịp xin nghỉ để về Việt Nam. Hai người em gái xót xa đứng trước ảnh anh trai, bày tỏ nỗi nghẹn ngào khi anh trai mất không kịp về Việt Nam tiễn anh đoạn cuối con đường. Thắp nén hương, các em Thương Tín còn cùng ngồi lại ôn nhiều kỷ niệm về anh trai mình", Tô Hiếu cho biết thêm.

Được biết, hai người em gái của Thương Tín mới được các con bảo lãnh sang Mỹ, Úc được 2-3 năm nhưng kinh tế cũng không phải dư dả.

Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ (trái), nhạc sĩ Tô Hiếu (giữa) và ông Hiếu - em trai cố nghệ sĩ Thương Tín.

Bà Bùi Thị Hạnh (áo nâu) tại đám tang Thương Tín.

Cố diễn viên Thương Tín đã qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12/2025, hưởng thọ 69 tuổi. Ông được an nghỉ tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng,...

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn.

Cuối đời, Thương Tín sống tại cùng xã với vợ cũ nhưng không còn liên lạc từ cuối năm 2024 sau khi hai người chia tay do mâu thuẫn. Trong thời gian này, Thương Tín chuyển về quê sống cùng mẹ ruột, không gặp con gái và luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.



