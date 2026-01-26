Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Thứ hai, 14:38 26/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.

Mẹ 90 tuổi của Thương Tín lần đầu lộ diện tại lễ cầu siêu - Ảnh 1.Nam MC hiếm hoi dự lễ cầu siêu và viếng mộ Thương Tín, là ai?

GĐXH - Khoảnh khắc MC Quyền Linh có mặt ở Phan Rang dự lễ cầu siêu và thăm mộ cố nghệ sĩ Thương Tín khiến dư luận xúc động.

Mới đây, gia đình Thương Tín đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho nam nghệ sĩ tại nhà riêng ở Phan Rang (Khánh Hòa). 

Theo đó, nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai nam diễn viên là Thanh Tùng đã đi suốt đêm từ TP.HCM về Phan Rang để lo việc. Tuy nhiên, cũng theo Tô Hiếu, con gái duy nhất của Thương Tín lại không có mặt trong ngày này, không rõ lý do.

Đáng chú ý, trong lễ cúng 49 ngày của Thương Tín, lần đầu người mẹ của nam nghệ sĩ xuất hiện. 

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, bà năm nay ngoài 90 tuổi, bị lẫn nặng. Lần trước tang lễ cố nghệ sĩ bà mệt nên chỉ nằm, còn lần này bà có thể ngồi dậy được. Tuy nhiên lúc nhớ lúc quên song đến hiện tại bà đã biết Thương Tín qua đời. 

Mẹ 90 tuổi của Thương Tín lần đầu lộ diện tại lễ cầu siêu - Ảnh 2.
Mẹ 90 tuổi của Thương Tín lần đầu lộ diện tại lễ cầu siêu - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín ngoài 90 tuổi, bị lẫn và đang được gia đình thuê người chăm sóc. Ảnh: Tô Hiếu.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, khi Thương Tín mất, một đôi lúc bà tỉnh táo thì nhắn nhủ: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau" khiến gia đình ngậm ngùi xót xa.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12/2025 tại nhà riêng ở Phan Rang sau thời gian dài sức khỏe suy giảm vì bệnh tật. 

Tang lễ của ông được tổ chức giản dị tại quê nhà trong không khí lặng lẽ, riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Đáng chú ý, trong tang lễ của cố nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hiếu là đồng nghiệp duy nhất có mặt, trực tiếp hỗ trợ gia đình lo hậu sự và tiễn đưa Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ 90 tuổi của Thương Tín lần đầu lộ diện tại lễ cầu siêu - Ảnh 4.
Mẹ 90 tuổi của Thương Tín lần đầu lộ diện tại lễ cầu siêu - Ảnh 5.

Con trai Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu về Phan Rang lo việc cho cố nghệ sĩ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nam MC hiếm hoi dự lễ cầu siêu và viếng mộ Thương Tín, là ai?

Nam MC hiếm hoi dự lễ cầu siêu và viếng mộ Thương Tín, là ai?

Con trai Thương Tín: 'Đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy, không tốt cho người đã khuất'

Con trai Thương Tín: 'Đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy, không tốt cho người đã khuất'

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Cảnh báo khẩn từ gia đình Thương Tín

Cảnh báo khẩn từ gia đình Thương Tín

Cùng chuyên mục

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 9 phút trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng về những vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô chỉ tiếp nhận những góp ý về nghề, còn những bàn luận về nhan sắc cô sẽ bỏ qua.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà sau ít tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, nhan sắc của cô ngày càng tròn đầy, xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc Thanh Lam cùng mẹ ruột và em dâu trong bữa tiệc tất niên mới đây nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.

Xem nhiều

Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

Giải trí

GĐXH - Hồng Đăng đã hội ngộ "tri kỷ" Hồng Diễm trong hôn lễ của diễn viên Kiều My "Cách em 1 milimet". Trong tiệc hỉ này, khán giả phát sốt trước hành động dễ thương của Hồng Đăng dành cho Hồng Diễm.

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc
Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Giải trí
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top