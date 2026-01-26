Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Nam MC hiếm hoi dự lễ cầu siêu và viếng mộ Thương Tín, là ai? GĐXH - Khoảnh khắc MC Quyền Linh có mặt ở Phan Rang dự lễ cầu siêu và thăm mộ cố nghệ sĩ Thương Tín khiến dư luận xúc động.

Mới đây, gia đình Thương Tín đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho nam nghệ sĩ tại nhà riêng ở Phan Rang (Khánh Hòa).

Theo đó, nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai nam diễn viên là Thanh Tùng đã đi suốt đêm từ TP.HCM về Phan Rang để lo việc. Tuy nhiên, cũng theo Tô Hiếu, con gái duy nhất của Thương Tín lại không có mặt trong ngày này, không rõ lý do.

Đáng chú ý, trong lễ cúng 49 ngày của Thương Tín, lần đầu người mẹ của nam nghệ sĩ xuất hiện.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, bà năm nay ngoài 90 tuổi, bị lẫn nặng. Lần trước tang lễ cố nghệ sĩ bà mệt nên chỉ nằm, còn lần này bà có thể ngồi dậy được. Tuy nhiên lúc nhớ lúc quên song đến hiện tại bà đã biết Thương Tín qua đời.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết mẹ Thương Tín ngoài 90 tuổi, bị lẫn và đang được gia đình thuê người chăm sóc. Ảnh: Tô Hiếu.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, khi Thương Tín mất, một đôi lúc bà tỉnh táo thì nhắn nhủ: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau" khiến gia đình ngậm ngùi xót xa.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12/2025 tại nhà riêng ở Phan Rang sau thời gian dài sức khỏe suy giảm vì bệnh tật.

Tang lễ của ông được tổ chức giản dị tại quê nhà trong không khí lặng lẽ, riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Đáng chú ý, trong tang lễ của cố nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hiếu là đồng nghiệp duy nhất có mặt, trực tiếp hỗ trợ gia đình lo hậu sự và tiễn đưa Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.