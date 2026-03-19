Con trai Thương Tín hiện tại ra sao?
GĐXH - Nhạc sĩ Tô Hiếu lo lắng, áy náy vì lời hứa với Thương Tín rằng sẽ giúp đỡ Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ. Nam nhạc sĩ cho biết, cuộc sống của Thanh Tùng hiện tại khá chật vật, phải bươn chải để lo cho vợ và 2 con gái.
Mới đây, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Thanh Tùng - con trai Thương Tín cùng nhạc sĩ Tô Hiếu (người đã hỗ trợ cố nghệ sĩ những năm tháng cuối đời) có mặt từ chiều 16/3 và lo chu toàn lễ 100 ngày.
Thanh Tùng cho biết có dự định sau giỗ đầu sẽ rước di ảnh của ba lên Sài Gòn để thờ cúng. Tuy nhiên, anh lo ngại hiện tại đang ở nhà thuê, cuộc sống không khá giả thì ba sẽ không có nơi thờ cúng ổn định.
Động viên Thanh Tùng, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ: "Tùng tâm sự với tôi: Ba ở quê thì còn có nơi chốn ổn định, còn em ở nhà thuê thì có tội ba không, không biết ba có chịu không? Nhưng tôi khuyên, Tùng là con trai duy nhất của Thương Tín thì việc cúng giỗ là điều nên làm cho ba. Có điều kiện thì mình làm to, không có thì làm nhỏ nhưng phải trọn vẹn đạo hiếu".
Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đồng thời tiết lộ đang khuyên Thanh Tùng trở lại với nghệ thuật. "Tôi bàn với Tùng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho Thương Tín: vừa chiếu lại những phim xưa vừa là nơi Tùng có thể biểu diễn, dần dần trở lại với nghệ thuật. Đây là ý tưởng nảy ra khi sau lễ 49 ngày, 100 ngày của Thương Tín, nhiều nghệ sĩ miền Nam, miền Bắc liên hệ qua tôi để hỏi thăm gia đình cố nghệ sĩ".
Cũng theo Tô Hiếu, vợ chồng Thanh Tùng có 2 con gái, con gái lớn học ngành đồ họa khá tốn kém. Công việc hiện tại của Thanh Tùng bấp bênh, chủ yếu là chạy xe ship đồ, bán hoa quả, cuộc sống chật vật. "Thương Tín từng nhắn nhủ, gửi gắm tôi lo cho Thanh Tùng nên nếu không giúp đỡ được gì thì tôi rất ấy náy. Thời gian tới, tôi bàn kỹ với Tùng để có thể đi hát trở lại".
Bùi Thanh Tùng là trái ngọt tình yêu của nam nghệ sĩ và tiểu thư nhà giàu mang tên Thủy Tiên. Họ kết hôn với nhau khi mới ngoài đôi mươi và sinh con sớm. Chính vì vậy, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn và cuối cùng họ chia tay.
Lúc ấy Bùi Thanh Tùng lên 5 tuổi, anh được đưa về cho ông bà nội ở Phan Rang nuôi. 4 năm sau, anh mới trở về sống cùng mẹ ở TP.HCM. Thanh Tùng từng theo nghiệp ca sĩ nhưng không theo đuổi được lâu dài vì áp lực kinh tế. Những năm tháng cuối đời của Thương Tín, Thanh Tùng cũng không có điều kiện phụng dưỡng, anh chỉ về thăm ba thời điểm Thương Tín còn ở nhà của Tô Hiếu, cũng như sau khi ở quê Phan Rang.
