Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ về
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.
Sáng 17/3, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Trước đó 1 ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu và Thanh Tùng - con trai Thương Tín đã cùng nhau về Phan Rang để lo công việc.
Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ chia sẻ hình ảnh Thanh Tùng và 3 người em gái ruột, 2 em trai của Thương Tín trong lễ cúng 49 ngày. Riêng con gái út của Thương Tín với người vợ thứ ba, kém ông 32 tuổi, không có mặt trong dịp này.
Đây là lần hiếm hoi những người em của Thương Tín lộ diện. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội, 2 người em gái Thương Tín mới từ Mỹ về kịp lễ 100 ngày. Hai người em gái xót xa đứng trước ảnh anh trai, bày tỏ nỗi nghẹn ngào khi anh trai mất không kịp về Việt Nam tiễn anh đoạn cuối con đường.
Thời điểm Thương Tín bị đau chân, buộc phải về Phan Rang dưỡng bệnh, nhạc sĩ Tô Hiếu từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội cho biết người em trai ruột tên Hiệp vốn làm nghề may nhưng vẫn chuyển nhà từ Phan Thiết – Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đến Phan Rang – Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ) nơi anh trai đang ở tại quê nhà để chăm sóc vì mẹ Thương Tín đã già yếu.
Hành động này khiến Tô Hiếu rất trân trọng anh Hiệp vì không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ công việc, cuộc sống đang có để chăm sóc người thân của mình.
Trước đó, Thương Tín ở với mẹ ruột đã được em gái tên Hạnh (áo xanh trong ảnh) ở nhà bên cạnh vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc anh trai.
Cố diễn viên Thương Tín đã qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12/2025, hưởng thọ 69 tuổi. Ông được an nghỉ tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).
Trước khi công khai chồng quân nhân, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai bằng tình yêu và sự tử tếGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy trước khi công khai chồng quân nhân, cô từng có hành trình làm mẹ đơn thân đầy bản lĩnh.
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh KiênXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?Thế giới showbiz - 5 giờ trước
Chiến thắng của Michael B. Jordan tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.
'Phi công trẻ' - luật sư Khang phim 'Đồng hồ đếm ngược' ngoài đời có cuộc sống ra sao?Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Hồng Đăng mới đây quay trở lại màn ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng trong "Đồng hồ đếm ngược". Ngoài thành công với nghề, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.
Mỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâmGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô ít gặp được những bạn trẻ có quyết tâm cao độ và quyết đoán đúng lúc như đạo diễn Mai Tài Phến. Lời khen như một sự động viên đến nam đạo diễn sinh năm 1991.
Nghệ sĩ lô tô chuyển giới đời đầu, 80 tuổi ở căn nhà thuê cấp 4, bán vé số mưu sinhGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Trang Kim Sa thời vàng son từng là ngôi sao của các sân khấu lô tô. Nhưng vì bệnh tật, nữ nghệ sĩ chuyển giới phải từ bỏ sự nghiệp, tuổi 80 lang thang bán vé số mưu sinh.
Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thếXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mớiXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.
Hai nhóc tỳ nhà MC Hạnh Phúc gây chú ýGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc vừa chia sẻ bộ ảnh gia đình, thu hút sự chú ý của fan nhờ vẻ bụ bẫm đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà nam MC.
'One Battle After Another' nhận 'mưa' giải thưởng Oscar 2026Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã kết thúc với chiến thắng của hàng loạt tác phẩm nổi bật, đặc biệt là "One Battle After Another" với 6 giải thưởng.
Đỗ Mỹ Linh lại gây chú ý sau gần 10 năm tham gia Miss WorldGiải trí
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại một lần nữa được tổ chức Miss World vinh danh sau gần 10 năm tham gia cuộc thi.