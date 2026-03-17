Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ về

Sáng 17/3, gia đình Thương Tín tổ chức lễ cúng 100 ngày cho cố nghệ sĩ. Trước đó 1 ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu và Thanh Tùng - con trai Thương Tín đã cùng nhau về Phan Rang để lo công việc.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ chia sẻ hình ảnh Thanh Tùng và 3 người em gái ruột, 2 em trai của Thương Tín trong lễ cúng 49 ngày. Riêng con gái út của Thương Tín với người vợ thứ ba, kém ông 32 tuổi, không có mặt trong dịp này.

Đây là lần hiếm hoi những người em của Thương Tín lộ diện. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội, 2 người em gái Thương Tín mới từ Mỹ về kịp lễ 100 ngày. Hai người em gái xót xa đứng trước ảnh anh trai, bày tỏ nỗi nghẹn ngào khi anh trai mất không kịp về Việt Nam tiễn anh đoạn cuối con đường.

Thanh Tùng thắp hương cho cha.

Trong lễ 100 ngày Thương Tín, các em của ông hiếm hoi lộ diện. Ảnh: Tô Hiếu.

Thời điểm Thương Tín bị đau chân, buộc phải về Phan Rang dưỡng bệnh, nhạc sĩ Tô Hiếu từng chia sẻ với Gia đình & Xã hội cho biết người em trai ruột tên Hiệp vốn làm nghề may nhưng vẫn chuyển nhà từ Phan Thiết – Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đến Phan Rang – Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ) nơi anh trai đang ở tại quê nhà để chăm sóc vì mẹ Thương Tín đã già yếu.

Hành động này khiến Tô Hiếu rất trân trọng anh Hiệp vì không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ công việc, cuộc sống đang có để chăm sóc người thân của mình.

Trước đó, Thương Tín ở với mẹ ruột đã được em gái tên Hạnh (áo xanh trong ảnh) ở nhà bên cạnh vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc anh trai.

Cố diễn viên Thương Tín đã qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12/2025, hưởng thọ 69 tuổi. Ông được an nghỉ tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).



