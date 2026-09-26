Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9.

20 giờ trước

GĐXH - Chỉ mới hôm qua, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân còn chen chân, nhích từng bước để chờ mua được cặp bánh nướng, bánh dẻo thắp hương. Thế nhưng bước sang ngày hôm nay ngày rằm tháng tám, bức tranh thị trường liền đảo chiều, hàng loạt gian hàng rơi vào cảnh đắng ngắt, băng rôn khuyến mại "mua 1 tặng 3" mọc lên khắp các con phố.