Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9
GĐXH - Tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa từ 28/9, trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.
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