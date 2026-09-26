Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9

Thứ bảy, 10:30 26/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa từ 28/9, trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Những trường hợp có thể bị tài khoản VNeID từ 28/9 - Ảnh 1.

Những trường hợp có thể bị khoá tài khoản VNeID từ 28/9.

Những trường hợp có thể bị tài khoản VNeID từ 28/9 - Ảnh 2.Thiếu niên 13 tuổi sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ clip khiêu dâm lên mạng

GĐXH - Một thiếu niên 13 tuổi ở tỉnh Hưng Yên đã sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ một số video mang nội dung khiêu dâm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Những trường hợp có thể bị tài khoản VNeID từ 28/9 - Ảnh 3.Cảnh báo từ cơ quan Thuế: Người dân không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu trong trường hợp sau

GĐXH - Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế không truy cập những website nghi ngờ giả mạo, đặc biệt tuyệt đối không nhập mã số thuế, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân trên những trang web không rõ nguồn gốc.

 

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