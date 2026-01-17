Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Thứ bảy, 13:30 17/01/2026 | Sống khỏe

Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.

Tinh chất nha đam còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu chi tiết những lợi ích nổi bật và một số lưu ý khi sử dụng.

Nha đam là gì và vì sao được ưa chuộng?

Nha đam (lô hội) là cây thân thảo, lá dày, mọng nước, bên trong chứa lớp gel trong suốt giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ dễ trồng, chịu hạn tốt và cho thu hoạch quanh năm, cây lô hội được trồng phổ biến tại nhiều tỉnh miền Trung như Ninh Thuận (nay thuộc Khánh Hòa) và Bình Thuận.

Trong ẩm thực Việt, lô hội thường góp mặt trong các món chè, nước giải khát, sữa chua… bởi vị thanh mát, giòn nhẹ và dễ ăn. Ngoài ra, gel lô hội còn là nguyên liệu quen thuộc của ngành mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, nha đam chứa đến hơn 90% là nước, rất ít calo nhưng lại giàu vi chất. Trong 100g gel lô hội có vitamin A, C, E, nhóm B, cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie. Ngoài ra, gel lô hội còn chứa nhiều hoạt chất sinh học như acemannan, aloin, saponin… mang lại giá trị cho sức khỏe và làn da.

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý - Ảnh 1.

Nha đam chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, làn da.

Nha đam có tác dụng gì?

Nhờ bảng thành phần đa dạng, lô hội được ứng dụng rộng rãi trong đời sống:

Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể: Tính mát giúp giảm cảm giác nóng trong, hỗ trợ đào thải độc tố.

Dưỡng ẩm và làm dịu da: Gel lô hội thẩm thấu nhanh, giúp da mềm mịn, giảm khô ráp và cháy nắng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ và enzyme tự nhiên giúp kích thích nhu động ruột hiệu quả, hạn chế táo bón.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng.

Chăm sóc tóc và da đầu: Giúp tóc bớt gãy rụng, giảm gàu và ngứa.

Làm dịu bỏng nhẹ, vết kích ứng: Thường được dùng như biện pháp sơ cứu tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Ít calo, tạo cảm giác no lâu khi dùng hợp lý.

Cách sơ chế nha đam ngon và không bị đắng

Bạn nên chọn những lá lô hội có màu xanh sẫm tự nhiên, kích thước vừa phải, cầm chắc tay. Nếu lá nha đam quá to, màu xanh tím hoặc để lâu ngày thường nhiều nhớt, dễ đắng và kém chất lượng. Lớp nhựa vàng (aloin) ngay dưới vỏ là nguyên nhân gây đắng và kích ứng. Vì vậy, bạn cần sơ chế theo các bước dưới đây để giúp lô hội hết đắng, dễ ăn và an toàn hơn.

Cắt bỏ mép gai, gọt sạch vỏ xanh rồi xả kỹ dưới vòi nước đến khi gel trong hoàn toàn.

Cắt nhỏ thịt lô hội, ngâm với nước muối loãng và vài giọt chanh khoảng 15 phút rồi rửa lại nhiều lần.

Trụng nhanh qua nước sôi, sau đó ngâm nước lạnh để nha đam giòn và trong.

Một số cách chế biến nha đam dễ làm

Nha đam được ứng dụng trong nhiều món khác nhau, dưới đây là một số cách chế biến bạn có thể tham khảo:

Lô hội đường phèn: Nấu nước đường phèn với lá dứa, cho lô hội vào sau cùng để tạo món giải nhiệt vị ngọt thanh.

Nha đam mật ong: Trộn lô hội với mật ong, để ngăn mát 1 ngày. Khi dùng chỉ cần đem pha với nước, giúp làm đẹp da và tăng cường miễn dịch.

Sữa chua nha đam: Nha đam kết hợp sữa chua, mang đến món tráng miệng dễ ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Chè nha đam đậu xanh, bí đao: Món chè thanh mát nấu từ nha đam kết hợp đậu xanh hoặc bí đao, thường dùng lạnh để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý - Ảnh 2.

Nha đam có thể kết hợp cùng sữa chua, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu nha đam tự nhiên từ GC Food

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế biến nha đam tại Việt Nam với nhà máy hiện đại, quy trình sản xuất khép kín và vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế. Trên nền tảng đó, GC Food cung cấp lô hội chất lượng cao cho ngành F&B với nhiều quy cách linh hoạt về kích thước, hình dạng và đóng gói theo nhu cầu.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, GC Food còn chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển giống lô hội. Thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng ổn định, an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Tóm lại, nha đam là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và chăm sóc sức khỏe nhờ nhiều công dụng thiết thực. Từ nhu cầu sử dụng thực tế đó, GC Food phát triển các sản phẩm nha đam chế biến sẵn như một giải pháp phù hợp cho nhịp sống bận rộn, giúp việc chuẩn bị các món nước giải nhiệt trở nên nhanh gọn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị tự nhiên.

Công ty cổ phần thực phẩm G.C

Địa chỉ: Lô V-2E,  đường số 11, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Sống khỏe - 8 giờ trước

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Sống khỏe - 13 giờ trước

Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sống khỏe - 15 giờ trước

Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Sống khỏe - 16 giờ trước

Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.

Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong

Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong

Y tế - 16 giờ trước

Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sả không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng tác động lên tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.

Hé lộ 5 đặc điểm của nam giới có chức năng sinh sản mạnh mẽ

Hé lộ 5 đặc điểm của nam giới có chức năng sinh sản mạnh mẽ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hệ sinh dục không chỉ quyết định khả năng duy trì nòi giống mà còn là "thước đo" sức khỏe tổng thể của nam giới.

Xem nhiều

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp
Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe
Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top