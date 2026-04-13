Tìm thấy người dân đi lạc nhiều ngày trong rừng

Ngày 11/4, Công an xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông báo từ Công an xã Thường Xuân về việc ông Hà Đình Thiết (SN 1977, trú tại thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân) rời khỏi nhà từ ngày 9/4 không rõ tung tích. Qua khai thác, gia đình cũng cung cấp thông tin có người dân nhìn thấy ông Thiết đi bộ theo hướng lên xã Xuân Chinh.

Nhận được thông tin, Công an xã Xuân Chinh đã triển khai các biện pháp tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thông tin nhận dạng của ông Thiết được lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Ban quản lý các thôn để rà soát, xác minh.

Công an xã Xuân Chinh đưa ông Thiết về trụ sở để nghỉ ngơi, hỗ trợ ăn uống.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 17h ngày 12/4, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Hà Đình Thiết tại khu vực đường rừng thuộc thôn Bọng Nàng, xã Xuân Chinh, giáp ranh địa phận tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm tìm thấy, ông Thiết trong tình trạng mệt lả, đói khát và có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời. Công an xã đã đưa ông về chăm sóc sức khỏe, đồng thời liên hệ để gia đình đến đón về nhà an toàn.

Xúc động trước sự tận tụy của lực lượng Công an, anh Hà Đình Thực (con trai ông Thiết) đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Chinh.