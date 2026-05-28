Tháng sinh Âm lịch của người làm việc cực chăm, dễ đổi đời nhờ ý chí hơn người
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công và tiền bạc.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Chăm chỉ, bản lĩnh, càng về sau càng giàu có
Theo tử vi, người sinh tháng 7 Âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, can đảm và sống rất trách nhiệm.
Họ biết cách cư xử khéo léo với mọi người xung quanh nên dễ nhận được sự yêu mến, giúp đỡ từ quý nhân.
Điểm nổi bật của người sinh tháng Âm lịch này chính là sự siêng năng và tinh thần cầu tiến. Dù làm công việc gì, họ cũng luôn dốc hết tâm sức, không ngại khó khăn hay áp lực.
Họ thích tìm ra hướng đi thông minh để rút ngắn thời gian thành công nhưng vẫn đảm bảo chắc chắn, hạn chế sai sót.
Nhờ sự chăm chỉ ấy, người sinh tháng 7 Âm lịch thường hoàn thành công việc xuất sắc, dễ tạo dựng uy tín và thu về nguồn lợi nhuận đáng kể.
Càng trưởng thành, năng lực của họ càng ổn định, sự nghiệp phát triển bền vững và tài chính ngày một dư dả.
Đặc biệt, đây còn là kiểu người không dễ bị khuất phục trước khó khăn. Dù gặp biến cố, họ vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua và từng bước khẳng định vị thế của mình.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Ý chí kiên cường, dám nghĩ dám làm
Theo tử vi, người sinh tháng 6 Âm lịch có tính cách cởi mở, hòa đồng và rất gan dạ. Họ không thích sống an phận mà luôn muốn thử sức ở những lĩnh vực mới để tạo dựng thành công cho riêng mình.
Người sinh vào tháng Âm lịch này thường có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình. Họ sẵn sàng nỗ lực làm việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu.
Chính sự chân thành và biết nghĩ cho người khác giúp họ nhận được nhiều sự hậu thuẫn quý giá.
Dù cuộc đời có lúc thăng trầm, người sinh tháng 6 Âm lịch vẫn giữ được tinh thần lạc quan và quyết tâm tiến về phía trước. Họ không dễ bỏ cuộc giữa chừng mà càng khó khăn càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhờ sự kiên định ấy, họ thường được quý nhân đánh giá cao, có cơ hội phát triển sự nghiệp và thay đổi vận mệnh.
Từ hai bàn tay trắng, nhiều người sinh tháng Âm lịch này vẫn có thể xây dựng cuộc sống sung túc, đạt được danh tiếng và thành tựu đáng nể.
Người sinh tháng 4 Âm lịch: Không ngừng tiến lên, thành công nhờ bền bỉ
Theo tử vi, người sinh tháng 4 Âm lịch thường sở hữu tính cách tích cực, sống chân thành và có tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.
Họ là kiểu người không ngại bắt đầu từ con số 0, miễn là có cơ hội phát triển bản thân.
Người sinh tháng Âm lịch này rất chăm chỉ và kiên trì. Họ hiểu rằng thành công không đến trong ngày một ngày hai nên luôn nỗ lực từng bước để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Điều đáng quý là dù đạt được thành công nhất định, họ cũng không ngủ quên trên chiến thắng.
Người sinh tháng 4 Âm lịch luôn biết làm mới bản thân, tìm kiếm hướng đi mới để tiếp tục tiến xa hơn.
Chính tinh thần ham học hỏi và không ngừng phấn đấu giúp cuộc sống của họ ngày càng ổn định, tài chính dư dả và tương lai rộng mở. Càng về hậu vận, họ càng dễ tận hưởng cuộc sống sung túc và an yên.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Đời sống - 8 phút trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.
Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ cần biếtĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, chung tay cùng Thủ đô giải quyết 'điểm nghẽn' về môi trườngĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, nhiều người dân tại Hà Nội đang từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng xanh hơn, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đô thị.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.
Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốtĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá xây dựng chưa phép sẽ bị xử phạtĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công. UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.
4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026
Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồngĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Bước sang tháng 6, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ liên tiếp đón may mắn cả trong công việc lẫn tiền bạc.
Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại MỗĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nỗi lo hỏa hoạn đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ. Hàng loạt nhà xưởng dựng tạm bằng tôn cũ kỹ, rách nát, chất đầy vật liệu dễ cháy đã và đang âm thầm "bủa vây" khu vực này, tạo nên một "quả bom hẹn giờ" thực sự. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt NamĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố kết nạp thêm thành viên mới vào chương trình Mạng lưới Y học Thể thao (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là chương trình do Ban Y học Thể thao VFF trực tiếp điều phối và phát triển.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'Đời sống
GĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.