Hà Nội: Người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, chung tay cùng Thủ đô giải quyết 'điểm nghẽn' về môi trường
GĐXH - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, nhiều người dân tại Hà Nội đang từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng xanh hơn, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đô thị.
Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường là Thành phố khuyến khích người dân thay đổi thói quen sinh hoạt và tiêu dùng theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường như: hạn chế sử dụng túi nilon, nhựa dùng một lần; tăng cường phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế và ưu tiên sử dụng các sản phẩm xanh.
Hưởng ứng "lời kêu gọi" này, nhiều người dân Thủ đô đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày như mang theo túi vải, túi dứa, giỏ cá nhân khi đi chợ, siêu thị.
Ghi nhận của phóng viên, tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy), chị Nguyễn Thu Hằng (35 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) thoăn thoắt lựa chọn thực phẩm rồi cẩn thận xếp vào chiếc túi dứa luôn được chị gấp gọn trong cốp xe máy.
Chị Hằng cho biết, trước đây, mỗi lần đi chợ hay siêu thị, gia đình thường sử dụng khá nhiều túi nilon dùng một lần. Túi nilon rất tiện lợi nhưng khi về nhà sơ chế thực phẩn, túi nilon có thể bỏ đi. Hơn nữa, khi các thực phẩm đựng vào một túi dứa to, sẽ dễ xách hơn nhiều so với xách nhiều túi nilon cùng lúc.
Thói quen giảm rác thải nhựa này, chị Hằng chủ động thay đổi khoảng hơn 1 tuần nay – khi thời tiết nắng nóng bất thường, nhiệt độ tăng cao. Chị cho biết, thời tiết nắng nóng bất thường là biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu, có nguyên nhân từ thói quen của người dân trên hành tinh.
"Ban đầu thấy hơi bất tiện vì phải nhớ mang túi theo, nhưng dùng quen rồi lại thấy rất tiện và sạch sẽ. Mỗi lần đi siêu thị, tôi có thể hạn chế được vài chiếc túi nilon. Làm được điều nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ nếu nhiều người cùng thay đổi thì môi trường sẽ khác", chị Hằng cho hay.
Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng dần thay đổi thói quen tiêu dùng. Tại khu vực thanh toán, bà Trần Thị Lan (62 tuổi, phường Hoàng Mai) lựa chọn mua thêm túi sinh học tự hủy thay vì dùng túi nilon thông thường.
"Tôi xem tivi, báo đài nói nhiều về ô nhiễm môi trường, rác nhựa rất lâu phân hủy nên giờ cũng cố gắng thay đổi. Đi đâu tôi cũng mang theo túi dùng nhiều lần hoặc chọn túi sinh học để đỡ hại môi trường", bà Lan nói.
Không chỉ người dân, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Hà Nội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong hoạt động kinh doanh.
Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống siêu thị của Central Retail Việt Nam (Hà Nội), nhiều quầy thanh toán đã chuyển sang sử dụng túi sinh học tự hủy thay cho túi nilon khó phân hủy như trước đây.
Đại diện siêu thị cho biết việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ nhằm giảm lượng rác thải nhựa phát sinh mỗi ngày, đồng thời khuyến khích khách hàng thay đổi thói quen tiêu dùng. Ngoài túi sinh học, siêu thị cũng bố trí thùng carton miễn phí, khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân khi mua sắm.
Tại các quầy thực phẩm, nhiều loại rau củ, đồ tươi sống cũng được đóng gói bằng vật liệu thân thiện môi trường hơn trước. Một số siêu thị còn triển khai chương trình giảm giá hoặc tích điểm cho khách hàng mang túi cá nhân nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Tại siêu thị MM Mega Market, các túi sinh học, túi dứa được trưng bày ở khu vực thanh toán và niêm yết giá từng sản phẩm. Theo nhân viên tại quầy thanh toán, người tiêu dùng thường chọn mua túi dứa để tái sử dụng.
Theo các chuyên gia môi trường, thay đổi thói quen tiêu dùng là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực xử lý rác thải cho đô thị lớn như Hà Nội.
Việc người dân chủ động hạn chế nhựa dùng một lần, cùng với sự chuyển đổi của doanh nghiệp trong sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đang tạo nên những chuyển biến tích cực từ những hành động nhỏ hàng ngày.
Những chiếc túi dứa được mang theo mỗi lần đi siêu thị, những túi sinh học tự hủy thay thế túi nilon hay các mô hình tiêu dùng xanh đang cho thấy sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp với thành phố trong hành trình giải quyết "điểm nghẽn" về môi trường, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, sạch và phát triển bền vững.
Hà Nội: Cần tập trung giải quyết 'điểm nghẽn' ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2026 - 2030
Tại Kế hoạch số 372/KH-UBND, ngày 26/12/2025 của UBND TP Hà Nội, về triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.
Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt xử lý các "điểm nghẽn" về môi trường, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030.
Thành phố yêu cầu tăng cường quản lý nguồn phát thải công nghiệp, siết chặt hoạt động xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải, đốt rác tự phát và các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường.
Thành phố khích lệ người dân thay đổi các thói quen sinh hoạt, tiêu dùng và ứng xử theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường. Trong đó, Thành phố tập trung vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon và nhựa dùng một lần; Tăng cường phân loại rác tại nguồn; Hình thành thói quen tái sử dụng, tái chế; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường; Giảm đốt rác, than tổ ong và các hành vi gây ô nhiễm không khí; Ưu tiên phương tiện giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng; Xây dựng nếp sống "xanh", sạch, văn minh đô thị.
Với Kế hoạch 372/KH-UBND, Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý các "điểm nghẽn" về ô nhiễm môi trường, từng bước xây dựng Thủ đô phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
